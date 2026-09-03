Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

En Otro día perdido, los conductores reconstruyeron una tremenda escena ocurrida, durante una grabación del año pasado, que tuvo gritos, insultos y duras acusaciones (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

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En Otro día perdido (Eltrece), el programa que conducen Mario Pergolini con la colaboración de Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, derivó en el recuerdo de un escándalo ocurrido en el estudio durante una grabación del año pasado que, según aseguraron, nunca tomó estado público.

El tramo más revelador del intercambio estuvo centrado en los relatos de Pergolini y Rada, que repasaron una situación vinculada con un famoso del medio atravesado por un conflicto sentimental. Según explicaron, el episodio ocurrió cuando Laila Roth todavía formaba parte del ciclo y tuvo lugar puertas adentro del estudio.

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Durante la conversación, Mario aseguró que el episodio no trascendió. “Ningún programa de chimentos se enteró”, afirmó al recordar aquella situación, y agregó que en el estudio ya habían vivido “dos casos así”.

Mario Pergolini evocó el escándalo con una frase contundente: “Los gritos que pegaba esa mujer, Dios mío” (Otro día perdido, Eltrece)

Más adelante, el conductor sumó otra imagen sobre aquel momento. “Los gritos que pegaba esa mujer. ¡Dios mío!”, comentó, en referencia a la irrupción de una mujer que, siempre según lo relatado al aire, llegó para increpar a una persona del medio en medio de una crisis de pareja.

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En la misma reconstrucción, el humorista aportó detalles sobre cómo se vivió el episodio durante la grabación. “Armó un desastre”, resumió primero. Después amplió: “Gritos, portazos, reclamos, puteadas heavy”.

Rada también contó que quiso hacer pública la historia en su momento, aunque esa posibilidad quedó descartada dentro del programa. “Yo lo quería contar, quería dar un enigmático acá y me dijeron: ni se te ocurra”, reveló. “El trío era del medio”, agregó.

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Rada describió el episodio con una secuencia precisa: “Gritos, portazos, reclamos, puteadas heavy”

Sin revelar la identidad del protagonista, Pergolini deslizó que se trataba de alguien vinculado al medio y dio algunas señales sobre el contexto personal que atravesaba. Según dijo, era una persona que “se había separado hacía poco y parece que fue porque estaba con otra...” y cuya ruptura, de acuerdo con lo que insinuó, habría estado relacionada con una tercera persona.

Sobre el cierre, el conductor explicó por qué no daría más precisiones. “No te lo puedo contar, porque me van a leer los labios y van a saber quién es”, señaló, manteniendo el hermetismo sobre el famoso involucrado.

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Aunque Evelyn Botto intervino durante el intercambio con comentarios para desmarcarse de las bromas y pedir que avanzaran con el programa, el eje del relato quedó puesto en los recuerdos de Pergolini y Rada. Ambos instalaron al aire una escena que, según su versión, ocurrió tiempo atrás durante una grabación y nunca salió del ámbito interno del ciclo.

La expresión de asombro de Evelyn Botto

Unos días antes, Mario Pergolini ironizó sobre los rumores que ubican a Nicolás Repetto como posible reemplazo suyo en Otro día perdido y dejó en claro que la idea no le gusta. “Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás Repetto”, lanzó al aire, entre risas.

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Durante el programa, el conductor exageró su rechazo con humor: “A veces sueño que lo conduce Nicolás Repetto... ¡Pero no quiero que lo haga Repetto!”. En el estudio, Evelyn Botto y Rada siguieron la broma con otros nombres, entre ellos Fabián Doman. “El programa lo tienen que seguir igual porque Alejandro Borensztein y Diego Gebel se compraron un auto en cuotas, no importa por qué”, ironizó, aludiendo al compromiso económico de los productores.

Más allá del tono distendido, el tema se apoya en una negociación real. Adrián Suar confirmó que Eltrece mantiene conversaciones con Repetto para su regreso a la televisión con un programa de juegos. En la última semana, el gerente de programación de la emisora, confirmó en una entrevista con Luis Novaresio que mantiene conversaciones con Repetto para el regreso del conductor a la pantalla. “Estamos hablando con Nicolás. Un programa de juegos, un Repetto auténtico”, afirmó, sobre el proyecto en desarrollo.

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