Salud

Cuál es la mejor fruta para el desayuno, según nutricionistas

Con aportes de fibra, compuestos antioxidantes y menos azúcares naturales, este alimento es ampliamente valorado por especialistas para la primera ingesta del día

Un tazón blanco con trozos de manzana, kiwi, naranja, frutillas, arándanos, banana y frutos secos sobre fondo amarillo.
El desayuno influye en la energía, la concentración y el control del apetito después del ayuno nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El desayuno suele aparecer en las recomendaciones de salud como una de las comidas que más inciden en la energía, la concentración y el control del apetito a lo largo del día. Después de varias horas de ayuno nocturno, esa primera ingesta cumple la función de reponer combustible y de aportar nutrientes que pueden influir en cómo responde el organismo durante la mañana.

La calidad de esa comida inicial gana relevancia en un contexto en el que abundan opciones rápidas con azúcar añadido, poca fibra y escaso aporte de proteínas o grasas saludables. Cuando es equilibrado, con cereales integrales, fuentes de proteína y frutas o verduras, puede favorecer una liberación más sostenida de energía y evitar subas y bajas bruscas de glucosa que suelen traducirse en hambre temprana o cansancio a media mañana. Según dietistas, las bayas son la fruta más saludable para arrancar el día.

PUBLICIDAD

Ese consenso no desplaza a otras alternativas ni convierte a un solo alimento en respuesta total, pero sí pone el foco en un grupo que reúne varias características valoradas por nutricionistas: alto contenido de fibra, presencia de compuestos antioxidantes y una carga de azúcar natural menor que la de otras opciones.

Las bayas ampliamente recomendadas para el desayuno

El principal argumento a favor aparece en su perfil nutricional. Amy Brownstein, dietista registrada, explicó a Health que son ricas en antocianinas, compuestos vegetales responsables de sus tonalidades. Esos compuestos tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas y se estudian por su posible relación con la protección celular y con la reducción de procesos inflamatorios.

PUBLICIDAD

Un bol de cerámica lleno de arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y semillas de granada sobre una mesa de madera, con una cuchara y una servilleta de lino.
Las bayas contienen antocianinas, compuestos antioxidantes que se estudian por su vínculo con la protección celular y la reducción de procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morgan Walker, nutricionista deportiva, afirmó en diálogo con la revista que las antocianinas también pueden contribuir a la salud cerebral, incluida la memoria, y a la función cardiovascular al reducir el estrés oxidativo, un desequilibrio entre radicales libres y defensas que se vincula con daño celular. En ese sentido, el valor no se limita a su contenido vitamínico, sino a la concentración de compuestos bioactivos que las distinguen frente a otras frutas.

Otro punto central es la fibra, un nutriente que en muchos planes alimentarios aparece por debajo de los niveles recomendados. Walker señaló a Health que incorporarla por la mañana puede ayudar a mantener la energía más estable, prevenir picos de azúcar en sangre a media mañana y reducir la probabilidad de un bajón hacia el mediodía. Por su parte, la Cleveland Clinic destacó que combinan bajo contenido de azúcar con una cantidad elevada de fibra, una relación que puede contribuir a la estabilidad glucémica y a una mayor sensación de saciedad.

La comparación con otras frutas refuerza esa ventaja. Según los datos citados por Health, una taza de frambuesas contiene alrededor de 5 gramos de azúcar natural, mientras que una taza de mango aporta cerca de 23 gramos y una banana, unos 18 gramos. Tina Marinaccio, dietista registrada, resumió esa diferencia al señalar que, para la regulación del azúcar en sangre, las bayas se destacan sobre otras opciones.

Primer plano de una mano introduciendo una fresa en un cuenco de cristal transparente con agua, fresas, arándanos y moras. El cuenco está sobre una mesa de madera.
La fibra de las bayas puede ayudar a mantener la energía estable, prevenir picos de azúcar en sangre y aumentar la saciedad en el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, por sí solas no figuran como un desayuno completo. Healthline indica que su mayor potencial aparece cuando se integran con otros alimentos. Entre las combinaciones más fuertes figuran yogur griego, avena, ricota, tostadas integrales, frutos secos, semillas de lino, semillas de chía y batidos con leche o yogur. Sumarlas a una base con proteínas y grasas saludables permite construir una comida más equilibrada y con mayor capacidad de sostener la energía durante la mañana.

Qué tiene un desayuno completo, según expertos

Si bien las bayas ocupan un lugar destacado, los expertos insisten en que el desayuno saludable se arma a partir de varias categorías de alimentos. La Escuela de Salud Pública de Harvard señaló que una comida matinal equilibrada debería incluir proteínas, carbohidratos ricos en fibra y frutas o verduras. Esa combinación, indicó la profesora adjunta Teresa Fung, puede acompañar mejor el ritmo metabólico de la mañana, momento en el que el cuerpo suele procesar la glucosa con más eficiencia.

En el grupo de las proteínas, Johns Hopkins Medicine mencionó huevos, yogur griego, leche baja en grasa, leche de soja fortificada, frutos secos, semillas, legumbres e incluso carnes magras no procesadas. Regina Shvets, dietista clínica, explicó que ayudan a sostener la masa muscular, aportan saciedad y pueden contribuir a evitar el picoteo entre comidas.

Los cereales integrales constituyen otro bloque clave. Harvard recomendó pan integral, avena, arroz integral y quinoa como fuentes de carbohidratos con fibra, capaces de liberar energía de forma más sostenida. Elegir opciones 100% integrales y con menos de 5 gramos de azúcar por porción aparece como uno de los criterios más valorados.

Platos con yogur, arándanos, nueces, tostada con palta, salmón, huevo duro, frutas y verduras cortadas sobre una mesa de madera.
Los expertos señalan que un desayuno saludable también debe incluir proteínas, carbohidratos ricos en fibra, grasas saludables y hasta verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas saludables también cumplen una función en la primera comida del día. Shvets incluyó palta, nueces, almendras, pacanas, semillas de calabaza o girasol, mantecas de frutos secos y salmón ahumado entre las opciones posibles. Su presencia puede aportar mayor saciedad y sumar energía, además de complementar el desayuno desde el punto de vista nutricional.

En cuanto a otras frutas beneficiosas para la mañana, opciones como naranja, manzana, kiwi, pomelo, cerezas, higos y melón. Sin embargo, el enfoque cambia según el objetivo nutricional que se quiera priorizar. La Cleveland Clinic remarcó que cualquiera puede aportar beneficios y que el punto principal es incorporarla con regularidad.

Las verduras tienen menos protagonismo en los desayunos convencionales, pero Harvard remarcó que también pueden formar parte de esa comida. Espinacas, tomates, pimientos, champiñones, cebollas o pepino pueden sumarse a huevos revueltos, tortillas, tostadas o batidos. Ese agregado permite aumentar el aporte de fibra, vitaminas y minerales sin depender exclusivamente de alimentos dulces.

Temas Relacionados

DesayunoNutriciónFrutasFibraBayasAlimentaciónDietaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo llegar a 100 gramos de proteína al día sin depender de batidos ni barras

Repartir esa ingesta entre desayuno, almuerzo, colaciones y cena aparece como una estrategia más práctica para personas activas, aunque la cifra no funciona como regla fija para todos

Cómo llegar a 100 gramos de proteína al día sin depender de batidos ni barras

Dos acolchados, un mismo colchón: la fórmula nórdica que busca evitar despertares

Las diferencias de temperatura, movimiento y horarios dentro de una misma cama pueden volver más difícil sostener un reposo nocturno continuo en pareja

Dos acolchados, un mismo colchón: la fórmula nórdica que busca evitar despertares

El ajo y sus secretos: cómo cambian sus beneficios según la forma de prepararlo

Especialistas explican por qué este ingrediente concentra compuestos positivos para la salud, entre ellos casi 200 sustancias bioactivas. Por qué cocinarlo puede ser un error

El ajo y sus secretos: cómo cambian sus beneficios según la forma de prepararlo

Meditación para dormir: cinco técnicas que pueden mejorar el descanso

Distintas prácticas ayudan a calmar los pensamientos repetitivos, relajar el cuerpo y favorecer un descanso más estable, según especialistas y estudios

Meditación para dormir: cinco técnicas que pueden mejorar el descanso

Los beneficios del yogur para el colesterol y la salud cardiovascular, según una experta de Harvard

La investigadora Kerry L. Ivey repasó la evidencia disponible sobre este producto y explicó por qué conviene evaluar el alimento en su conjunto y no solo por su contenido de grasa

Los beneficios del yogur para el colesterol y la salud cardiovascular, según una experta de Harvard

DEPORTES

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea