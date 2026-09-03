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Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

La participante cayó en la última placa con voto positivo y se convirtió en la primera salida de la semana decisiva, en una gala que dejó a cinco jugadoras rumbo al desenlace

Mariela Prieto fue eliminada de la placa final de Gran Hermano Generación Dorada y terminó sexta en la competencia (Video: Gran Hermano, Telefe)
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Mariela Prieto se convirtió en la primera eliminada de la placa final de Gran Hermano Generación Dorada y quedó en el sexto puesto de la competencia. La definición se conoció la noche del miércoles 2 de septiembre, cuando Santiago del Moro anunció el resultado de la votación positiva que enfrentó a las últimas seis participantes del certamen que emite Telefe.

La casa había ingresado en su tramo final el lunes previo, cuando Del Moro comunicó la apertura de la última placa de la temporada, con las seis jugadoras que restaban expuestas al voto positivo del público: Charlotte Caniggia, Mariela Prieto, Yanina Zilli, Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Luana Fernández. A diferencia de las instancias anteriores del reality, en esta ocasión el público no votaba para eliminar, sino para salvar a sus favoritas.

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Para dar a conocer los resultados, la producción utilizó un mecanismo con sobres: la escribana entregó seis sobres al conductor, cinco dorados y uno negro, este último con el nombre de la participante menos votada. Del Moro fue abriendo los sobres de manera aleatoria, sin anticipar el orden de las cifras obtenidas por cada jugadora.

La definición de Gran Hermano Generación Dorada se resolvió con voto positivo entre las últimas seis participantes del reality
La definición de Gran Hermano Generación Dorada se resolvió con voto positivo entre las últimas seis participantes del reality

Yanina Zilli fue la primera en confirmar su lugar entre las finalistas. Al enterarse, agradeció a su fandom y expresó: “Espero tener el corazón fuerte porque uno, cuando está en placa, está en alerta y estoy con las emociones a flor de piel”. Le siguió Charlotte Caniggia, quien celebró con euforia y se abrazó con Zilli antes de manifestar sus deseos de continuidad en el juego.

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En tercer lugar se conoció la permanencia de la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, que celebró con su clásico festejo de tirarse al piso a hacer “angelitos”. La cuarta en confirmarse fue Solange Abraham, en un resultado que no generó sorpresa entre el público debido al numeroso grupo de seguidores que consiguió durante su estadía en la casa.

Con esas cuatro confirmaciones, el enfrentamiento final quedó planteado entre Luana Fernández y Mariela Prieto, las dos participantes con menor cantidad de votos positivos. Antes de conocer el resultado, ambas expresaron su gratitud por la experiencia vivida dentro del certamen. “Quiero agradecerle a la gente que siempre me bancó durante estos seis meses. Soy muy feliz en esta casa y me gustaría llegar hasta la última instancia. Pero, de todas maneras, estoy muy orgullosa de haber llegado hasta acá”, expresó Fernández. Por su parte, Prieto sostuvo: “Mi juego fue limpio así que estoy muy feliz y agradecida, y muy contenta. Obviamente que me quiero quedar pero sé también que son instancias muy difíciles”.

Luana Fernández y Mariela Prieto quedaron como las dos participantes con menor cantidad de votos positivos antes de la eliminación
Luana Fernández y Mariela Prieto quedaron como las dos participantes con menor cantidad de votos positivos antes de la eliminación

Pasadas las 23.30 horas, Del Moro confirmó que Prieto era la eliminada, con lo cual quedó en el sexto puesto del certamen. Sus compañeras la acompañaron hasta el patio de la casa, donde recibió un mensaje de despedida por parte de la producción. “Gracias, gracias, Argentina. ¡Te quiero, Gran Hermano!”, expresó la participante antes de retirarse con su valija.

El paso de Prieto por la casa estuvo marcado por situaciones personales de fuerte repercusión mediática. Semanas atrás, la participante había esperado sin éxito la llegada de su marido, el Turco García, a una boda múltiple organizada dentro del reality. Más adelante, se enteró a través del programa de que sería abuela, otro de los episodios que generó repercusión entre el público durante su recorrido en el certamen.

Con esta salida, el certamen quedó con cinco finalistas confirmadas de cara a la definición del ganador: Solange Abraham, Yanina Zilli, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Yisela “Yipio” Pintos. La producción retomó de inmediato la votación positiva para continuar definiendo a la ganadora de esta edición, que por primera vez en 19 años coronará a una mujer. La última participante en conseguir el premio mayor había sido la tucumana Marianela Mirra, en la edición 2007, mientras que la primera ganadora del formato en Argentina fue Viviana Colmenero, en la temporada 2002/2003.

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