Salud

Los 6 hábitos matutinos que recomienda una nutricionista para mantener la energía todo el día

Desde hidratarse inmediatamente al despertar hasta postergar la revisión del teléfono móvil, estas simples decisiones cuentan con respaldo científico y permiten potenciar la vitalidad corporal a lo largo de la jornada

Ilustración en cuatro escenas de una persona bebiendo junto a una ventana, comiendo tostada con palta, caminando en un parque y estirándose.
Las elecciones realizadas al iniciar la mañana condicionan el rendimiento físico y mental diario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir entre 7 y 9 horas no alcanza si las primeras decisiones del día sabotean la energía desde el primer momento. Revisar el teléfono al despertar, omitir el desayuno o quedarse en ambientes cerrados condicionan el nivel de alerta y el rendimiento físico y mental del resto de la jornada. Estas son solo algunas de las acciones que recomendó evitar la dietista registrada y máster en Salud Pública por la Universidad Estatal de Colorado, Lauren Panoff.

La acumulación de esas elecciones, repetidas sin variación, instala un estado de cansancio difícil de identificar. Muchos lo atribuyen a factores externos sin advertir que su origen está en los primeros minutos de la mañana.

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La relación entre los hábitos de la mañana y los niveles de vitalidad viene siendo documentada desde hace años, y lo que cambia con el tiempo es la precisión con que la investigación permite distinguir qué prácticas tienen respaldo sólido y cuáles responden a tendencias pasajeras.

Primer plano de mujer bebiendo agua, plato de ensalada con pescado, cuenco de frutas, rebanada de pan integral, tenedor y cuchillo en mesa.
La investigación científica analiza la relación entre las elecciones de la mañana y la vitalidad acumulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según afirmó la experta en diálogo con Verywell Health, existe un conjunto de hábitos concretos que, combinados, contribuyen a mantenerse activo a lo largo del día sin recurrir a estimulantes ni a cambios drásticos de alimentación.

1. Hidratarse apenas al despertar

El punto de partida no es la alarma, sino lo que ocurre inmediatamente después: el cuerpo adulto está compuesto en aproximadamente un 60% de agua y, tras varias horas sin beber, ya carga con un grado leve de deshidratación cuyo primer síntoma suele ser la fatiga.

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Mujer con cabello corto bebe agua de un vaso de cristal en la cama. Hay un despertador digital que marca las 7:03 AM y una ventana al fondo.
Tener un vaso de agua al despertar previene la fatiga y prepara el cuerpo para el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el primer gesto del día tiene más peso del que aparenta. Tener un vaso de agua en la mesita de noche facilita que la hidratación sea la primera acción antes de cualquier otra decisión, y ese pequeño cambio tiene un efecto directo sobre el nivel de alerta en la primera hora de la mañana.

2. El desayuno con proteína, fibra y grasas saludables

La alimentación de la mañana cumple una función que va más allá de la provisión calórica. El desayuno activa el cerebro y el organismo al mismo tiempo, y su composición determina si la vitalidad disponible se mantiene estable o decae antes del mediodía.

Tostada integral con aguacate, espinaca y huevo poché con yema líquida, semillas de chía y lino, aceite de oliva, bayas y café.
Un desayuno con proteínas, fibra y grasas saludables mantiene estable el azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desayuno equilibrado debe incluir proteína, fibra y grasas saludables: esa combinación eleva el azúcar en sangre de forma gradual, en lugar de producir el pico seguido de la caída brusca que caracteriza a los alimentos ricos en azúcar refinada o ultraprocesados.

La combinación de esos nutrientes actúa sobre la regulación de esos valores y, en consecuencia, sobre el nivel de concentración en las horas siguientes.

3. La luz solar en las primeras horas

La exposición a la luz solar temprana es otra de las prácticas con respaldo documentado. La luz natural, especialmente en las primeras horas tras el despertar, regula el reloj biológico interno (el ciclo que gobierna el sueño y la vigilia) al reducir la producción de melatonina, la hormona asociada al sueño.

Persona de espaldas con pijama beige que abre cortinas blancas frente a una ventana iluminada con una planta en la repisa.
La exposición a la luz solar matutina disminuye la melatonina y ajusta el reloj biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir al exterior unos minutos, o recurrir a lámparas de fototerapia cuando no hay acceso a luz natural, tiene efectos comprobados sobre el estado de alerta y el estado de ánimo. Si ese tiempo al aire libre se combina con movimiento físico, los beneficios se potencian, según señaló la profesional.

4. Evitar el teléfono al despertar

Otro hábito identificado como relevante es postergar la revisión del teléfono celular tras el despertar.

La práctica de alcanzar el dispositivo apenas se abren los ojos es cada vez más frecuente, pero el contenido que se encuentra allí tiende a generar sobreestimulación o ansiedad antes de que el sistema nervioso haya terminado de salir del reposo.

Una mano de piel clara está a punto de soltar un teléfono inteligente negro sobre una mesa de madera clara, con un fondo gris neutro.
Evitar la revisión del teléfono móvil tras despertar disminuye la sobreestimulación y la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomarse unos minutos para estirarse, practicar gratitud o simplemente no procesar información externa de inmediato tiene un efecto concreto sobre cómo el organismo enfrenta el resto del día.

La meditación matutina, incluso cuando la noche anterior fue de sueño insuficiente, mostró efectos positivos sobre el estado de ánimo, según indicó la profesional.

5. El movimiento corporal por la mañana

El ejercicio físico es otro hábito destacado por la profesional. El movimiento en las primeras horas del día eleva los niveles de endorfinas (las hormonas vinculadas al bienestar) y contrarresta el cansancio, independientemente de la intensidad de la actividad elegida.

Hombre en camiseta azul estirando los brazos en una cama con sábanas blancas y edredón beige, junto a una ventana con luz solar.
El movimiento corporal en la mañana incrementa las endorfinas y combate el cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modalidad no es determinante: puede tratarse de una sesión de cardio, una práctica de yoga o una simple rutina de estiramientos. El resultado es que el organismo se activa y la circulación mejora, lo que favorece el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos.

6. La regularidad en el horario de sueño

El último elemento identificado como central es la regularidad del horario de sueño. El organismo responde a la constancia: acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora cada día sincroniza ese ciclo interno y mejora tanto la calidad del descanso como la vitalidad disponible durante la vigilia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La constancia en los horarios de sueño optimiza la vitalidad durante las horas de vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango recomendado para adultos se ubica entre 7 y 9 horas por noche; un esquema posible es el de las 22 a las 6, aunque el horario concreto depende de cada persona. Lo que determina el beneficio es la regularidad, no el momento exacto del despertar.

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