Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Franco Colapinto dispondrá de un Alpine A526 igual que Pierre Gasly y se verá un mano a mano entre ambos en Monza (@AlpineF1Team)

Guardar

Franco Colapinto subirá este fin de semana a un Alpine distinto del que condujo hace dos semanas. El piloto argentino de 23 años estrenará en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 el mismo paquete de actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly utilizó en el Gran Premio de Países Bajos, la mejora más profunda que la escudería de Enstone introdujo en la temporada 2026. Por primera vez desde que arrancó el año, los dos monoplazas A526 correrán con idéntica especificación técnica.

El evento de este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza representa la primera oportunidad para la escudería francesa de comparar el rendimiento de ambos autos bajo condiciones equivalentes desde que se introdujo la actualización.

PUBLICIDAD

¿Por qué primero a Gasly y después a Colapinto? Suele pasar que los equipos le den prioridad para las actualizaciones al corredor más experimentado y que más tiempo lleva con ellos. En una escuadra francesa, un piloto de la misma nacionalidad y con más rodaje prevalece ante un joven talento emergente. Gasly es considerado el piloto número uno y por eso tuvo esa posibilidad. Se suma el hecho de probar en pista esas mejoras con un auto, para evitar problemas con ambos monopostos en caso de que no resulten. Si bien hoy las simulaciones son cada vez más reales, nada puede contra la comprobación empírica en la pista real.

Más allá de eso, este viernes Franco saldrá a la histórica pista inaugurada en 1922 con las ocho mejoras en su A526 que le permitirán estar a la par de su compañero en cuanto al medio mecánico.

PUBLICIDAD

Las ocho mejoras en el Alpine A526 de Franco Colapinto (Crédito: Gentileza X @ArteagaRacing)

La base de las mejoras se enfocan en lo aerodinámico para que el coche vaya lo más pegado a suelo y el aire que entra de frente llegue de la manera más limpia a la parte trasera. Se busca mejorar la adherencia al asfalto (o grip), por ende una mejor tracción y más velocidad.

En Países Bajos, Gasly pudo contar una mejor arma y quedó por delante de Colapinto: 9/10 en la única práctica, en la clasificación para la Sprint 7/10, aunque en dicha carrera el argentino tuvo un mejor tiempo de vuelta con 1m16s718 contra 1m16s895. En clasificación para la competencia principal, Franco llegó a quedar a 1/10 de Pierre en la Q2 y ambos fueron eliminado en dicha instancia: el francés clasificó 11º con 1m12s616 y el argentino fue 14º con 1m12s800. Gasly cosechó dos puntos al ser octavo en la Sprint y décimo en la competencia dominical.

PUBLICIDAD

Para describir los avances que tuvo Gasly en Zandvoort y que estrenará Colapinto en Monza, antes hay que aclarar un término que será repetitivo y que es la carga aerodinámica (o downforce), que es la fuerza vertical que empuja al coche de F1 contra el asfalto mediante el uso del aire. Otro concepto que aparecerá será el “aire”. El aire limpio es cuando pasa sin perturbaciones en un auto que avanza sin ningún otro coche cerca adelante. Lo contrario es el aire sucio, que es el turbulento y desordenado que deja un monoplaza que está adelante en su parte trasera al avanzar a gran velocidad. Según el documento técnico presentado ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), estas son las mejoras que tendrá el A 526 de Colapinto, que ya las probó en el simulador.

Todas las partes del auto que se ven afectadas a estos repasos aerodinámicos (Crédito: Gentileza Carburando)

1. Fondo plano

El A526 suma una nueva geometría revisada para mejorar el comportamiento del flujo de aire en todo el aspecto operativo. El objetivo es generar una mayor carga aerodinámica local y lograr que el piso trabaje de una forma más eficiente.

PUBLICIDAD

2. Sección del suelo

La escuadra de Enstone presentó avances con aditamentos en esa zona para poder controlar de mejor manera el flujo de aire. Se apunta a pulir la calidad del aire que pasa por el piso y que llegue más limpio al sector trasero del coche.

PUBLICIDAD

3. Borde del suelo

Se rediseñó para optimizar esa zona y aumentar la carga local, la gestión del aire alrededor del auto e incrementar la eficiencia aerodinámica general.

4. Difusor

También se reperfiló y la nueva geometría aumenta la carga aerodinámica local de forma eficiente en todo el rango operativo.

La diferencia en la entrada de aire en el auto de Gasly entre Hungría y Países Bajos, que sirve para ilustrar lo que contará Colapinto (Crédito: Gentileza X @carpentiers_f1)

5. Pontones y cintura trasera

La carrocería también sufrió cambios para trabajar de forma conjunta con el nuevo suelo. Se apunta al control del flujo de aire sin comprometer la capacidad de refrigeración del auto. Se sumaron cambios en los pontones y en la zona conocida como “botella de Coca-Cola”, el estrechamiento de la carrocería hacia la parte trasera del auto.

PUBLICIDAD

6. Conjunto trasero

Hubo elementos de los tambores de frenos que fueron reperfilados para optimizar su interacción con el flujo que llega desde el piso y lograr una mejor carga aerodinámica local.

PUBLICIDAD

7. Estructura de impacto trasera

Se actualizó la geometría local buscando la eficiencia aerodinámica del coche. Es otro punto con el que se busca que el aire pase mejor y plasmar una carga de manera más óptima.

PUBLICIDAD

8. Alerón trasero

Se rediseñaron las superficies aerodinámicas ajustables (o flaps) para aumentar la carga producida por el alerón. De la misma forma, se busca sostener un flujo de aire estable y de alta calidad.

Otro detalle en la zona del chasis respecto del ingreso y salida del aire (Crédito: Gentileza X @carpentiers_f1)

Steve Nielsen, director de Alpine, explicó el respaldo del equipo a la actualización tras los resultados de Zandvoort. “La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó como esperábamos, y estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”, señaló el directivo. “Esto debería darnos la plataforma para tener a los dos autos allí arriba y compitiendo por puntos, aunque sabemos que todavía tenemos trabajo por hacer para extraer el máximo de nuestro paquete”, agregó.

La primera evaluación en pista resultó positiva para el equipo. “Definitivamente nos devolvió a la lucha por el top 10. Me sentí mejor con el auto en la Sprint, sentí mucho más agarre y el auto reaccionaba mejor”, relató Gasly tras su fin de semana en los Países Bajos. El piloto reconoció además que el equipo todavía continúa en proceso de aprendizaje sobre el comportamiento de las piezas nuevas: “Hicimos un par de cambios para la carrera que creo que, en general, hicieron que las cosas fueran un poco más complicadas. Pero, obviamente, todavía estamos aprendiendo sobre este paquete, así que, en general, obtuvimos buenos datos”.

La propia Fórmula 1 estimó que la actualización podía representar una ganancia superior al medio segundo por vuelta en determinadas condiciones de pista, aunque el impacto real depende de las características de cada circuito.

El documento presentado por la FIA con las mejoras informadas por Alpine en Países Bajos, las mismas que usará Colapinto en Italia (Crédito: Prensa FIA)

El plan original de Alpine contemplaba estrenar el paquete completo en Monza para ambos autos. La decisión de adelantarlo respondió a dos factores. Por un lado, la pérdida de terreno frente a Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto del Campeonato de Constructores, un lugar que en la práctica define cuál es el mejor equipo por detrás de los cuatro que dominan la parte alta de la tabla. Después de un arranque de temporada sólido, Alpine cedió posiciones a medida que Liam Lawson y Arvid Lindblad empezaron a sumar puntos con mayor regularidad.

Por otro lado, el equipo debía atender la posibilidad de que Aston Martin se sume a la pelea por los puntos en las próximas fechas. Esa escudería sumó apenas un punto en la primera parte del campeonato, pero mejoró su competitividad tras su primera gran actualización del año, introducida en el Gran Premio de Hungría, y llegó a Zandvoort con unidades de potencia Honda mejoradas y retoques adicionales en el alerón delantero, los deflectores del piso y el difusor.

El trazado de Monza, conocido como el Templo de la Velocidad, plantea un escenario diferente al circuito neerlandés. El italiano exige alta velocidad en recta y niveles de carga aerodinámica inferiores a los de Zandvoort, por lo que el comportamiento del nuevo paquete deberá validarse en un contexto en el que la eficiencia aerodinámica y la resistencia al avance tienen un peso determinante sobre el resultado final.

Cómo evolucionó el auto de Gasly en el primer día de actividad en Países Bajos respecto de Hungría. El viernes en Zandvoort una una reducción del déficit cercano al 21 % (@Juanito77ok)

La normativa vigente desde 2026 añade una variable adicional a este análisis. Una menor carga en determinadas curvas puede afectar la capacidad del auto para recuperar energía eléctrica durante la frenada, con impacto directo sobre el rendimiento del monoplaza en otros sectores de la vuelta, incluida la velocidad máxima en recta. Ese factor cobra una relevancia particular en un circuito como Monza, donde buena parte del tiempo por vuelta se define en los tramos de alta velocidad.

Alpine llega a Monza con 62 puntos en el Campeonato Mundial de Constructores, por detrás de los 66 de Racing Bulls, luego de haber perdido la ventaja que sostenía en la primera mitad del año. Ni Gasly ni Colapinto lograron ubicarse entre los diez primeros en los Grandes Premios de Austria y Hungría, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad sí sumaron puntos con la escudería de Faenza en ese tramo del calendario.

Hace dos años, Franco Colapinto debutó en la F1 en el mismo circuito italiano, en aquella ocasión a bordo de un Williams. Este fin de semana tendrá un mano a mano más frente a su compañero de equipo al disponer de las mismas mejoras. En el Templo de la Velocidad, el piloto argentino se presentará en su primera carreras tras su confirmación como titular en Alpine para 2027 y, en una meca del automovilismo como es Italia, buscará volver a sumar puntos.