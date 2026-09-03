Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía terminó la acusación y el debate entró en la recta final

Los fiscales dieron por finalizada la etapa de producción de prueba y los abogados querellantes adelantaron que no sumarán testimonios. Este jueves comienzan a declarar los testigos del imputado Leopoldo Luque

Diego Maradona
Diego Maradona
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A días de que se cumplan cinco meses del inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari dieron por finalizada la etapa de producción de prueba del Ministerio Público y el debate oral entró oficialmente en su recta final.

Tras el anuncio de los acusadores, los abogados que representan a los familiares de Diego resolvieron que ellos tampoco presentarán nuevos testimonios. Así, con su decisión, finalmente llegó el momento de los defensores, que comenzarán a llamar a sus testigos desde la próxima audiencia.

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Este jueves será el turno del equipo del neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, quien citó a su perito de parte Antonio José Maya que participó de la Junta Médica. Se espera que sea una audiencia álgida ya que en la pericia se opuso a la conclusión general de los forenses que aseguraron que el Diez tenía graves patologías previas que no fueron correctamente tratadas por los imputados en sus últimos días de vida.

Será uno de los pocos testigos propuestos por los abogados Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas, que por el momento prevén completar su pequeña nómina de declaraciones con la de con Pablo Ferrari, perito oficial de la Suprema Corte. Él también es de interés para Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov.

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Primer plano de un hombre con barba, traje azul, camisa blanca, corbata y gafas de sol, rodeado por personas con cámaras, micrófonos y un teléfono móvil.
Leopoldo Luque Juicio por la Muerte de Maradona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de las próximas audiencias aún no está definido. Recién este jueves, el tribunal resolverá qué defensa convocará a sus testigos en las jornadas siguientes.

Según un conteo realizado por Infobae, son entre 15 y 18 los testimonios propuestos por los imputados para esta etapa final del juicio. Podría llevar un mes más de audiencias. Luego, será el turno de las últimas palabras de cada uno y de los alegatos de las partes.

Qué dice el perito de parte de Luque sobre la muerte de Maradona

Francisco Oneto
El equipo de abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov en la primera fila

Según el informe presentado por Antonio José Maya, su conclusión fue que Diego Maradona murió por una causa natural: una muerte súbita cardíaca. Sostuvo que sufrió durante el sueño un evento cardíaco agudo que produjo un paro cardiorrespiratorio no traumático, asociado a una isquemia coronaria aguda (falta de irrigación y oxígeno al corazón). Un hallazgo que —según el— está respaldado por la autopsia y los estudios anatomopatológicos.

Maya remarcó además que, antes de su muerte, no había síntomas ni signos objetivos que permitieran anticipar un evento cardíaco de esas características. En su análisis, además, cuestionó algunas interpretaciones de los hallazgos de la autopsia y sostuvo que no estaba demostrado que Maradona padeciera una insuficiencia cardíaca que pudiera haber permitido prever el desenlace. Para el médico, el episodio fue inesperado, imprevisible y no advertido por quienes lo acompañaban.

Asimismo, sostuvo que los medicamentos que recibía estaban indicados para tratar sus patologías y controlar su problema de alcohol, y que no había alcohol ni drogas de abuso detectados.

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