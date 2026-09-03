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Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

El arquero fue el máximo protagonista del cruce por los octavos de final. Cometió un penal en los 90 minutos, pero luego se redimió en la definición desde los doce pasos

Así fue la jugada del penal de Montero a Escobar
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El colombiano Álvaro Montero fue la máxima figura de Boca Juniors en su triunfo ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El arquero colombiano cometió un penal, pero por esa vía luego fue clave para que el equipo xeneize lograra el pase a la siguiente instancia.

En el final, cuando ya se jugaba tiempo adicionado, una rápida contra velezana terminó con una falta dentro del área de Montero a Simón Escobar. El árbitro Sebastián Zunino sancionó la pena máxima de inmediato. La decisión fue correcta porque el guardameta colombiano enganchó en la pierna izquierda del futbolista de Vélez. Además, fue bien aplicada la tarjeta amarilla porque fue en una disputa por la pelota.

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Dilan Godoy se hizo cargo del remate y, si bien Montero se tiró hacia el otro lado, el tiro dio en el palo derecho. Los hinchas del equipo xeneize y sus jugadores lo celebraron como un gol ya que les dio vida.

El palo salvó a Boca Juniors: Vélez Sarsfield erró un penal decisivo en el minuto 91

Ante el empate sin conquistas, el encuentro se definió por penales y en esa instancia Montero fue el héroe de Boca Juniors, ya que contuvo los remates a Elías Gómez y a Thiago Silvero. Sobre ese tiro hubo polémica ya que se especuló con que el colombiano se adelantó, pero hubo capturas de video que demostraron que su talón izquierdo estaba pisando la línea.

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El golero de 31 años volvió a ser clave en una definición desde los doce pasos, como ante O’Higgins en los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Boca le pagó 4.000.000 de dólares justamente a Vélez para quedarse con su ficha.

La labor de Montero fue clave y le permitió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena poder clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina. En esa instancia se medirá contra Racing.

El Xeneize se impuso 4-3 con Álvaro Montero como héroe al atajar dos disparos y clasificar a su equipo a los cuartos de final

Luego del cotejo el guardameta se refirió a la jugada que terminó con el penal a favor de Vélez. “Fue una jugada en la que tenía toda la ventaja el jugador de ellos. Son decisiones que uno toma y lo primero que uno piensa es que no te conviertan. También hubo errores que no hay que cometer”, declaró en diálogo con TyC Sports.

A su vez reconoció la fortuna en el tiro errado por el futbolista de Vélez (“ese palo nos dio vida”), aunque destacó que “más allá de eso jugamos un muy buen partido, con un muy buen rival. Pienso que tuvimos bastantes situaciones para convertir y ellos la más clara la tuvieron en el minuto 90 con el penal”.

En la captura aparece el talón izquierdo de Montero pisando la línea en el momento del remate de Silvero
En la captura aparece el talón izquierdo de Montero pisando la línea en el momento del remate de Silvero

Boca Juniors se metió entre los ocho mejores del torneo y buscará conseguir su cuarto título en esta etapa de la Copa Argentina que se inició en 2011.

Al conjunto de la Ribera se le viene una seguidilla de tres partidos en 10 días. Este sábado desde las 14.30 visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura. El martes (21.30) recibirá a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El viernes volverá a jugar de local y será frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El otro martes, jugará la revancha ante el elenco paulista buscando la clasificación a las semifinales.

Luego de empatar sin goles en Córdoba, el Xeneize se impuso 4-3 por penales, gracias a su arquero Álvaro Montero que contuvo dos remates

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