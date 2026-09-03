Sociedad

ANMAT prohibió una serie de productos estéticos, medicamentos y artículos de limpieza

Las resoluciones difundidas en el Boletín Oficial apuntan a productos sin registro, unidades falsificadas y artículos que habían quedado fuera del circuito formal de control sanitario

Una mujer con banda en la cabeza aplica crema en la mejilla frente a un espejo con frascos de cosméticos en el lavabo.
El organismo avanzó con medidas sobre insumos de uso estético, un lote de medicamento y domisanitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de distintos productos médicos, medicamentos y domisanitarios a través de una serie de medidas publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

Las decisiones alcanzan a rellenos faciales inyectables, un producto estético falsificado, equipos de radiofrecuencia, una presentación de un medicamento contra el colesterol y dos líneas de artículos de limpieza sin registro.

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En conjunto, las seis disposiciones muestran distintos motivos de intervención sanitaria. En algunos casos, ANMAT actuó por productos sin registro ni firmas habilitadas; en otros, por presunta falsificación o por unidades que quedaron fuera de la trazabilidad formal tras un robo.

Prohibieron productos vinculados a tratamientos estéticos

Entre las disposiciones publicadas figura la prohibición de todas las presentaciones y lotes de los productos médicos identificados como “BIO BELLE. Lab. Nouvellevie” y “BELLE FORME. NewLife Lab”, promocionados como rellenos dérmicos con ácido hialurónico.

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La actuación se inició tras una denuncia recibida por correo electrónico, en la que una paciente reportó la presunta comercialización de esos productos por Marketplace y WhatsApp, además de haber sufrido lesiones en el rostro luego de su aplicación.

ANMAT indicó que, tras revisar sus bases de datos, no encontró registros de los productos ni habilitación de las firmas involucradas, y señaló que también carecían de inscripción las denominaciones comerciales observadas.

Otra de las medidas alcanza a “SCULPTRA, Poly-L-lactic acid, 2 viales, GALDERMA, lote 4J1243, Cad./Vto. 11/2028”, un producto médico inyectable utilizado en tratamientos estéticos para corregir depresiones cutáneas y estimular la producción de colágeno, que fue prohibido por tratarse de una unidad presuntamente falsificada.

La investigación comenzó luego de que Galderma Argentina S.A. informara a la autoridad sanitaria la detección en el mercado de unidades sospechosas de ese producto. La empresa detalló diferencias visuales con respecto al original y precisó que el lote mencionado no había sido importado por la firma para su comercialización en la Argentina con ese vencimiento.

El organismo recordó que Sculptra es un producto médico de riesgo clase IV, la categoría más alta dentro de esa clasificación, y sostuvo que se desconoce el origen, la seguridad y la eficacia de la unidad detectada. Además, señaló que ya había emitido una alerta sanitaria en su sitio institucional.

Por otro lado, prohibieron todos los productos médicos identificados con la marca MEDICAL ADVANCE, a partir de una pesquisa vinculada con la oferta de un equipo de radiofrecuencia multipolar/tripolar para uso estético humano.

Según la disposición, el producto había sido facturado como de uso veterinario y las inspecciones posteriores no lograron confirmar ni el funcionamiento de la firma ni la existencia del responsable consignado. Como además ANMAT informó que no consta habilitación de “Medical Advance Carlos Alberto Amat” y resolvió prohibir en todo el país todos los productos médicos de esa marca.

ANMAT retiró de circulación un medicamento contra el colesterol

Dentro del paquete de medidas también se incluyó la prohibición del producto “QUESTRAN - polvo para suspensión oral por 2 sobres, lote 0053”, un medicamento indicado para el tratamiento del colesterol. En este caso, la decisión se originó por el robo de varias unidades denunciado por la firma Química Ariston S.A.I.C.

El hecho ocurrió mientras el producto atravesaba su etapa de empaque secundario en la planta de Dalban Pharma. Para diferenciar las unidades que permanecieron bajo control de las sustraídas, la empresa informó que reacondicionará el remanente con un identificador adicional en su presentación comercial.

ANMAT explicó que las unidades robadas quedaron fuera del control y la trazabilidad de la firma, por lo que no es posible garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

La falta de registro derivó en el veto de dos marcas de limpieza

Este jueves se difundieron nuevas disposiciones que afectan también al sector de limpieza. En una de ellas, la ANMAT vetó la fabricación, utilización, venta, promoción y distribución de la totalidad de los productos domisanitarios bajo la marca Desolimp, entre ellos: desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, desengrasantes, artículos destinados al acabado de superficies, fórmulas para tratamiento de agua de piscinas y también insecticidas.

Manos con guantes amarillos limpian una estufa de cuatro quemadores con una esponja naranja. Utensilios de cocina se ven en un recipiente metálico.
Las medidas de ANMAT apuntan a distintos productos cuya seguridad, origen o registro no pudieron ser acreditados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida surgió a partir de una denuncia de un usuario y de tareas de monitoreo sobre el sitio web, donde se ofrecían envíos a todo el país. El organismo indicó que no encontró registro de los productos ni un establecimiento habilitado responsable y agregó que la notificación enviada al domicilio informado en Santa Fe regresó con la leyenda “dirección inexistente”.

En otra disposición, se resolvió la misma prohibición para todos los lotes de todos los productos domisanitarios de la marca Lenis, entre ellos: limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y artículos para tratamiento de agua de piscinas.

La actuación comenzó tras la consulta de un usuario sobre la legitimidad de esos productos, que se promocionaban en redes sociales y páginas de venta digital. Según el organismo, los artículos no estaban inscriptos y tampoco se identificó un establecimiento habilitado.

La disposición menciona que la firma Grupo Euroquímica sería la responsable de los productos observados, aunque la notificación enviada a un domicilio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, no fue respondida. Además, la autoridad sanitaria bonaerense informó que no encontró registros en su jurisdicción.

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