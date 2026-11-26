Una alimentación basada en productos poco procesados ayuda a incorporar fibra, proteínas y micronutrientes en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de los 50 años, reducir la frecuencia de cinco grupos de alimentos y bebidas puede ayudar a ordenar la alimentación sin imponer prohibiciones absolutas. La prioridad es construir hábitos sostenibles a partir de productos poco procesados, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y fuentes de proteína.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una alimentación variada, suficiente, equilibrada y moderada a lo largo de toda la vida. También señala que los productos con exceso de grasas no saludables, azúcares libres y sodio deberían limitarse.

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Revisar etiquetas y ajustar la frecuencia de ciertos productos permite introducir cambios graduales en la mesa cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nota de EatingWell, sitio especializado en alimentación, las nutricionistas Maggie Moon y Anne Danahy coinciden en que la mediana edad es una oportunidad para revisar elecciones cotidianas y hacer reemplazos posibles de mantener.

1. Los fritos concentran grasas que conviene moderar

Las cocciones al horno, al vapor o hervidas son alternativas para reducir la presencia de grasas trans y saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preparaciones sumergidas en aceite suelen aportar muchas calorías y grasas. Moon advirtió que el consumo habitual de frituras se asocia con colesterol elevado, inflamación y mayor riesgo cardiovascular.

La OMS indica que las grasas trans de producción industrial pueden estar presentes en alimentos fritos y que no forman parte de una dieta saludable. La entidad aconseja que las grasas trans no superen el 1% de la energía diaria y propone métodos de cocción como hervir o cocinar al vapor para reducir su consumo. Reservar estas preparaciones para ocasiones puntuales puede ser una alternativa práctica.

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2. Las bebidas azucaradas suman azúcares libres sin saciedad

El agua y las infusiones sin azúcar permiten mantener la hidratación sin sumar azúcares libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gaseosas y otras bebidas endulzadas son una fuente relevante de azúcares añadidos. La información recogida por EatingWell indica que disminuirlas es una de las vías más directas para reducir ese aporte.

La OMS recomienda que los azúcares libres representen menos del 10% de la ingesta energética total, y plantea beneficios adicionales si se reducen a menos del 5%.

En esta categoría se incluyen los azúcares agregados a bebidas y alimentos, además de los presentes en mieles, jarabes, jugos y concentrados de jugo. El agua e infusiones sin azúcar permiten variar la hidratación sin incrementar ese consumo.

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3. El exceso de sodio eleva la presión arterial

Gran parte del sodio diario puede provenir de productos envasados, salsas, snacks y carnes procesadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio no proviene solo del salero. Sopas envasadas, carnes procesadas, snacks salados, salsas y condimentos pueden acumular cantidades considerables. Maggie Moon remarcó que limitar los alimentos salados importa porque la hipertensión en la mediana edad se vincula con el deterioro cognitivo en etapas posteriores.

La OMS aconseja para los adultos menos de 2.000 miligramos de sodio al día, equivalentes a menos de 5 gramos de sal. Según el organismo, gran parte de la ingesta proviene de productos procesados. Por eso, leer las etiquetas, elegir versiones con menor contenido de sodio y condimentar con hierbas y especias son medidas que pueden reducirlo.

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4. El pan refinado aporta menos fibra que el integral

Los panes integrales y el agregado de verduras pueden aumentar el aporte de fibra de una comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los panes elaborados con harinas refinadas tienden a aportar menos fibra. Anne Danahy, nutricionista dietista registrada, explicó al medio que muchos panes empaquetados combinan carbohidratos refinados con un bajo contenido de fibra, una característica que puede favorecer aumentos bruscos de glucosa en sangre.

El organismo recomienda que los carbohidratos procedan principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. Para las personas mayores de 10 años, su guía fija al menos 25 gramos diarios de fibra de origen natural.

Al elegir pan, conviene revisar la lista de ingredientes y el aporte de fibra, y acompañar los sándwiches con verduras para aumentar su presencia en la comida.

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5. El alcohol acumula riesgos a cualquier edad

El consumo de alcohol requiere una evaluación individual, especialmente ante tratamientos médicos o enfermedades previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta al alcohol puede cambiar con el paso de los años. Danahy señaló que el organismo se vuelve menos eficiente para metabolizarlo, por lo que sus efectos pueden durar más. Moon añadió que el consumo excesivo puede interferir en la absorción de calcio, un aspecto relevante ante el aumento del riesgo de osteopenia y osteoporosis.

La OMS define al alcohol como una sustancia tóxica, psicoactiva y capaz de causar dependencia. También advierte que está relacionado causalmente con más de 200 afecciones y que el riesgo aumenta con la cantidad consumida.

Frutas, verduras, legumbres y cereales integrales forman parte de las pautas de alimentación saludable de la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducirlo o evitarlo es una decisión que debe considerar el estado de salud, medicamentos y orientación de un profesional. Para orientar los cambios, la OMS propone una base alimentaria que incluya:

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Frutas y verduras

Legumbres

Frutos secos

Cereales integrales

Fuentes de proteína magra

La edad, antecedentes clínicos y tratamientos en curso requieren recomendaciones individualizadas. Una consulta con profesionales de nutrición o medicina permite adaptar estas pautas a cada persona.