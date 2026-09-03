Crimen y Justicia

“Que diga por qué mató a mi hijo”: el dolor de la mamá del joven asesinado por su novia en Chaco a un mes del crimen

La madre de Julián Álvarez Guardia pidió justicia durante una marcha en Resistencia. Además, puso en duda el testimonio de Facundo Cantero, hermano de la acusada y amigo de la víctima

Díptico de retratos: a la izquierda, un hombre joven con barba corta y cadena dorada; a la derecha, una mujer joven de cabello oscuro y blusa negra transparente
Julián Álvarez Guardia y Victoria Cantero
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La familia de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado a puñaladas por su novia en Chaco, organizó una marcha para exigir justicia, tras haberse cumplido un mes del crimen. En ese contexto, su madre, Rosa Guardia, le pidió a Victoria Cantero que “diga la verdad”.

“Que ella diga por qué mató a mi hijo, que ella sea sincera”, pidió la mujer a la joven de 25 años, que fue señalada como quien apuñaló a Julián el pasado 2 de agosto. Desde ese momento, Cantero permanece detenida bajo prisión preventiva e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

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En medio de la movilización que tuvo lugar en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, la madre de la víctima sostuvo: “Lo único que yo quiero es que Victoria diga la verdad. Por ella, no por mí”. Aunque indicó que espera que sea condenada a perpetua, manifestó que quisiera que pudiera pedirle perdón a su hijo.

“Ella no va a descansar nunca, porque va a tener dos doble mentira, que mató a mi hijo y que mintió a la vez”, apuntó Guardia durante un diálogo con Diario Chaco. Asimismo, cuestionó la veracidad del testimonio que aportó Facundo Cantero, el hermano de la acusada y amigo de Julián.

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Julián Guardia marcha Chaco
La familia de Julián organizó una marcha para pedir justicia por el joven

Tras contar que se iba a tomar el tiempo de leer las declaraciones de todos los testigos incorporados a la causa, Rosa expuso: “Ya he visto que Facundo no dijo la verdad”. Por esto, cuestionó: “¿A quién defiende Facundo? ¿Cómplice de qué es Facundo?“.

Respecto a las situaciones de violencia que habría sufrido su hijo, la mujer afirmó que tenía conocimiento de los hechos y que, incluso, le había aconsejado que terminara el vínculo. “Julián le quería. Julián le re quería a Victoria. Le re quería. De eso no hay duda”, señaló.

De hecho, Rosa recordó un episodio en el que habría presenciado una violenta escena de la joven a su hijo. Todo habría ocurrido un domingo, cuando vio que Victoria había entrado, se habría llevado una silla por delante y habría golpeado con fuerza la puerta de la habitación de la víctima.

En ese momento, la pareja habría ingresado a la vivienda y, aproximadamente media hora después, la joven se habría retirado. Sin embargo, no pudo dar detalles sobre el motivo o la conversación que ambos habrían tenido. Además, descartó que su hijo la hubiera violentado al manifestar: “Julián jamás iba a tocar a una mujer, jamás, jamás”.

VICTORIA CANTERO
Cantero permanece detenida desde el día del crimen

Por último, cuestionó la falta de tacto por parte de los padres de la acusada, tras indicar que nunca se acercaron a hablar con ella después del crimen. “No necesito que ellos me pidan perdón, pero sí ellos le tienen que pedir perdón por no hacer las cosas que pudieron haber hecho y que no lo hicieron”, expresó al señalar que ambos serían docentes que trabajaron sobre situaciones de violencias en ámbitos educativos.

Se conocieron los resultados del informe forense sobre las lesiones que presentaba Victoria Cantero tras el crimen

Según pudo saber Infobae, los estudios se realizaron el 14 de agosto y, al momento del examen clínico, la imputada “presentaba un buen estado general de salud, sin signos ni síntomas de descompensación metabólica, neurológica o cardiorrespiratoria”. Tampoco se detectaron déficits nutricionales, aunque el informe indicó que se encontraba “angustiada” y que, durante la evaluación, lloró de forma espontánea.

Desde el inicio de la causa, la defensa de Cantero sostuvo que la joven era víctima de violencia de género y que apuñaló a su novio en defensa propia. Cuando fue detenida, tenía lesiones en la espalda, los brazos y las rodillas. El médico que la revisó entonces aclaró que, pese a las heridas, no correspondían estrictamente a golpes.

El día del crimen, un familiar de la imputada aseguró que tenía sangrado nasal. Sin embargo, el informe consignó que no se detectaron deformidades, movilidad anormal ni dolor al palpar la zona. También señaló que las fosas nasales estaban permeables.

Chaco crimen detenida
Al momento de su detención, Cantero presentaba varias lesiones

Respecto de las lesiones en las piernas, los peritos identificaron equimosis de distintos colores y formas en ambas rodillas y en la parte superior de las piernas. En la rodilla derecha, además, observaron una cicatriz de excoriación de un centímetro de diámetro.

El estudio concluyó que las heridas tenían entre 10 y 14 días de evolución al momento de la revisión. Según los especialistas, las excoriaciones se produjeron por un traumatismo contra un objeto o una superficie rugosa o irregular, mientras que las equimosis fueron causadas por el contacto con un objeto o una superficie roma y dura.

Los peritos también determinaron que las lesiones no respondían al patrón clásico de heridas defensivas y que no pusieron en riesgo la vida de la joven. Sin embargo, la defensa aclaró a este medio que esa conclusión no descarta una agresión previa. “Que no sean lesiones defensivas no quiere decir que la agresión no haya existido”, señalaron. Además, sostuvieron que la pericia acreditó que Cantero tenía “lesiones traumáticas múltiples compatibles con la data del hecho”.

Ahora, los abogados esperan el informe psicológico de la imputada, con el objetivo de establecer si actuó bajo un estado de conmoción emocional. Según indicaron, podría presentar “amnesia lacunar”, ya que no recuerda algunos momentos del día del crimen. “Ni siquiera ella recuerda la utilización de un cuchillo”, afirmaron. No obstante, los abogados de la familia de la víctima cuestionaron esa hipótesis. Consideraron “raro” que Victoria no recuerde precisamente el momento en que tomó el cuchillo.

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