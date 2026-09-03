Salud

Meditación para dormir: cinco técnicas que pueden mejorar el descanso

Distintas prácticas ayudan a calmar los pensamientos repetitivos, relajar el cuerpo y favorecer un descanso más estable, según especialistas y estudios

Mujer en pijama sentada en la cama con los ojos cerrados y las manos en el abdomen, junto a una mesa de noche con lámpara y reloj digital.
La meditación para dormir puede mejorar la calidad del descanso cuando se practica de forma regular antes de acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los problemas para dormir afectan a millones de adultos y la evidencia disponible indica que la meditación para dormir puede mejorar la calidad del descanso cuando se incorpora como práctica regular antes de acostarse. Distintos ejercicios de mindfulness apuntan a reducir la activación mental nocturna, bajar la frecuencia cardíaca y desacelerar la respiración, un conjunto de cambios que prepara al cuerpo para conciliar el sueño.

La propuesta ganó atención a partir de materiales de divulgación publicados por Verywell Mind y de investigaciones académicas que compararon estas técnicas con medidas habituales de higiene del sueño.

PUBLICIDAD

En ese marco, un ensayo clínico difundido por JAMA Internal Medicine encontró que un programa estandarizado de meditación consciente aplicado durante seis semanas mostró mejores resultados que la educación en hábitos de descanso en adultos mayores con alteraciones moderadas del sueño.

La meditación busca desactivar la rumiación mental que aparece al final del día

Al acostarse, muchas personas quedan expuestas a pensamientos repetitivos que habían quedado desplazados por las tareas cotidianas. Esa cadena de preocupaciones puede intensificarse en ausencia de estímulos externos y derivar en ansiedad, malestar emocional o dificultad para relajarse.

PUBLICIDAD

Una mujer vestida con pijama permanece sentada en la cama con los ojos cerrados y las manos en el pecho junto a una lámpara encendida.
La meditación para dormir apunta a desactivar la rumiación mental y a mover la atención hacia la respiración, el cuerpo y el contacto con la cama (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica de la meditación para dormir consiste en mover la atención desde esas ideas hacia señales corporales más estables, como la respiración, el peso del cuerpo o el contacto con la cama.

Según explicó Verywell Mind, basado en el estudio, el objetivo de estas prácticas no es forzar el sueño de manera inmediata, sino crear las condiciones fisiológicas y mentales para que aparezca. En ese proceso interviene el sistema nervioso parasimpático, asociado al descanso y a la recuperación del organismo. La reducción del ritmo cardíaco y de la velocidad de la respiración forma parte de esa respuesta. Asimismo, especialistas de la Cleveland Clinic detallan estas técnicas y sus beneficios:

1. Escaneo corporal

Una de las variantes más difundidas es el body scan o escaneo corporal. El ejercicio guía a la persona desde la cabeza hasta los pies para observar sensaciones como calor, rigidez, cosquilleo, presión o pesadez. La consigna no apunta a juzgar ni a modificar esas sensaciones de forma brusca, sino a reconocerlas y acompañarlas con respiraciones pausadas.

2. Ejercicios de respiración

Otra herramienta frecuente dentro de las meditaciones nocturnas son los ejercicios respiratorios. En algunos casos se propone contar cada inhalación y cada exhalación; en otros, sostener un ritmo constante que permita notar cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. El valor de esa práctica radica en su sencillez y en su capacidad para reducir la sobrecarga mental.

Hombre joven sentado en una cama con pijama, manos sobre el pecho y abdomen, ojos cerrados. Una lámpara, libro y taza en la mesa de noche.
Los ejercicios de respiración en la meditación para dormir ayudan a sostener un ritmo constante y a reducir la sobrecarga mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Visualización

Las meditaciones para dormir también incluyen ejercicios de visualización. Esta práctica invita a imaginar paisajes tranquilos o movimientos suaves, como nubes que pasan o hojas que flotan sobre un río. La finalidad es desplazar el foco desde la preocupación hacia una secuencia mental menos demandante.

4. Gratitud

Otra modalidad de meditación guiada trabaja sobre la gratitud. En lugar de repasar pendientes o errores, la práctica propone revisar hechos del día que hayan resultado favorables, así como aprendizajes surgidos de situaciones difíciles. Ese cambio de foco no elimina los problemas, pero puede modificar el tono emocional con el que la persona llega a la cama.

5. Conexión a tierra

Dentro de este conjunto aparece además el grounding, una práctica centrada en volver al presente mediante atención sostenida. Puede apoyarse en la respiración, en la percepción del cuerpo o incluso en palabras recitadas durante una lectura o un audio. La idea es recortar el campo de atención y limitar el desplazamiento continuo entre recuerdos, anticipaciones y preocupaciones.

Un hombre con barba permanece sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados sobre una cama iluminada por una luz tenue.
El grounding es una práctica centrada en volver al presente mediante atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención plena mejora el sueño de los adultos mayores

Un ensayo aleatorizado publicado en la revista médica JAMA Internal Medicine se realizó en un centro de investigación médica con 49 adultos mayores que presentaban alteraciones moderadas del sueño. La edad promedio de los participantes fue de 66,3 años y todos tenían una puntuación superior a cinco en el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI).

Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos. Uno recibió una intervención de prácticas estandarizadas de atención plena durante seis semanas, con sesiones de dos horas por semana y tareas para el hogar. El otro accedió a un programa estructurado de educación en higiene del sueño.

Al finalizar el seguimiento, quienes practicaron meditación durmieron notablemente mejor, mientras que quienes solo adoptaron hábitos de higiene del sueño apenas mostraron una leve mejora en su descanso. La diferencia entre ambos grupos fue considerable, lo que confirma que meditar tuvo un impacto mucho mayor en la calidad del sueño que simplemente ajustar rutinas antes de dormir.

Tres personas observan varios monitores curvos con gráficos, un cerebro digital y un esquema de red neuronal.
El grupo de meditación mejoró su puntuación en el PSQI y también registró menos fatiga, menos síntomas depresivos y menos insomnio durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora del descanso también se asoció con menos fatiga y menos síntomas depresivos durante el día. En comparación con el grupo que solo recibió pautas de higiene del sueño, quienes participaron en la intervención de atención plena registraron mejoras en síntomas de insomnio, depresión e interferencia de la fatiga. También hubo una reducción en la gravedad de la fatiga.

Efectos diurnos y continuidad de la práctica

No se observaron diferencias significativas entre los grupos en ansiedad, estrés o señalización inflamatoria medida a través de NF-κB, aunque esa variable descendió con el tiempo en ambos grupos. Los autores concluyeron que estas intervenciones, accesibles a nivel comunitario, podrían tener utilidad clínica de corto plazo para abordar trastornos del sueño en adultos mayores.

La recomendación general es elegir una guía en audio y reducir al mínimo las decisiones durante el ejercicio. Escuchar una voz con instrucciones permite seguir cada paso sin necesidad de pensar demasiado en la técnica. Para eso, pueden usarse auriculares o un parlante pequeño junto a la cama.

La práctica requiere continuidad. No siempre aparece una respuesta inmediata en las primeras noches. La meditación no busca obligar al cuerpo a dormirse, sino facilitar un estado de relajación que, con el tiempo, puede volver más fácil conciliar y sostener el sueño. Cuando las dificultades persisten pese a estos intentos, la consulta con un profesional y tratamientos como la terapia cognitivo-conductual siguen formando parte de las alternativas disponibles.

Temas Relacionados

Meditación para dormirSueñoMindfulnessJAMA Internal MedicineVerywell MindNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo llegar a 100 gramos de proteína al día sin depender de batidos ni barras

Repartir esa ingesta entre desayuno, almuerzo, colaciones y cena aparece como una estrategia más práctica para personas activas, aunque la cifra no funciona como regla fija para todos

Cómo llegar a 100 gramos de proteína al día sin depender de batidos ni barras

Dos acolchados, un mismo colchón: la fórmula nórdica que busca evitar despertares

Las diferencias de temperatura, movimiento y horarios dentro de una misma cama pueden volver más difícil sostener un reposo nocturno continuo en pareja

Dos acolchados, un mismo colchón: la fórmula nórdica que busca evitar despertares

Cuál es la mejor fruta para el desayuno, según nutricionistas

Con aportes de fibra, compuestos antioxidantes y menos azúcares naturales, este alimento es ampliamente valorado por especialistas para la primera ingesta del día

Cuál es la mejor fruta para el desayuno, según nutricionistas

El ajo y sus secretos: cómo cambian sus beneficios según la forma de prepararlo

Especialistas explican por qué este ingrediente concentra compuestos positivos para la salud, entre ellos casi 200 sustancias bioactivas. Por qué cocinarlo puede ser un error

El ajo y sus secretos: cómo cambian sus beneficios según la forma de prepararlo

Los beneficios del yogur para el colesterol y la salud cardiovascular, según una experta de Harvard

La investigadora Kerry L. Ivey repasó la evidencia disponible sobre este producto y explicó por qué conviene evaluar el alimento en su conjunto y no solo por su contenido de grasa

Los beneficios del yogur para el colesterol y la salud cardiovascular, según una experta de Harvard

DEPORTES

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea