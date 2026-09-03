Cuál es la mejor fruta para el desayuno, según nutricionistas

El desayuno influye en la energía, la concentración y el control del apetito después del ayuno nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desayuno suele aparecer en las recomendaciones de salud como una de las comidas que más inciden en la energía, la concentración y el control del apetito a lo largo del día. Después de varias horas de ayuno nocturno, esa primera ingesta cumple la función de reponer combustible y de aportar nutrientes que pueden influir en cómo responde el organismo durante la mañana.

La calidad de esa comida inicial gana relevancia en un contexto en el que abundan opciones rápidas con azúcar añadido, poca fibra y escaso aporte de proteínas o grasas saludables. Cuando es equilibrado, con cereales integrales, fuentes de proteína y frutas o verduras, puede favorecer una liberación más sostenida de energía y evitar subas y bajas bruscas de glucosa que suelen traducirse en hambre temprana o cansancio a media mañana. Según dietistas, las bayas son la fruta más saludable para arrancar el día.

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Ese consenso no desplaza a otras alternativas ni convierte a un solo alimento en respuesta total, pero sí pone el foco en un grupo que reúne varias características valoradas por nutricionistas: alto contenido de fibra, presencia de compuestos antioxidantes y una carga de azúcar natural menor que la de otras opciones.

Las bayas ampliamente recomendadas para el desayuno

El principal argumento a favor aparece en su perfil nutricional. Amy Brownstein, dietista registrada, explicó a Health que son ricas en antocianinas, compuestos vegetales responsables de sus tonalidades. Esos compuestos tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas y se estudian por su posible relación con la protección celular y con la reducción de procesos inflamatorios.

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Las bayas contienen antocianinas, compuestos antioxidantes que se estudian por su vínculo con la protección celular y la reducción de procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morgan Walker, nutricionista deportiva, afirmó en diálogo con la revista que las antocianinas también pueden contribuir a la salud cerebral, incluida la memoria, y a la función cardiovascular al reducir el estrés oxidativo, un desequilibrio entre radicales libres y defensas que se vincula con daño celular. En ese sentido, el valor no se limita a su contenido vitamínico, sino a la concentración de compuestos bioactivos que las distinguen frente a otras frutas.

Otro punto central es la fibra, un nutriente que en muchos planes alimentarios aparece por debajo de los niveles recomendados. Walker señaló a Health que incorporarla por la mañana puede ayudar a mantener la energía más estable, prevenir picos de azúcar en sangre a media mañana y reducir la probabilidad de un bajón hacia el mediodía. Por su parte, la Cleveland Clinic destacó que combinan bajo contenido de azúcar con una cantidad elevada de fibra, una relación que puede contribuir a la estabilidad glucémica y a una mayor sensación de saciedad.

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La comparación con otras frutas refuerza esa ventaja. Según los datos citados por Health, una taza de frambuesas contiene alrededor de 5 gramos de azúcar natural, mientras que una taza de mango aporta cerca de 23 gramos y una banana, unos 18 gramos. Tina Marinaccio, dietista registrada, resumió esa diferencia al señalar que, para la regulación del azúcar en sangre, las bayas se destacan sobre otras opciones.

La fibra de las bayas puede ayudar a mantener la energía estable, prevenir picos de azúcar en sangre y aumentar la saciedad en el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, por sí solas no figuran como un desayuno completo. Healthline indica que su mayor potencial aparece cuando se integran con otros alimentos. Entre las combinaciones más fuertes figuran yogur griego, avena, ricota, tostadas integrales, frutos secos, semillas de lino, semillas de chía y batidos con leche o yogur. Sumarlas a una base con proteínas y grasas saludables permite construir una comida más equilibrada y con mayor capacidad de sostener la energía durante la mañana.

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Qué tiene un desayuno completo, según expertos

Si bien las bayas ocupan un lugar destacado, los expertos insisten en que el desayuno saludable se arma a partir de varias categorías de alimentos. La Escuela de Salud Pública de Harvard señaló que una comida matinal equilibrada debería incluir proteínas, carbohidratos ricos en fibra y frutas o verduras. Esa combinación, indicó la profesora adjunta Teresa Fung, puede acompañar mejor el ritmo metabólico de la mañana, momento en el que el cuerpo suele procesar la glucosa con más eficiencia.

En el grupo de las proteínas, Johns Hopkins Medicine mencionó huevos, yogur griego, leche baja en grasa, leche de soja fortificada, frutos secos, semillas, legumbres e incluso carnes magras no procesadas. Regina Shvets, dietista clínica, explicó que ayudan a sostener la masa muscular, aportan saciedad y pueden contribuir a evitar el picoteo entre comidas.

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Los cereales integrales constituyen otro bloque clave. Harvard recomendó pan integral, avena, arroz integral y quinoa como fuentes de carbohidratos con fibra, capaces de liberar energía de forma más sostenida. Elegir opciones 100% integrales y con menos de 5 gramos de azúcar por porción aparece como uno de los criterios más valorados.

Los expertos señalan que un desayuno saludable también debe incluir proteínas, carbohidratos ricos en fibra, grasas saludables y hasta verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas saludables también cumplen una función en la primera comida del día. Shvets incluyó palta, nueces, almendras, pacanas, semillas de calabaza o girasol, mantecas de frutos secos y salmón ahumado entre las opciones posibles. Su presencia puede aportar mayor saciedad y sumar energía, además de complementar el desayuno desde el punto de vista nutricional.

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En cuanto a otras frutas beneficiosas para la mañana, opciones como naranja, manzana, kiwi, pomelo, cerezas, higos y melón. Sin embargo, el enfoque cambia según el objetivo nutricional que se quiera priorizar. La Cleveland Clinic remarcó que cualquiera puede aportar beneficios y que el punto principal es incorporarla con regularidad.

Las verduras tienen menos protagonismo en los desayunos convencionales, pero Harvard remarcó que también pueden formar parte de esa comida. Espinacas, tomates, pimientos, champiñones, cebollas o pepino pueden sumarse a huevos revueltos, tortillas, tostadas o batidos. Ese agregado permite aumentar el aporte de fibra, vitaminas y minerales sin depender exclusivamente de alimentos dulces.

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