7 días sin quejarse: una práctica para cambiar la relación con la frustración

El desafío de siete días permite observar la relación con la frustración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desafío de pasar siete días sin quejarse propone observar cómo reaccionamos ante las frustraciones cotidianas y qué lugar ocupa ese impulso en el malestar.

La consigna no implica silenciar problemas reales ni renunciar a pedir ayuda, sino detener la respuesta automática para distinguir entre desahogo, búsqueda de apoyo y necesidad de actuar.

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La queja automática puede mantener la atención concentrada en una dificultad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La queja puede convertirse en una respuesta automática

Demoras, conflictos laborales o trámites que no avanzan suelen activar comentarios de disgusto que se repiten durante el día.

La psicóloga clínica Sabrina Romanoff, citada por Real Simple, planteó que expresar un problema puede dar la impresión de estar haciendo algo para resolverlo, aun cuando no se haya tomado ninguna medida concreta.

La neuropsicóloga Sanam Hafeez, también mencionada en la nota citada, vinculó esa tendencia con la atención que la mente suele otorgar a las experiencias negativas.

El registro diario separa los hechos, las emociones y las respuestas posibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo señalado no está en comunicar una dificultad puntual, sino en quedar fijado a ella y volver una y otra vez sobre el mismo pensamiento. Sin avanzar hacia una respuesta posible.

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En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como un estado de preocupación o tensión mental ante una situación difícil y señala que puede estar acompañado de ansiedad e irritabilidad.

La OMS también advierte que las situaciones estresantes pueden desencadenar o agravar problemas de salud mental, entre ellos los trastornos de ansiedad y la depresión. Por ese motivo, una práctica orientada a revisar las quejas puede servir como una herramienta de registro personal y reflexión, pero no debe confundirse con un tratamiento ni presentarse como una solución clínica por sí sola.

La identificación del margen de control facilita la toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar el pensamiento ayuda a separar hechos, emociones y respuestas

El desafío de una semana puede comenzar con una anotación sencilla cada vez que aparece una queja. La propuesta es describir qué ocurrió, identificar la emoción y evaluar si hay un paso concreto que pueda darse.

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Este procedimiento desplaza la atención de la repetición hacia la observación de la situación. Un registro podría incluir:

El hecho específico que produjo malestar

La emoción predominante, como enojo, miedo, cansancio o frustración

Aquello que está bajo control personal y lo que no lo está

Una acción viable, o la decisión de pedir contención a alguien de confianza

La conversación puede brindar apoyo cuando existe una necesidad concreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomienda conservar una rutina diaria, mantener contacto con familiares o amistades y realizar actividad física regular como medidas de manejo del estrés.

Su guía reúne técnicas de autoayuda que pueden practicarse unos minutos al día. Entre sus recursos figura la posibilidad de tomar distancia de pensamientos difíciles y concentrarse en acciones inmediatas.

Esta perspectiva permite evitar dos extremos: convertir toda incomodidad en un motivo de queja o exigir una actitud positiva frente a cualquier circunstancia. Identificar una molestia no equivale a negarla. La diferencia está en decidir si se necesita una solución, información, descanso, compañía o atención profesional.

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La escucha sin presión forma parte de los primeros auxilios psicológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar con otros puede ser apoyo, no solo descarga

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) describe los primeros auxilios psicológicos como una respuesta humana, práctica y de apoyo para personas que atraviesan sufrimiento.

Entre sus principios incluye escuchar sin presionar, atender necesidades y preocupaciones, ayudar a recuperar la calma y conectar con servicios y redes sociales de apoyo.

La preocupación persistente puede interferir en el descanso, el trabajo y los vínculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, conversar sobre una preocupación puede ser una forma válida de cuidado cuando el intercambio tiene un propósito claro. Antes de iniciar una charla, algunas preguntas pueden orientar la comunicación:

¿Quiero que alguien me escuche o necesito ayuda para decidir?

¿Hay información o un trámite que pueda resolver?

¿La conversación me permite comprender mejor lo que siento?

¿Estoy repitiendo la misma idea sin encontrar una salida?

La guía de la OPS sobre estrategias para afrontar el estrés fue elaborada a partir de recomendaciones de la OMS y propone habilidades prácticas para enfrentar la adversidad. La escucha y conexión con personas de confianza forman parte de ese enfoque; no se trata de aislarse ni de reprimir emociones.

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Las terapias de conversación constituyen tratamientos esenciales para los trastornos de ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad persistente requiere una consulta profesional

La OMS indica que los trastornos de ansiedad se caracterizan por miedo y preocupación intensos o excesivos. Señala además que las intervenciones psicológicas, principalmente las terapias de conversación, son tratamientos esenciales. Las técnicas de relajación y atención plena pueden ayudar a reducir síntomas.

Si la preocupación persiste, interfiere con el trabajo, estudio, descanso o los vínculos, o resulta difícil sostener las actividades cotidianas, corresponde consultar a un profesional de salud.

El reto de siete días puede aportar información sobre hábitos de pensamiento, pero no reemplaza la evaluación ni el tratamiento cuando son necesarios.