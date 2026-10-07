4 ejercicios recomendados por expertos para fortalecer la zona media del cuerpo y mejorar el equilibrio

El entrenamiento del torso involucra la pelvis, la región lumbar, las caderas, el abdomen, los glúteos y la espalda para conectar el trabajo del tren superior e inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento de fuerza de la zona media suele quedar reducido a los abdominales, aunque involucra un conjunto más amplio de músculos que intervienen en el movimiento, la postura y la estabilidad. La pelvis, la región lumbar, las caderas, el abdomen, los glúteos y parte de la musculatura de la espalda forman una estructura que conecta el trabajo de brazos y piernas.

Incorporar ejercicios para el torso dentro de una rutina de fuerza permite trabajar esa coordinación muscular y favorecer la salud física. El objetivo no se limita a modificar el aspecto del abdomen: una zona media fortalecida puede facilitar gestos cotidianos como inclinarse, levantar objetos, girar el cuerpo o sostener una postura durante períodos prolongados.

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De acuerdo con la Mayo Clinic, este tipo de ejercicios entrenan los músculos de la zona central para que actúen de manera coordinada. Esta función se vincula con la estabilidad, un componente necesario tanto en las actividades físicas como en tareas diarias.

El fortalecimiento de la zona media facilita movimientos cotidianos como levantarse de una silla, agacharse para calzarse o sostener una postura de pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es importante entrenar la zona media

El torso funciona como un punto de transmisión entre el tren superior y el inferior del cuerpo. Harvard compara a estos músculos con el eslabón resistente de una cadena: cuando una acción comienza en las piernas o en los brazos, la fuerza atraviesa la zona media. Por eso, una musculatura abdominal débil, tensa o poco flexible puede afectar la eficiencia de movimientos que requieren coordinación entre distintas partes del cuerpo.

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Según publicó la casa de estudios, la fuerza de la zona media interviene en acciones habituales que muchas veces pasan inadvertidas, como sentarse y levantarse de una silla, agacharse para calzarse, alcanzar un objeto en altura o permanecer de pie. También participa en tareas laborales que incluyen levantar peso, girar o mantener una posición sentada durante varias horas.

La estabilidad que aporta esta musculatura también está relacionada con el equilibrio. Mayo Clinic indicó que este tipo de entrenamiento puede mejorar la firmeza corporal durante la actividad física y en situaciones cotidianas. La Universidad de Michigan agregó que desarrollar los músculos del abdomen, las caderas y la espalda puede contribuir a los movimientos laterales y al control corporal, aspectos de especial importancia para prevenir caídas en adultos mayores.

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El desarrollo de los músculos abdominales y de la espalda contribuye al control corporal y ayuda a prevenir caídas en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre el fortalecimiento del torso y el dolor lumbar requiere, sin embargo, una mirada cuidadosa. Patti Mariano Kopasakis, fisioterapeuta de Cleveland Clinic, explicó que, en teoría, una zona lumbar débil puede hacer que el cuerpo dependa en mayor medida de estructuras pasivas para lograr estabilidad, como los ligamentos, las vértebras o los discos intervertebrales. Aun así, señaló que algunos estudios no encontraron que los ejercicios específicos de torso fueran superiores al ejercicio general para el dolor lumbar.

La especialista sostuvo que la actividad física en general puede ayudar y que concentrarse en la zona media puede aportar un beneficio adicional. Ante dolor persistente, que empeora, interrumpe el sueño o se irradia hacia las piernas, Cleveland Clinic recomienda una evaluación médica. La consulta también resulta pertinente cuando existen limitaciones físicas o antecedentes de salud antes de comenzar una rutina nueva, tal como advierte Harvard.

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En el rendimiento deportivo, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Biology of Sport analizó 22 estudios sobre programas de entrenamiento de torso en personas sanas mayores de 12 años. La investigación encontró mejoras en el equilibrio, el salto vertical y el salto horizontal. Los resultados para la velocidad de lanzamiento o golpe fueron pequeños y no alcanzaron significación estadística, mientras que la distancia de lanzamiento o golpe mostró una mejora, aunque con evidencia de baja calidad y alta variabilidad entre los estudios.

Planchas, puentes y ejercicios coordinados para trabajar el torso

Los ejercicios para la zona media no requieren necesariamente equipamiento ni acudir al gimnasio. Según Mayo Clinic, cualquier movimiento que involucre de forma coordinada los músculos abdominales y de la espalda puede formar parte de este tipo de entrenamiento. Las pesas libres también pueden incluir este trabajo cuando se utilizan mientras el torso se mantiene estable.

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La variante de plancha sobre mesa alinea los hombros sobre los codos y exige contraer el abdomen para reducir la dificultad inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. La plancha es uno de los ejercicios más aconsejados porque activa músculos del abdomen, la espalda y los laterales del cuerpo. Harvard propone una variante apoyada sobre una mesa para reducir la exigencia inicial: los hombros deben quedar alineados sobre los codos, los antebrazos apoyados y el cuerpo debe formar una línea recta. La indicación es contraer el abdomen, sostener la posición durante 15 segundos, descansar y repetir, con progresión gradual según la tolerancia.

El ejercicio de puente eleva las caderas boca arriba hasta alinearlas con las rodillas y los hombros mientras se mantiene una postura neutra (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. El puente trabaja la zona media a partir de una posición boca arriba con las rodillas flexionadas. Mayo Clinic describe que la espalda debe conservar una postura neutra mientras se activan los músculos abdominales y se elevan las caderas hasta alinearlas con las rodillas y los hombros. La posición se mantiene durante tres respiraciones profundas antes de volver al inicio.

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El perro pájaro extiende un brazo y la pierna contraria desde cuatro apoyos para conservar la alineación de la pelvis y los hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Otro ejercicio frecuente es el llamado perro pájaro. Harvard lo describe desde una posición de cuatro apoyos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas alineadas con las caderas. El movimiento consiste en extender una pierna hacia atrás y el brazo contrario hacia adelante, procurando conservar la alineación de hombros y pelvis. La propuesta inicial es realizar entre ocho y diez repeticiones por lado.

La plancha lateral es una variante de la tradicional que trabaja los músculos de la zona media (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cleveland Clinic también incluye la plancha lateral y las marchas en el suelo entre los ejercicios para trabajar esta región. En todos los casos, la técnica y la progresión importan tanto como la cantidad de repeticiones. La fisioterapeuta Patti Mariano Kopasakis advirtió que cualquier ejercicio ejecutado de manera incorrecta puede provocar molestias, por lo que el dolor durante, después o al día siguiente de la práctica es una señal que debe atenderse.

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