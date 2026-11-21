Caminar entre 11.000 y 16.000 pasos diarios se asoció con una reducción de hasta 67% en el riesgo de muerte por todas las causas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio físico podría tener un impacto mayor que la alimentación sobre la esperanza de vida, según una revisión de estudios publicada en Mayo Clinic Proceedings. El análisis, realizado por investigadores de Arizona State University y Kaiser Permanente, concluyó que la actividad física y la aptitud cardiorrespiratoria se asocian con una reducción más marcada del riesgo de muerte por todas las causas que la calidad de la dieta.

La investigación no plantea dejar de lado una alimentación saludable. Sus autores sostienen que ambos factores son necesarios, aunque advierten que las políticas sanitarias suelen concentrarse de manera desproporcionada en los hábitos alimentarios y conceden menos atención al movimiento cotidiano y al entrenamiento.

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El trabajo estuvo a cargo de Glenn Gaesser, profesor de la Facultad de Soluciones para la Salud de la Universidad Estatal de Arizona, y Robert Sallis, médico especializado en medicina familiar y deportiva de Kaiser Permanente. Ambos compararon décadas de investigaciones que midieron la relación entre dieta, ejercicio, condición cardiorrespiratoria y mortalidad general.

Caminar más se vinculó con una baja de hasta 67% en el riesgo de muerte

Los autores revisaron metaanálisis y estudios de cohorte localizados en la base científica PubMed, sin un límite temporal para la búsqueda. La mayor parte de los trabajos incluidos, sin embargo, fue publicada en los últimos 10 a 20 años.

Uno de los resultados más consistentes se observó en el conteo diario de pasos. Distintos metaanálisis asociaron caminar entre 11.000 y 16.000 pasos por día con un riesgo de mortalidad por todas las causas entre 45% y 67% menor que el de quienes acumulaban entre 2.000 y 5.000 al día.

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Sumar 2.000 pasos al día disminuyó la probabilidad de fallecimiento entre un 25% y un 50% según los metaanálisis analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gaesser señaló que la intensidad de la caminata parecería tener menos peso que el volumen total de movimiento. En ese sentido, propuso como referencia sumar 2.000 pasos diarios, equivalentes a unos 1,6 kilómetros o una milla. Ese incremento se relacionó con una disminución de entre 25% y 50% del riesgo de muerte.

“Cuando la gente me pregunta cuál es el mejor ejercicio, siempre respondo que es aquel que se puede mantener”, afirmó Gaesser.

El sedentarismo mostró un riesgo mayor que una dieta de baja calidad

Las personas con dietas de peor calidad (con mayor consumo de ultraprocesados, carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas, alimentos fritos y productos con alto contenido de azúcar) registraron un aumento de entre 3% y 20% en el riesgo de mortalidad.

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En contraste, la falta de ejercicio y pasar la mayor parte del día sentado se vinculó con un incremento de entre 46% y más de 163% en ese indicador.

El análisis también comparó el posible beneficio de mejorar los patrones alimentarios. Aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y fibra hasta los niveles sugeridos por las guías alimentarias de Estados Unidos se asoció con una baja de entre 6% y 20% en el riesgo de muerte por todas las causas.

La ingesta recomendada de frutas, verduras y fibra redujo entre un 6% y un 20% el riesgo de muerte por todas las causas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenerse activo puede atenuar los efectos de una alimentación deficiente

La revisión incluyó estudios experimentales en los que adultos consumieron alimentos considerados poco saludables durante períodos de una o dos semanas. Parte de los participantes, al mismo tiempo, hizo ejercicio diario o mantuvo una rutina de entre 11.000 y 12.000 pasos por jornada.

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En esos trabajos, los investigadores no detectaron efectos adversos sobre la salud entre quienes permanecieron físicamente activos. A partir de esos resultados, Gaesser consideró que el movimiento regular puede compensar, al menos en determinadas condiciones y plazos acotados, algunos perjuicios de una dieta de baja calidad.

El especialista atribuyó parte de ese efecto al papel del tejido muscular. Entre 30% y 40% de la masa corporal de un adulto corresponde a músculo. Durante el ejercicio, explicó, los músculos liberan cientos o miles de sustancias que actúan sobre otros órganos y tejidos, con efectos relacionados con la respuesta al estrés, la inflamación y el metabolismo.

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Gaesser consideró que el movimiento regular puede compensar perjuicios de una dieta de baja calidad en plazos acotados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robert Sallis remarcó que el objetivo no debe limitarse a extender la cantidad de años. “Esto tiene que ver con la calidad de los años, no solo con el número de años”, sostuvo. También indicó que es frecuente atender a pacientes con un índice de masa corporal considerado saludable, pero con otros problemas clínicos vinculados a la inactividad.

Los autores piden que el ejercicio sea una prioridad sanitaria

A partir de la revisión, Sallis pidió que los profesionales de la salud incorporen preguntas sobre actividad física en las consultas y alienten a sus pacientes a moverse de forma regular. Su planteo es que el ejercicio sea tratado como una herramienta preventiva junto con la alimentación.

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Los investigadores sostienen que la evidencia comparativa respalda dar más espacio a la actividad física en las campañas de salud pública.