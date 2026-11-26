La investigación publicada en la revista iScience evaluó a cincuenta y seis adultos que realizaron sesiones de fuerza y bicicleta durante ocho semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ensayo con adultos con diabetes tipo 2 encontró que el orden entre el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza podría modificar el control de la glucosa. Hacer bicicleta antes de las pesas se asoció con una disminución de la glucosa promedio, nocturna y de la hemoglobina glicosilada, mientras que empezar por fuerza redujo las oscilaciones de esos valores.

El trabajo, publicado en la revista científica iScience, evaluó a 56 participantes durante ocho semanas dos rutinas combinadas con la misma duración e intensidad.

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Los autores advierten que la muestra fue reducida y que hacen falta investigaciones más amplias, pero los resultados suman una variable poco estudiada al manejo de la diabetes tipo 2: la secuencia de los ejercicios.

La glucosa: cuándo un aumento es un problema

El exceso sostenido de glucosa favorece el estrés oxidativo y deteriora la función de órganos como el corazón y los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glucosa es la principal fuente de energía para las células y es normal que aumente después de comer. El problema aparece cuando esas elevaciones son frecuentes, pronunciadas o se prolongan en el tiempo. Una nota previa de Infobae recogió las explicaciones de especialistas sobre los efectos que puede tener ese patrón sostenido.

El exceso de azúcar en sangre puede favorecer procesos de glicación, estrés oxidativo e inflamación. Con el tiempo, estas alteraciones afectan la función de los vasos sanguíneos y se vinculan con daños en órganos como el corazón, los riñones, los ojos, los nervios y el cerebro.

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En personas sin diabetes, un aumento puntual de la glucosa tras una comida no implica, por sí solo, un problema de salud. La preocupación se centra en los patrones metabólicos que se repiten durante meses o años. En quienes viven con diabetes tipo 2, mantener un control adecuado de la glucosa forma parte de la prevención de complicaciones.

En ese sentido, Marianela Aguirre Ackermann, médica especialista en Medicina Interna y Nutrición (MN 151.867) y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, explicó a Infobae: “La clave no es buscar que la glucosa nunca suba, porque después de comer es fisiológico que aumente. El objetivo debe ser una buena respuesta metabólica a través de hábitos saludables sostenidos”.

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La alimentación, el descanso, el manejo del estrés y la actividad física intervienen en esa regulación. Tanto los ejercicios aeróbicos como los de fuerza pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, la hormona que permite que las células utilicen la glucosa circulante.

El estudio comparó dos órdenes para una misma rutina

Una infografía resume los efectos del orden entre ejercicios aeróbicos y de resistencia sobre el control de la glucosa en personas con diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyó a cincuenta y seis adultos de China con diabetes tipo 2, una edad promedio de 62,5 años y sin una práctica regular de ejercicio antes del inicio del ensayo. Los participantes fueron asignados al azar a dos grupos de veintiocho personas.

Durante ocho semanas, realizaron tres sesiones semanales. Cada entrenamiento combinó 30 minutos de ejercicio aeróbico en bicicleta fija y 30 minutos de trabajo de resistencia para los principales grupos musculares. La diferencia estuvo en el orden.

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Un grupo completó primero la parte aeróbica y luego los ejercicios de fuerza, una secuencia identificada como AR. El otro hizo la rutina inversa, con resistencia antes del trabajo aeróbico, denominada RA. Los investigadores midieron glucosa promedio, glucosa nocturna, variabilidad glucémica, insulina en ayunas y hemoglobina glicosilada o HbA1c.

Este último indicador permite estimar el nivel medio de glucosa de los dos o tres meses previos. Por eso suele utilizarse para evaluar el control glucémico a más largo plazo en personas con diabetes.

Aeróbico antes de fuerza: menor glucosa promedio y nocturna

El inicio de la rutina con bicicleta fija reduce los niveles de glucosa promedio y nocturna en pacientes con diabetes tipo 2. (Freepik)

El grupo que comenzó cada sesión con bicicleta registró reducciones en la glucosa media y en la HbA1c al comparar los resultados con los valores previos a la intervención. Esos cambios no fueron significativos en quienes iniciaron el entrenamiento con ejercicios de resistencia.

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Al final de la octava semana, la secuencia aeróbico-resistencia también se relacionó con valores más bajos de glucosa durante el ejercicio y la recuperación. Además, produjo una caída mayor de la glucosa nocturna en comparación con el grupo que realizó fuerza antes de bicicleta.

Los autores plantearon una posible explicación fisiológica. El ejercicio aeróbico podría utilizar parte del combustible almacenado en los músculos, de modo que la actividad de fuerza posterior estimule una mayor captación de glucosa desde la sangre. Sin embargo, ese mecanismo no fue medido directamente en el estudio.

Entre los participantes que no usaban insulina como tratamiento, los niveles de insulina en ayunas descendieron en ambos grupos. Ese resultado indica que los beneficios de una rutina combinada no quedaron restringidos a un único orden.

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Fuerza antes de aeróbico: menor variabilidad glucémica

El entrenamiento de fuerza antes del ejercicio aeróbico disminuye la variabilidad glucémica y estabiliza las oscilaciones de azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo que hizo primero los ejercicios de resistencia no mostró una caída significativa de la glucosa promedio ni de la nocturna respecto de sus registros iniciales. Sin embargo, tuvo un resultado diferente: menor variabilidad glucémica.

Esto supone que las fluctuaciones de glucosa fueron menos marcadas. La estabilidad es un aspecto relevante porque las variaciones repetidas, junto con una glucosa alta sostenida, pueden contribuir al deterioro metabólico y vascular.

Los resultados no establecen que una secuencia sea superior en todos los casos. Más bien, señalan que cada orden podría asociarse con un beneficio distinto: empezar con aeróbico parece favorecer la reducción de los niveles promedio y nocturnos, mientras que iniciar con fuerza podría atenuar los cambios bruscos.

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La utilidad de cada alternativa dependería de la situación clínica, el tratamiento farmacológico, la capacidad física y los objetivos de cada persona. El estudio no evaluó a personas sin diabetes ni permite extender automáticamente sus conclusiones a la diabetes tipo 1.

Limitaciones del estudio y próximos pasos

Las guías internacionales aconsejan acumular al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada junto con ejercicios de fortalecimiento.

El tamaño de la muestra fue limitado y el seguimiento duró ocho semanas. Además, los investigadores no controlaron de forma detallada la alimentación ni el consumo de bebidas de los participantes, dos factores capaces de influir en la respuesta de la glucosa.

Los propios autores señalaron que otros ensayos aleatorizados realizados en personas con diabetes tipo 2 hallaron diferencias menores o inexistentes según el orden de las modalidades. Por eso, el nuevo trabajo se suma a un conjunto de datos aún heterogéneo.

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La actividad física regular conserva un papel central en el cuidado de la diabetes. Las guías internacionales recomiendan sumar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, junto con ejercicios de fortalecimiento muscular y menos tiempo de sedentarismo.

Para quienes tienen diabetes tipo 2, cualquier modificación de la rutina debería conversarse con el equipo de salud, en especial si usan insulina u otros medicamentos que pueden provocar hipoglucemia. Estudios futuros deberán confirmar si ajustar la secuencia de una sesión puede convertirse en una herramienta adicional para el control glucémico.