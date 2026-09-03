Bajo un fuerte hermetismo y en medio de reclamos económicos, Milei hablará en cadena nacional sobre el tema Malvinas

El mandatario hablará en cadena nacional (Captura de video)

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Desde que el presidente Javier Milei anunció que hablaría en cadena nacional sobre el tema, el Gobierno mantuvo bajo un fuerte hermetismo toda información respecto de las últimas novedades respecto al reclamo de soberanía de las islas Malvinas, aunque se concentró en, al mismo tiempo, generar expectativa sobre el comunicado.

El mandatario viene enfrentando las críticas de la oposición por la situación económica, principalmente por la morosidad, por lo que buscó pasar de página recuperando la agenda con un nuevo asunto.

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El miércoles, en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton, el jefe de Estado volvió a defender el rumbo de su administración y sostuvo que “estará en manos de los argentinos la decisión de volver al pasado o continuar por el camino que hará a la Argentina grande nuevamente”.

“Nosotros no vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia, y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, remarcó ante un auditorio lleno de funcionarios, empresarios, académicos y muchos jóvenes estudiantes de economía que lo aplaudieron efusivamente.

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Milei en el evento “Vientos de cambio”, que se realizó en el Sheraton (RS Fotos)

Sin embargo, en este discurso, que a diferencia de otros fue totalmente improvisado -no leyó en ningún momento-, Milei también reconoció que “si no se muestran los resultados, se hace difícil acompañar”, porque se trata “de un modelo que implica riesgos”.

En la previa de su exposición, el vocero, Adrián Ravier conversó justamente sobre esto con varios de los presentes en el salón, quieres se mostraron preocupados por la confianza del electorado en el Presidente.

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Una de las personas que estuvo varios minutos hablando con el portavoz fue el español Gabriel Calzada, exrector de la Universidad Francisco Marroquín, con quien tuvo una extensa charla intelectual.

Antes del mandatario, tomó la palabra Alberto Benegas Lynch, padre del diputado y senador de La Libertad Avanza, Bertie y Joaquín, respectivamente, quienes también defendieron las medidas de esta gestión.

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El liberal rechazó los reclamos de “mayor sensibilidad por parte del Ejecutivo” y remarcó que en estos tres años “les sacó las botas de encima a los ciudadanos y estableció las reglas, que es la función del gobierno”.

Previamente habló Alberto Benegas Lynch (h) (Secretaría de Cultura de la Nación)

“Cuando se dice que es necesaria una ayuda, hay que preguntarse, como digo, la ayuda por parte de quién, porque si se procede a arrancar el fruto del trabajo ajeno, esto va a derivar inexorablemente en menores inversiones y, por lo tanto, en peores salarios“, opinó.

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En este sentido, Benegas Lynch destacó que “tiene un peso muy grande la batalla cultural que muchos han objetado”, porque consideró que el crecimiento de un país “no es un tema de recursos naturales, sino de valores, de principios, de instituciones civilizadas”.

Esto es lo que transmitió también Ravier en sus conversaciones informales con los empresarios locales e internacionales, a los que escuchó durante toda la jornada en el Sheraton: “A casi todos los conoce desde hace años por el ámbito académico y liberal“, resaltaron en su círculo íntimo.

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De lo que no hizo ningún comentario en ningún momento fue de Malvinas, una orden específica que le transmitió la cúpula del oficialismo en la última reunión de Gabinete, cuando se decidió hacer la cadena nacional.

En todas las áreas del Gobierno estaba la instrucción clara de no adelantar nada de la cadena nacional que el Presidente va a encabezar, de la cual solamente se sabe que será a las 21:00.

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Quirno podría participar de la grabación

La información que brindará el líder libertario fue coordinada con los equipos de Cancillería, que comanda Pablo Quirno, y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dirige Cristian Auguadra.

Según trascendió, en los últimos días habría habido una reunión de los dos funcionarios con Milei. El miércoles también sorprendió el ingreso a la Casa Rosada de un empresario británico que, de igual forma, tuvo una reunión bajo un estricto hermetismo.

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Uno de los últimos conflictos que se registraron vinculados a las islas fue el proyecto de exploración de petróleo de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes.

El asunto generó especial repercusión debido a la buena relación que hay actualmente entre Argentina y el país de Medio Oriente, que argumenta extra oficialmente que se trata de una compañía privada y de una iniciativa que recién está en la etapa de evaluación.

Por lo pronto, Milei viajará este jueves por la mañana a Santiago de Chile para participar del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, y mantener encuentros con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y con el mandatario chileno José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

A su regreso, el libertario se dirigirá a la Casa Rosada para, desde las 16:00, grabar el mensaje que luego será emitido en cadena nacional. No se descarta la presencia de Quirno, que llegó a último momento al acto en el Sheraton para escuchar el cierre del discurso. “Qué política exterior estamos metiendo”, celebró el Presidente al verlo entrar.

En ese evento, rodeado por personas afines a su ideología, Milei bajó del escenario una vez que terminó de hablar y se sacó fotos con los presentes. Uno de ellos se le acercó y le pidió que “salve al país“. ”Estamos en eso”, respondió el jefe de Estado.