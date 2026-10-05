14 alimentos que una nutricionista recomienda priorizar diariamente para obtener fibra, proteínas y minerales

La nutricionista Dominique Ludwig propone analizar las 21 comidas semanales para incorporar nutrientes sin controlar cada plato de manera individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Organizar una alimentación saludable puede convertirse en una tarea difícil cuando las recomendaciones cambian de acuerdo con cada nutriente, grupo de alimentos o cantidad diaria.

Frente a ese escenario, una nutricionista propone una mirada diferente: en lugar de controlar cada plato de manera individual, observar el conjunto de comidas que se consumen durante una semana.

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La terapeuta nutricional Dominique Ludwig toma como referencia las 21 comidas semanales y recomendó asegurarse de que determinados alimentos aparezcan con regularidad. Según explicó a The Telegraph, este enfoque permite prestar atención a la variedad de nutrientes sin intentar cumplir numerosos objetivos en cada comida.

Legumbres, huevos y pescado

1. Garbanzos: Ludwig recomendó consumir legumbres entre tres y cuatro veces por semana y destacó a los garbanzos por su aporte de proteínas, fibra, folato, zinc y magnesio.

Los garbanzos aportan fibra, proteínas, folato, zinc y magnesio, además de ser una legumbre versátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló su versatilidad: pueden utilizarse en hummus, ensaladas, sopas, guisos o prepararse al horno con especias. Media lata aporta aproximadamente un tercio de los 30 gramos diarios de fibra recomendados en el artículo.

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2. Huevos: son una fuente de colina, nutriente relacionado con el cerebro y el tejido nervioso, y contienen los nueve aminoácidos esenciales.

La especialista sugirió consumir el huevo completo, ya que la yema concentra hierro, zinc, vitaminas A, D y B12, además de luteína y zeaxantina, compuestos vinculados con la salud ocular.

El huevo completo concentra proteínas y nutrientes como colina, hierro, zinc y vitaminas A, D y B12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Sardinas en lata: Ludwig las eligió entre los pescados grasos por su combinación de proteínas, vitamina D y omega-3, además del calcio presente cuando se consumen con las espinas. También aportan selenio, relacionado con la función tiroidea, y pueden incorporarse a pastas, ensaladas o tostadas.

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Verduras, cereales y frutas

4. Cavolo nero: esta variedad de col rizada se destaca por su contenido de compuestos vegetales, fibra, folato y vitaminas A, C y K1. Ludwig relacionó las verduras de color verde oscuro con una mayor presencia de compuestos vegetales y señaló el aporte de magnesio.

5. Avena: contiene proteínas y beta-glucanos, un tipo de fibra que, según la información citada por The Telegraph, puede contribuir a reducir el colesterol LDL.

La avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra asociado con el control del colesterol LDL y la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos compuestos también funcionan como prebióticos y favorecen las bacterias beneficiosas del intestino. La nutricionista suele combinarla con frutos secos, frutos rojos, semillas y yogur.

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6. Frutos rojos congelados: moras, arándanos y frambuesas aportan distintos polifenoles, entre ellos antocianinas, flavan-3-oles, quercetina y ácidos fenólicos.

El congelado rápido después de la cosecha permite conservar nutrientes que pueden disminuir durante el almacenamiento. Las frambuesas y las moras también sobresalen por su cantidad de fibra.

Los frutos rojos aportan distintos polifenoles y son una fuente de fibra, especialmente las frambuesas y las moras (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Semillas de chía: Ludwig las considera una alternativa para aumentar el consumo de fibra. Pueden aportar alrededor de 32 gramos de fibra y 17 gramos de proteínas por cada 100 gramos, además de hierro, calcio, magnesio, zinc y ácido alfa-linolénico.

La especialista aconsejó hidratarlas durante unos 20 minutos antes de consumirlas, debido a su capacidad para aumentar considerablemente de tamaño al absorber líquido.

Carnes, frutos secos y lácteos

8. Carne picada magra: la experta indicó que la calidad y la cantidad son importantes al consumir carne roja. Las variedades magras pueden aportar hierro hemo, una forma de hierro fácilmente absorbible, además de vitamina B12 y zinc. Planteó incorporarlas un par de veces por semana.

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9. Nueces de Brasil: se caracterizan especialmente por su concentración de selenio, mineral relacionado con el sistema inmunitario y la función tiroidea. También aportan magnesio, cobre y zinc. Según Ludwig, una pequeña cantidad semanal puede cubrir las necesidades de selenio.

Las nueces de Brasil se destacan por su elevado contenido de selenio, además de aportar magnesio, cobre y zinc (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Café: aunque no es un alimento, forma parte de la selección. Contiene ácido clorogénico, un polifenol con acción antioxidante.

El análisis destacó asociaciones entre su consumo y una menor incidencia de fragilidad y demencia. También señaló su relación con determinadas bacterias intestinales y aclaró que el café descafeinado conserva estos beneficios.

11. Cheddar: el queso aporta calcio, vitaminas A y D e yodo, mineral necesario para la producción de hormonas tiroideas. Ludwig sostiene que las grasas saturadas de los lácteos fermentados, como el queso y el yogur, tienen un efecto menor sobre el colesterol LDL que las presentes en carnes rojas, manteca o aceite de coco.

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Tres alimentos con aportes nutricionales diferentes

12. Lentejas: pueden aportar simultáneamente proteínas y carbohidratos, además de fibra, folato, zinc y magnesio. Ludwig subrayó que las variedades verdes, rojas o negras permiten aumentar la saciedad y ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre.

Las lentejas combinan proteínas y carbohidratos y aportan fibra, folato, zinc y magnesio en sus distintas variedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

13. Chocolate negro: la recomendación apunta a variedades con más de 70% de cacao, debido a su contenido de flavonoles, magnesio, hierro y fibra. Estos compuestos se relacionan con la presión arterial y la salud cardiovascular.

14. Tahini: la pasta elaborada con semillas de sésamo aparece como una fuente concentrada de calcio no procedente de lácteos. También contiene fósforo, manganeso y grasas consideradas saludables. Puede incorporarse a aderezos, avena o platos con carne y pescado.

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