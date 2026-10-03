Salud

Comer acompañado puede reducir el aumento de glucosa tras una comida

Un ensayo con 108 adultos detectó variaciones metabólicas más moderadas cuando los participantes consumieron pan blanco junto a sus parejas sentimentales

Un hombre y una mujer sentados a una mesa de madera comen pasta y ensalada con copas de vino tinto frente a una ventana.
Un estudio publicado en Science Advances halló que comer pan blanco junto a la pareja sentimental reduce el aumento de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una comida compartida con la pareja puede tener un efecto que va más allá de la conversación: un estudio halló que la presencia de una persona cercana se asoció con un menor aumento de la glucosa en sangre después de ingerir carbohidratos. La investigación, publicada en Science Advances, examinó además respuestas del cuerpo ante el frío y el estrés.

El trabajo parte de una pregunta sobre la relación entre los vínculos personales y el funcionamiento fisiológico. Estudios previos ya habían asociado una mayor conexión social con mejores indicadores de salud física y mental, mayor bienestar y una vida más prolongada. Esta vez, el foco estuvo puesto en cambios inmediatos del organismo.

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La investigación evaluó si las personas regulan con más eficacia algunas funciones corporales cuando están cerca de alguien con quien mantienen un lazo afectivo. Según los resultados recogidos por EatingWell, la respuesta fue consistente en los cuatro experimentos realizados.

Un ensayo con 108 adultos midió la reacción al pan blanco

La prueba sobre glucosa incluyó a 108 adultos, quienes participaron en dos condiciones diferentes. En una ocasión realizaron la prueba en soledad; en otra, lo hicieron junto a su pareja sentimental. El diseño permitió comparar cómo respondía cada participante en ambos escenarios, sin depender de diferencias entre grupos.

Una mano de científico señala un gráfico de barras en un monitor de computadora que muestra datos y modelos matemáticos. Hay libros, gafas y una taza de café en el escritorio.
El ensayo metabólico comparó la respuesta de 108 adultos al ingerir cincuenta gramos de carbohidratos en soledad y acompañados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante cada sesión, los voluntarios consumieron pan blanco que aportaba 50 gramos de carbohidratos. Los investigadores tomaron muestras para medir el nivel de azúcar en sangre antes de la ingesta y a los 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos posteriores.

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El resultado indicó que la elevación de la glucosa fue menor cuando la comida se consumió en compañía de la pareja. El dato no implica que compartir la mesa pueda reemplazar un tratamiento médico, la alimentación recomendada ni el seguimiento profesional en personas con diabetes u otras alteraciones metabólicas.

Sin embargo, agrega un elemento al análisis de los factores que influyen en la glucemia. Además de la cantidad y el tipo de alimento, el descanso, la actividad física, los medicamentos y el estrés, el estudio plantea que el entorno social inmediato puede tener una incidencia en la reacción corporal posterior a una comida.

La proximidad social mejoró la regulación en cuatro pruebas

Los autores realizaron otros tres experimentos con el mismo principio: comparar respuestas fisiológicas en soledad y en presencia de una figura de apego. En las pruebas con adultos, esa persona fue una pareja sentimental. En el ensayo con bebés, los investigadores observaron la presencia de la madre.

La evaluación de regulación de la temperatura incluyó a 116 adultos expuestos al frío. Por su parte, un experimento de estrés reunió a 115 adultos. La cuarta prueba analizó la respuesta al estrés en 56 bebés.

Un hombre y una mujer sonríen mientras cortan verduras y revuelven una olla en la cocina.
El concepto de fisiología social alude a la capacidad de la cercanía afectiva para ayudar al organismo a gestionar cambios corporales breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los tres casos, la condición social mostró una regulación más eficiente que la condición individual. Los cuerpos de los participantes respondieron de forma más ajustada al frío y a los desafíos de estrés cuando una persona cercana estaba presente.

La coincidencia entre los resultados llevó a los investigadores a utilizar el concepto de “fisiología social”. La expresión alude a la posibilidad de que la cercanía afectiva contribuya a que el organismo gestione cambios breves en distintos sistemas, como la glucosa, la temperatura y la actividad del sistema nervioso.

La homeostasis mantiene estables las funciones del cuerpo

El proceso que se evaluó en el estudio se denomina homeostasis. Se trata de la capacidad del organismo para conservar un equilibrio interno pese a las variaciones que enfrenta de manera permanente.

Después de una comida con carbohidratos, por ejemplo, la glucosa circulante aumenta y el cuerpo necesita regularla. Ante el frío, debe activar mecanismos para sostener su temperatura. En situaciones de tensión, el sistema nervioso modifica su actividad para responder al desafío.

Los datos sugieren que un vínculo cercano puede aliviar parte de esa exigencia regulatoria. No obstante, el estudio se concentró en cambios de corto plazo y no determina todavía si estos efectos se mantienen a lo largo de los años o si derivan en beneficios clínicos permanentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La homeostasis es el proceso biológico que conserva el equilibrio interno del cuerpo frente a las variaciones del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco establece que toda compañía produzca el mismo efecto. Los experimentos analizaron relaciones de especial confianza, como parejas y el vínculo entre madre e hijo. Por esa razón, aún se requieren nuevas investigaciones que estudien otros tipos de relaciones y contextos sociales.

El aislamiento social también forma parte de la discusión sanitaria

La investigación aparece en un momento de preocupación por la soledad y el aislamiento social, fenómenos que pueden acentuarse con el trabajo remoto, el uso prolongado de pantallas y una menor participación en espacios comunitarios.

La Advertencia del Cirujano General de Estados Unidos sobre la epidemia de soledad y aislamiento social señala que la desconexión social puede afectar la salud de la población. El documento destaca que los vínculos familiares, las amistades, las actividades grupales y la participación en comunidades pueden favorecer el apoyo emocional y asociarse con hábitos cotidianos más saludables.

El estudio aporta una posible explicación adicional: la relación con otras personas puede influir directamente en la forma en que el cuerpo regula funciones básicas. Aun así, sus autores no presentan la compañía durante las comidas como una intervención terapéutica.

La próxima etapa para esta línea de investigación será determinar la duración y el alcance de los efectos observados. Por ahora, los ensayos muestran que una comida, una conversación o la presencia de una persona de confianza pueden formar parte del contexto que condiciona la respuesta fisiológica diaria.

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