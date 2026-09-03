Meditación para dormir: cinco técnicas que pueden mejorar el descanso

La meditación para dormir puede mejorar la calidad del descanso cuando se practica de forma regular antes de acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los problemas para dormir afectan a millones de adultos y la evidencia disponible indica que la meditación para dormir puede mejorar la calidad del descanso cuando se incorpora como práctica regular antes de acostarse. Distintos ejercicios de mindfulness apuntan a reducir la activación mental nocturna, bajar la frecuencia cardíaca y desacelerar la respiración, un conjunto de cambios que prepara al cuerpo para conciliar el sueño.

La propuesta ganó atención a partir de materiales de divulgación publicados por Verywell Mind y de investigaciones académicas que compararon estas técnicas con medidas habituales de higiene del sueño.

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En ese marco, un ensayo clínico difundido por JAMA Internal Medicine encontró que un programa estandarizado de meditación consciente aplicado durante seis semanas mostró mejores resultados que la educación en hábitos de descanso en adultos mayores con alteraciones moderadas del sueño.

La meditación busca desactivar la rumiación mental que aparece al final del día

Al acostarse, muchas personas quedan expuestas a pensamientos repetitivos que habían quedado desplazados por las tareas cotidianas. Esa cadena de preocupaciones puede intensificarse en ausencia de estímulos externos y derivar en ansiedad, malestar emocional o dificultad para relajarse.

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La meditación para dormir apunta a desactivar la rumiación mental y a mover la atención hacia la respiración, el cuerpo y el contacto con la cama (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica de la meditación para dormir consiste en mover la atención desde esas ideas hacia señales corporales más estables, como la respiración, el peso del cuerpo o el contacto con la cama.

Según explicó Verywell Mind, basado en el estudio, el objetivo de estas prácticas no es forzar el sueño de manera inmediata, sino crear las condiciones fisiológicas y mentales para que aparezca. En ese proceso interviene el sistema nervioso parasimpático, asociado al descanso y a la recuperación del organismo. La reducción del ritmo cardíaco y de la velocidad de la respiración forma parte de esa respuesta. Asimismo, especialistas de la Cleveland Clinic detallan estas técnicas y sus beneficios:

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1. Escaneo corporal

Una de las variantes más difundidas es el body scan o escaneo corporal. El ejercicio guía a la persona desde la cabeza hasta los pies para observar sensaciones como calor, rigidez, cosquilleo, presión o pesadez. La consigna no apunta a juzgar ni a modificar esas sensaciones de forma brusca, sino a reconocerlas y acompañarlas con respiraciones pausadas.

2. Ejercicios de respiración

Otra herramienta frecuente dentro de las meditaciones nocturnas son los ejercicios respiratorios. En algunos casos se propone contar cada inhalación y cada exhalación; en otros, sostener un ritmo constante que permita notar cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. El valor de esa práctica radica en su sencillez y en su capacidad para reducir la sobrecarga mental.

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Los ejercicios de respiración en la meditación para dormir ayudan a sostener un ritmo constante y a reducir la sobrecarga mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Visualización

Las meditaciones para dormir también incluyen ejercicios de visualización. Esta práctica invita a imaginar paisajes tranquilos o movimientos suaves, como nubes que pasan o hojas que flotan sobre un río. La finalidad es desplazar el foco desde la preocupación hacia una secuencia mental menos demandante.

4. Gratitud

Otra modalidad de meditación guiada trabaja sobre la gratitud. En lugar de repasar pendientes o errores, la práctica propone revisar hechos del día que hayan resultado favorables, así como aprendizajes surgidos de situaciones difíciles. Ese cambio de foco no elimina los problemas, pero puede modificar el tono emocional con el que la persona llega a la cama.

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5. Conexión a tierra

Dentro de este conjunto aparece además el grounding, una práctica centrada en volver al presente mediante atención sostenida. Puede apoyarse en la respiración, en la percepción del cuerpo o incluso en palabras recitadas durante una lectura o un audio. La idea es recortar el campo de atención y limitar el desplazamiento continuo entre recuerdos, anticipaciones y preocupaciones.

El grounding es una práctica centrada en volver al presente mediante atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención plena mejora el sueño de los adultos mayores

Un ensayo aleatorizado publicado en la revista médica JAMA Internal Medicine se realizó en un centro de investigación médica con 49 adultos mayores que presentaban alteraciones moderadas del sueño. La edad promedio de los participantes fue de 66,3 años y todos tenían una puntuación superior a cinco en el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI).

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Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos. Uno recibió una intervención de prácticas estandarizadas de atención plena durante seis semanas, con sesiones de dos horas por semana y tareas para el hogar. El otro accedió a un programa estructurado de educación en higiene del sueño.

Al finalizar el seguimiento, quienes practicaron meditación durmieron notablemente mejor, mientras que quienes solo adoptaron hábitos de higiene del sueño apenas mostraron una leve mejora en su descanso. La diferencia entre ambos grupos fue considerable, lo que confirma que meditar tuvo un impacto mucho mayor en la calidad del sueño que simplemente ajustar rutinas antes de dormir.

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El grupo de meditación mejoró su puntuación en el PSQI y también registró menos fatiga, menos síntomas depresivos y menos insomnio durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora del descanso también se asoció con menos fatiga y menos síntomas depresivos durante el día. En comparación con el grupo que solo recibió pautas de higiene del sueño, quienes participaron en la intervención de atención plena registraron mejoras en síntomas de insomnio, depresión e interferencia de la fatiga. También hubo una reducción en la gravedad de la fatiga.

Efectos diurnos y continuidad de la práctica

No se observaron diferencias significativas entre los grupos en ansiedad, estrés o señalización inflamatoria medida a través de NF-κB, aunque esa variable descendió con el tiempo en ambos grupos. Los autores concluyeron que estas intervenciones, accesibles a nivel comunitario, podrían tener utilidad clínica de corto plazo para abordar trastornos del sueño en adultos mayores.

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La recomendación general es elegir una guía en audio y reducir al mínimo las decisiones durante el ejercicio. Escuchar una voz con instrucciones permite seguir cada paso sin necesidad de pensar demasiado en la técnica. Para eso, pueden usarse auriculares o un parlante pequeño junto a la cama.

La práctica requiere continuidad. No siempre aparece una respuesta inmediata en las primeras noches. La meditación no busca obligar al cuerpo a dormirse, sino facilitar un estado de relajación que, con el tiempo, puede volver más fácil conciliar y sostener el sueño. Cuando las dificultades persisten pese a estos intentos, la consulta con un profesional y tratamientos como la terapia cognitivo-conductual siguen formando parte de las alternativas disponibles.