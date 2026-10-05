Salud

7 alimentos para sumar proteína al desayuno, más allá del huevo

La manteca de almendras, el salmón ahumado y el teff encabezan una lista de alternativas proteicas para la primera comida del día, recomendadas por especialistas en nutrición

Hombre cortando un plátano sobre la mesa de una cocina con un tazón de cereales, frutas, jugo de naranja y un reloj analógico en la pared.
La ingesta de proteínas en el desayuno contribuye a la saciedad y a la reparación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Incorporar proteínas en la primera comida puede ayudar a mantener la saciedad durante la mañana, moderar los antojos y aportar nutrientes necesarios para la reparación muscular. Aunque el huevo es una referencia habitual, hay alternativas que lo superan, según Real Simple.

La recomendación general de la nutricionista Kaytee Hadley es procurar entre 20 y 30 gramos de proteína en el desayuno. La combinación con fibra, grasas insaturadas y alimentos poco procesados puede contribuir a una comida más completa.

PUBLICIDAD

1. La manteca de almendras aporta 20,8 gramos de proteína

La manteca de almendras encabeza la lista, con 20,8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además, contiene fibra, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, vitamina E, magnesio, fósforo, cobre y zinc.

Una forma de sumarla al desayuno es untarla sobre pan de granos germinados o incorporarla a avena remojada durante la noche. Por su densidad calórica, conviene ajustar la porción al resto de la comida.

2. El salmón ahumado combina proteína y omega-3

Plato con salmón ahumado, huevos revueltos, aguacate y tostada, junto a una taza de café y un vaso de jugo de naranja sobre una mesa.
El salmón ahumado contiene 18,3 gramos de proteína por cada 100 gramos y aporta ácidos grasos omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 18,3 gramos de proteína cada 100 gramos, el salmón ahumado es otra opción para variar los desayunos salados. También aporta ácidos grasos omega-3, vinculados con la salud cardiovascular y con una menor probabilidad de enfermedad coronaria.

PUBLICIDAD

El proceso de ahumado puede reducir parte de esos ácidos grasos, en especial cuando se emplea calor. Aun así, puede utilizarse en tostadas, sándwiches o acompañando una preparación con vegetales.

3. El teff suma 13,3 gramos y minerales esenciales

El teff, un cereal de grano pequeño, aporta 13,3 gramos de proteína por cada 100 gramos y puede prepararse como una alternativa a la avena cocida. No contiene gluten de manera natural y es fuente de hierro, calcio y magnesio.

Hadley señaló a Real Simple que se trata de uno de los cereales con mayor contenido proteico. Su sabor suave permite combinarlo con frutas, frutos secos, canela o bebidas vegetales.

4. El revuelto de tofu germinado supera al huevo

Plato con dados de tofu, brotes germinados, aguacate y tomates cherry junto a un tazón de avena, kimchi, una taza de café y un vaso de jugo.
El tofu germinado suma 13,2 gramos de proteína por cada 100 gramos y carece de colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 100 gramos de tofu germinado contiene 13,2 gramos de proteína. La cifra es superior a la del tofu convencional y permite elaborar un desayuno vegetal inspirado en los huevos revueltos.

La nutricionista Vanessa Rissetto recomendó saltearlo con cúrcuma, ajo, cebolla y verduras. La levadura nutricional puede aportar un sabor similar al del queso y, si está fortificada, también vitamina B12. Además, el tofu es bajo en grasas saturadas y no contiene colesterol.

5. El pan germinado ofrece 13,2 gramos de proteína

El pan elaborado con granos germinados alcanza 13,2 gramos de proteína por 100 gramos. Frente a variedades tradicionales, este tipo de pan puede ofrecer nutrientes de mayor disponibilidad para el organismo.

Puede ser la base de una tostada con manteca de almendras, queso cottage o salmón ahumado. Así, una preparación sencilla reúne proteínas, carbohidratos y grasas insaturadas sin depender únicamente del huevo.

6. La avena cortada aporta fibra y 12,5 gramos

Tazón de avena cortada decorado con rodajas de plátano, frambuesas y arándanos, junto a dos tazas con café negro y una servilleta de tela.
La avena cortada aporta 12,5 gramos de proteína por cada 100 gramos y favorece la salud intestinal por su contenido de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena cortada contiene 12,5 gramos de proteína por cada 100 gramos. También se distingue por su aporte de fibra, que puede favorecer la salud intestinal y el mantenimiento de niveles adecuados de colesterol.

Para una opción práctica, Rissetto sugirió preparar avena nocturna con una proporción de una parte de avena por una de leche. Frutos rojos, canela, nueces o manteca de almendras pueden completar el plato.

7. El queso cottage concentra 11,6 gramos de proteína

El queso cottage aporta 11,6 gramos de proteína por cada 100 gramos, además de calcio. Hadley indicó que suele contener más proteína por porción que el yogur griego y menos carbohidratos, una característica útil para quienes buscan elevar este nutriente sin aumentar demasiado la lactosa.

Puede consumirse solo, con frutas o incorporarse a licuados. También puede mezclarse en masa para panqueques o en huevos revueltos para darles una textura más cremosa.

Temas Relacionados

ProteínasDesayunoAlimentación saludableReal SimpleNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

14 alimentos que una nutricionista recomienda priorizar diariamente para obtener fibra, proteínas y minerales

En diálogo con The Telegraph, la especialista Dominique Ludwig propuso evaluar la dieta a partir de las 21 comidas de la semana y priorizar distintas fuentes de origen vegetal y animal, entre ellas legumbres, pescado azul, vegetales de hoja verde y frutos rojos

14 alimentos que una nutricionista recomienda priorizar diariamente para obtener fibra, proteínas y minerales

7 días sin quejarse: una práctica para cambiar la relación con la frustración

Especialistas y organismos de salud recomiendan reconocer las emociones, reducir la rumiación y consultar a profesionales si el malestar interfiere en la vida diaria

7 días sin quejarse: una práctica para cambiar la relación con la frustración

Qué aporta el pentatlón moderno al entrenamiento cotidiano

Esgrima, agua, obstáculos, carrera y tiro láser reúnen capacidades complementarias que pueden inspirar rutinas graduales para mejorar salud, movilidad y continuidad deportiva

Qué aporta el pentatlón moderno al entrenamiento cotidiano

Qué es el JOMO y cómo ayuda la desconexión digital a reducir la ansiedad en las redes sociales

La tendencia propone recuperar tiempo, atención y bienestar mediante pausas conscientes, límites y decisiones centradas en las prioridades personales

Qué es el JOMO y cómo ayuda la desconexión digital a reducir la ansiedad en las redes sociales

La dieta podría aportar otra herramienta para cuidar la salud mental

Una psicóloga plantea que vitaminas, minerales, descanso y actividad física deben evaluarse junto con terapia y fármacos ante síntomas emocionales

La dieta podría aportar otra herramienta para cuidar la salud mental

DEPORTES

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel

EN VIVO: El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial