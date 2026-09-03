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Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

La socialité mostró en Instagram un festejo íntimo en tonos rojos y dorados, acompañado por su chihuahua, y dejó una frase muy personal. Los saludos de sus amigos

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años y mostró en Instagram un festejo íntimo junto a su perrita chihuahua Begonia
Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años y mostró en Instagram un festejo íntimo junto a su perrita chihuahua Begonia
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Laetitia d’Arenberg cumplió 85 años y compartió con sus seguidores de Instagram la celebración íntima que organizó junto a su perrita chihuahua, Begonia. La socialité publicó una serie de fotografías realizadas con IA y decorada con globos dorados que formaban la palabra “Happy Birthday”, rosas rojas, velas encendidas y una torta con seis velitas, en un ambiente decorado por completo en tonos rojos y dorados.

Junto a las imágenes, d’Arenberg escribió un extenso mensaje que tituló “Celebración y agradecimiento”. “En mi día solo pido salud, y seguir rodeada de la gente que amo y me ama. Un beso a cada uno de ustedes por tanto cariño hacia mi persona”, reflexionó. La publicación acumuló más de mil “me gusta” y decenas de comentarios de afecto por parte de su comunidad de seguidores.

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La reflexión de Laetitia d’Arenberg sobre el paso del tiempo afirmó que no cree en la edad y que aún se siente una niña
La reflexión de Laetitia d’Arenberg sobre el paso del tiempo afirmó que no cree en la edad y que aún se siente una niña

En el mismo posteo, la aristócrata reflexionó sobre el paso del tiempo con una definición personal que llamó la atención de sus seguidores: “No creo en el paso del tiempo. Aún me siento una niña. Me emociono por las pequeñas cosas. Sigo siendo naif, ingenua y sensible”. Cerró el texto con una mención especial a su vínculo con la naturaleza: “Así soy, el tiempo me ayuda a crecer en mis sentimientos más profundos y agradecer, junto a Begonia, mi amor por la vida y la Naturaleza”, acompañado de los hashtags #cumpleaños #happyday #celebration #deseos.

Entre los comentarios que recibió en esa publicación se destacaron los del sommelier Charlie Arturaola, quien escribió “Feliz cumpleaños Madame D’Aremberg”, el del astrólogo Waldo Casal️️️, que sumó varios corazones, y el de la artista plástica y pintora Blanca Severo, con múltiples emojis de felicitación.

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La cuenta de Begonia, su perrita chihuahua que lució un moño rojo para la ocasión, también tuvo su espacio en las historias del día con una imagen junto a las velas encendidas y el mensaje “Feliz Día, mamá Leti”.

Begonia, la perrita chihuahua de Laetitia d’Arenberg, apareció en las historias con un moño rojo y el mensaje “Feliz Día, mamá Leti”
Begonia, la perrita chihuahua de Laetitia d’Arenberg, apareció en las historias con un moño rojo y el mensaje “Feliz Día, mamá Leti”

Entre las historias que d’Arenberg compartió en sus redes se destacó la de Waldo Casal, quien publicó una fotografía junto a ella frente al mar y escribió: “Feliz cumpleaños, @ldarenberg. Te quiero infinito”, musicalizada con el tema “Take on me”. También compartió el saludo de Amalia Amoedo, quien posó junto a ella sentadas en un living y expresó: “Feliz vuelta al sol. ¡Te quiero muchísimo!”, con la canción “Felicità”.

Otra de las publicaciones que replicó en sus historias fue la de la estilista Lucía Uriburu, quien la definió como su “adorada princess” en una foto tomada en la playa al atardecer, durante un festejo que incluyó mesas decoradas y música en vivo. Entre las respuestas al posteo, figuraron las de Evelyn Scheidl, quien le envió “un beso enorme y muy feliz cumpleaños”, y las de Adriana Costantini, Teresa Calandra y Flavia Fernández, todas con mensajes de cariño hacia la homenajeada.

Entre los saludos por los 85 años de Laetitia d’Arenberg se destacaron los mensajes de Lucía Uriburu, Charlie Arturaola y Waldo Casal
Entre los saludos por los 85 años de Laetitia d’Arenberg se destacaron los mensajes de Lucía Uriburu, Charlie Arturaola y Waldo Casal

D’Arenberg también compartió un video de un encuentro emotivo con Uriburu, a quien describió como “mi amiga querida de toda la vida”, en el que ambas se fundieron en un abrazo rodeadas de flores sobre una mesa. El posteo, que sumó también la etiqueta de Graciela Borges, incluyó un simple “gracias” como cierre.

Otra de las historias destacadas fue la de la propia Borges, quien compartió una fotografía junto a otras dos mujeres y un perro, con el texto “Feliz cumpleaños adorada, @ldarenberg”. La empresaria le respondió públicamente: “Gracias, querida Grace”. Además, en su posteo reflexivo, la actriz sumó: “El que realmente te conoce, sabe muy bien lo preciosa persona que sos”.

Laetitia d’Arenberg agradeció los mensajes de afecto de Graciela Borges
Laetitia d’Arenberg agradeció los mensajes de afecto de Graciela Borges

Los comentarios en la publicación principal de Lucía Uriburu también sumaron mensajes de muchos otros seguidores, quienes coincidieron en desearle una feliz jornada. La celebración de Laetitia d’Arenberg reunió así a un grupo reducido de amigos cercanos en un festejo hogareño, documentado a través de las redes sociales tanto por ella como por quienes la acompañaron en la fecha.

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Laetitia d’Arenberg

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