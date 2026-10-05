Qué aporta el pentatlón moderno al entrenamiento cotidiano

El pentatlón moderno combina esgrima, natación, obstáculos, carrera y tiro láser para trabajar la resistencia, la fuerza, la coordinación y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de esgrima, obstáculos, natación, carrera y tiro láser propone un modelo de entrenamiento variado que trabaja resistencia, fuerza, coordinación y concentración. La entrenadora Ruth Gómez Álvarez, especialista en pentatlón moderno y triatlón, sostiene que esa diversidad puede trasladarse a rutinas cotidianas sin necesidad de competir.

El formato del pentatlón moderno suele asociarse con el alto rendimiento, pero sus cinco pruebas contienen elementos que pueden adaptarse a personas con distintos objetivos. Según explicó Gómez Álvarez a SportLife, la clave no está en intentar practicar todas las disciplinas de inmediato, sino en incorporar actividades distintas que resulten sostenibles.

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Para la entrenadora, el ejercicio debe servir para mejorar la calidad de vida, facilitar el movimiento diario y generar disfrute. Bajo esa mirada, el rendimiento o la apariencia física quedan subordinados a la continuidad de un hábito que cada persona pueda mantener.

Cada disciplina pone a prueba una capacidad diferente

La natación exige control postural, técnica y capacidad aeróbica. La esgrima incorpora rapidez de respuesta, lectura del rival y atención. Las pruebas de obstáculos demandan fuerza, agilidad y coordinación, mientras que el Laser Run combina carrera con tiro mediante pistola láser.

La natación exige control postural, técnica y capacidad aeróbica en el deportista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta última etapa obliga al deportista a regular la respiración y recuperar la precisión después del esfuerzo físico. Correr y disparar en una misma prueba exige alternar activación muscular y control mental, dos aspectos que habitualmente se entrenan por separado.

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Gómez Álvarez considera que ese cruce de exigencias convierte al pentatlón en una actividad que involucra tanto al cuerpo como a la concentración. La propuesta, sin embargo, puede simplificarse fuera de la competición: alternar natación con caminatas, ejercicios de fuerza, bicicleta o deportes de raqueta ya aporta estímulos distintos.

La variedad también puede ayudar a evitar el abandono. Quien no se siente cómodo al correr puede encontrar una alternativa en el agua; otra persona puede descubrir afinidad con actividades de coordinación o combate. La adherencia al ejercicio depende, en buena medida, de que la práctica genere interés y pueda encajar en la rutina.

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El punto de partida debe ser el nivel real de cada persona

La responsable del área de Para Pentatlón de la Federación Española de Pentatlón Moderno defiende que los planes no deben construirse a partir de una exigencia uniforme. Una misma sesión puede tener como objetivo bajar una marca en un caso y aprender un gesto técnico en otro.

La esgrima incorpora rapidez de respuesta y atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Adaptar no significa hacer menos. Significa encontrar la forma adecuada para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial”, señaló la entrenadora en declaraciones recogidas por SportLife. Ese criterio se aplica tanto a deportistas que buscan competir como a quienes se incorporan por primera vez a una actividad física.

No hace falta alcanzar una condición física previa para empezar a entrenar, según la especialista. El proceso consiste precisamente en desarrollar esa condición de manera gradual, con cargas acordes a las capacidades iniciales y objetivos posibles.

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La experiencia de Gómez Álvarez en el trabajo con personas con discapacidad reforzó esa perspectiva. La entrenadora remarcó la necesidad de observar, escuchar y ajustar las propuestas, ya que una solución útil para un deportista puede no serlo para otro. También destacó que avances aparentemente pequeños pueden tener un impacto relevante en la autonomía y la confianza de quienes entrenan.

El Para Pentatlón amplió la participación competitiva

El desarrollo del Para Pentatlón en España partió sin una estructura consolidada, de acuerdo con el relato de Gómez Álvarez. Con el tiempo, el proyecto reunió a deportistas que participan en competiciones nacionales e internacionales y obtuvo medallas en ambos niveles.

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El Laser Run exige alternar la activación muscular durante la carrera con el control mental y la precisión en el tiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrenadora valoró especialmente la formación de una comunidad para personas que no habían encontrado antes un espacio deportivo propio. La competencia constituye una posibilidad para algunos participantes, aunque el objetivo también incluye ofrecer continuidad de entrenamiento y reconocimiento como deportistas.

Este enfoque pone el acento en las condiciones de acceso, el acompañamiento técnico y la adaptación de las tareas. La disciplina puede ofrecer desafíos distintos en función de las posibilidades de cada participante, sin reducir la experiencia a una única forma de practicar deporte.

Descansar, comer e hidratarse también forman parte del entrenamiento

Combinar varias actividades requiere organizar los esfuerzos y respetar los períodos de recuperación. Gómez Álvarez advirtió que aumentar el volumen de trabajo no garantiza mejores resultados: el descanso permite que el organismo asimile las cargas y reduzca el riesgo de fatiga acumulada.

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Por ese motivo, la planificación debe contemplar entrenamiento, alimentación, hidratación y recuperación como partes de un mismo proceso. La entrenadora señaló que la suplementación puede utilizarse en circunstancias específicas, aunque no reemplaza una alimentación equilibrada ni los hábitos de descanso.

El consenso del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre suplementos deportivos recomienda evaluar primero las necesidades nutricionales y recurrir a asesoramiento profesional antes de incorporarlos. Para quienes quieran iniciarse en una práctica más diversa, la recomendación de Gómez Álvarez pasa por identificar actividades disfrutables, sostener una progresión gradual y dejar espacio para recuperarse.