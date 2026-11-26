El oncólogo Jiri Kubes advirtió que varias manifestaciones del cáncer de esófago resultan difíciles de identificar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La acidez estomacal frecuente, los episodios de hipo persistente y los cambios en la voz pueden ser algunas de las señales asociadas al cáncer de esófago.

Debido a que varias de estas manifestaciones también aparecen en afecciones digestivas habituales, reconocer cuándo se prolongan o empeoran resulta importante para facilitar una evaluación médica oportuna.

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Un análisis publicado por Men’s Health recopiló cinco síntomas que los hombres no deberían ignorar a partir de las advertencias del Dr. Jiri Kubes, oncólogo radioterapeuta y director médico del Centro de Terapia de Protones de Praga.

El especialista señaló que algunas manifestaciones de este tumor pueden resultar difíciles de identificar y que los cambios persistentes requieren atención.

El Servicio Nacional de Salud británico respalda una cápsula endoscópica que toma muestras celulares para detectar el esófago de Barrett (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacó la importancia de la detección temprana a partir de una prueba respaldada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS). Se trata de una cápsula endoscópica que permite recoger células del esófago para identificar el esófago de Barrett, una afección que puede incrementar las probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer.

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Los cinco síntomas de cáncer de esófago que requieren atención

El Dr. Kubes explicó que la dificultad para tragar suele ser uno de los signos más relacionados con esta enfermedad. Sin embargo, existen otras manifestaciones menos conocidas que también pueden justificar una consulta médica, especialmente cuando no desaparecen con el paso de los días.

1. Hipo persistente

Los episodios prolongados de hipo figuran entre las manifestaciones menos habituales que pueden acompañar al cáncer de esófago.

Los episodios prolongados de hipo constituyen una de las señales menos habituales asociadas a la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el oncólogo, no suelen aparecer como un signo aislado, por lo que resulta importante prestar atención a otras alteraciones que puedan presentarse al mismo tiempo. Su persistencia merece una evaluación cuando se combina con molestias digestivas u otros cambios físicos inusuales.

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2. Acidez estomacal recurrente

La acidez frecuente y el reflujo ácido que no mejoran con los tratamientos habituales también pueden estar relacionados con alteraciones en el esófago.

Cuando estas molestias se mantienen durante períodos prolongados, pueden asociarse con el esófago de Barrett. Esta afección provoca cambios en las células que recubren el órgano y constituye un factor que aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer en esa zona.

La acidez estomacal recurrente y el reflujo persistente pueden requerir una evaluación médica para descartar alteraciones en el esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Kubes advirtió que los problemas digestivos persistentes no deberían descartarse automáticamente, en particular cuando presentan modificaciones en su frecuencia o intensidad.

3. Dificultad para tragar

La disfagia, término médico que describe los problemas para deglutir, es uno de los síntomas más importantes que pueden aparecer ante un tumor esofágico.

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En las primeras etapas, la dificultad puede afectar principalmente al consumo de alimentos sólidos. Algunas personas también experimentan dolor o molestias durante la deglución.

La disfagia o dificultad para tragar alimentos sólidos figura entre los síntomas principales del cáncer de esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista remarcó que esta manifestación siempre requiere una investigación médica, debido a su relevancia entre las señales asociadas con la enfermedad.

4. Pérdida de peso inexplicable

Bajar de peso sin realizar cambios en la alimentación o en la actividad física es otra de las señales que pueden acompañar al cáncer de esófago. Esta alteración adquiere mayor importancia cuando aparece junto con dificultades para tragar o molestias digestivas que se mantienen en el tiempo.

5. Tos persistente o voz ronca

Una tos que no desaparece y las modificaciones prolongadas en la voz también pueden estar relacionadas con este tipo de tumor.

La tos constante y los cambios duraderos en la voz representan posibles indicios de alteraciones esofágicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el experto, ambas manifestaciones pueden presentarse durante el desarrollo de la enfermedad. Cuando se mantienen sin una mejoría evidente, requieren una consulta con un profesional de la salud para determinar su origen.

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Cuándo consultar al médico y por qué importa la detección temprana

El NHS establece algunas pautas para identificar cuándo determinados síntomas necesitan una evaluación médica. Entre sus recomendaciones, señaló que se debe consultar al médico de cabecera ante dificultades para tragar, pérdida de peso inexplicable o acidez estomacal que aparece la mayoría de los días durante tres semanas o más.

El Dr. Kubes aclaró que experimentar alguno de estos signos no significa necesariamente que exista un cáncer. La acidez y el hipo, por ejemplo, suelen responder a otras afecciones.

La atención debe concentrarse en las manifestaciones que persisten, resultan inusuales o empeoran con el tiempo. “La dificultad para tragar, en particular, siempre debe ser investigada”, afirmó el oncólogo a Men’s Health.

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