El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Gustavo Méndez afirmó en La Mañana con Moria que Emilia Mernes habría intentado besar a Rodrigo de Paul (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

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El equipo de prensa de Emilia Mernes emitió un comunicado en el que desmiente las versiones que vincularon a la cantante con un acercamiento hacia el futbolista Rodrigo de Paul en una fiesta. La difusión del texto se produjo después de que el periodista Gustavo Méndez relatara, en el programa La Mañana con Moria (Eltrece), una escena en la que la artista de Nogoyá habría intentado besar al campeón del mundo en un baño durante un encuentro social.

Según el relato del panelista del ciclo de Moria Casán, en esa reunión estaban presentes el jugador, Tini Stoessel, Mernes, Duki y otras personas. El panelista sostuvo que el futbolista se dirigió al baño y que Mernes lo siguió, y que al salir ambos se cruzaron de manera casual. “Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini”, relató el periodista en el ciclo. Méndez agregó que, según su versión, De Paul se habría acercado luego al grupo de amigas de Stoessel para aclarar la situación: “Yo no hice nada. No le digan nada a Tini”. El comunicador aclaró que había obtenido esa información “del lado de Rodrigo de Paul”.

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Ante el relato, la panelista Nazarena Di Serio reaccionó en vivo con una frase contundente: “Si es verdad, ¡qué pedazo de atrevida!”. La conductora, por su parte, trazó un paralelismo con otro episodio previo que había involucrado a Stoessel y una situación similar con Cami Homs, y cerró el segmento con la frase “a bancársela”.

El equipo de prensa de Emilia Mernes difundió un comunicado para desmentir los rumores que la vincularon con Rodrigo de Paul en una fiesta

Vicky Roa, representante de prensa musical y de espectáculos que trabaja junto a la artista, fue la encargada de publicar el descargo en Instagram para desmentir el rumor. El texto, replicado también por el equipo de prensa de la cantante, señaló que la difusión de “informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios” respondía a “la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”.

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El comunicado continuó con el pedido formal a los medios de comunicación de “chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico”. En ese sentido, solicitaron que “cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, sostiene el comunicado difundido por la agencia de prensa que representa a la cantante.

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Ni Emilia Mernes, ni Rodrigo de Paul, ni Tini Stoessel hicieron declaraciones personales sobre la versión difundida, mientras Tini se presentó en Guadalajara en medio de otro conflicto

El texto no hizo referencia directa al relato expuesto por Méndez ni mencionó a De Paul por su nombre, aunque su publicación se produjo en las horas posteriores a la circulación del rumor en distintos medios y redes sociales. El comunicado cerró con un agradecimiento dirigido a quienes ejercen la profesión con rigor: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.

Hasta el momento, ni Emilia Mernes ni Rodrigo de Paul se pronunciaron de manera personal sobre la versión difundida por Méndez. Tampoco hubo declaraciones públicas de Tini Stoessel, quien según el propio panelista había sido consultada previamente sobre otro tema vinculado a la relación entre las dos artistas, la salida de una canción compartida, “La_Original.mp3”, de la gira de Futttura.

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En medio de la polémica, Tini se presentó en Guadalajara en medio del conflicto patrimonial que mantiene con su familia, en el arranque de una gira que comenzó bajo estrictas medidas de seguridad y sin actividades de prensa ni encuentros con seguidores.