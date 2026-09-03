Salud

Los beneficios del yogur para el colesterol y la salud cardiovascular, según una experta de Harvard

La investigadora Kerry L. Ivey repasó la evidencia disponible sobre este producto y explicó por qué conviene evaluar el alimento en su conjunto y no solo por su contenido de grasa

Primer plano de un bol blanco lleno de yogur natural cremoso, con una cuchara de metal sumergida en el yogur.
Estudios recientes vincularon el consumo de yogur con mejores indicadores de salud cardiovascular y envejecimiento saludable, aunque la evidencia no prueba una relación causal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo de yogur quedó bajo revisión en estudios recientes que lo vinculan con mejores indicadores de salud cardiovascular y con estrategias de envejecimiento saludable, aunque los especialistas advierten que la evidencia disponible todavía no alcanza para probar una relación causal ni para establecer una recomendación única sobre su consumo.

En una entrevista publicada por The Harvard Gazette, la investigadora Kerry L. Ivey, profesora asistente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard, explicó que el interés científico por este alimento se relaciona con una pregunta más amplia: cómo sostener la vitalidad con el paso del tiempo mediante patrones de alimentación que combinen aporte nutricional y menor riesgo de enfermedades crónicas.

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La revisión en la que participó Ivey, publicada en el Journal of Nutrition, Health and Aging, analizó trabajos sobre este derivado lácteo y reunió resultados que despertaron atención en la comunidad científica, en especial por su contenido proteico, su proceso de fermentación y su posible asociación con ciertos marcadores cardiometabólicos.

Comer yogur varias veces por semana fue asociado a menor riesgo de hipertensión

Ilustración 3D de un corazón y arterias junto a un vaso de kéfir, conectados por líneas de luz. Moléculas y marcadores de inflamación flotan alrededor.
En personas con hipertensión, consumir yogur al menos dos veces por semana se vinculó con una reducción del riesgo cardiovascular del 17% en mujeres y del 21% en hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos citados aparecen grandes estudios realizados en Estados Unidos. En esas investigaciones, las personas que consumían yogur al menos cinco veces por semana presentaban un 16% menos de riesgo de desarrollar presión arterial alta que aquellas que lo incorporaban con menor frecuencia.

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En participantes con hipertensión, la ingesta de este alimento al menos dos veces por semana se vinculó con una reducción del 17% del riesgo cardiovascular en mujeres y del 21% en hombres. Los autores aclaran que esos resultados muestran asociaciones estadísticas y no una prueba directa de causa y efecto.

Otro hallazgo incluido en la revisión surgió de un estudio desarrollado en Dinamarca, donde reemplazar leche descremada o entera por yogur entero se asoció con una baja de entre 11% y 13% en el riesgo de cardiopatías. Ese dato atrajo interés porque desafía lecturas centradas exclusivamente en el contenido de grasa saturada.

La evaluación del alimento completo desplazó el foco puesto en un solo nutriente

Durante años, la discusión sobre el yogur estuvo marcada por la presencia de grasa saturada, sobre todo en las variedades enteras, un componente históricamente relacionado con el aumento del colesterol LDL. Sin embargo, la revisión señala que una mirada limitada a un nutriente aislado puede ofrecer una imagen incompleta.

En esa línea, una revisión de ensayos clínicos aleatorizados encontró que el yogur con probióticos puede contribuir a reducir el colesterol LDL total en personas con niveles levemente o moderadamente elevados. Ese resultado se sumó a otros trabajos observacionales que detectaron una relación entre consumo habitual y mejores marcadores del corazón.

Mujer joven con suéter azul sostiene una cuchara con yogur y un pote de yogur. Está sentada en un interior luminoso, con una ventana de fondo.
La evaluación del yogur completo ganó peso frente al foco en la grasa saturada y sumó el llamado efecto matriz alimentaria, que contempla fermentación, proteínas, calcio, bacterias y estructura del alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores encuadran esa discusión dentro del llamado “efecto matriz alimentaria”, una noción según la cual el impacto de un producto depende de la interacción entre todos sus componentes. En el caso del yogur, el análisis incluye fermentación, proteínas, calcio, bacterias y estructura del alimento, y no solo el tenor graso.

Las propiedades nutricionales del yogur también explican el interés científico

De acuerdo con una revisión disponible en PubMed Central, una porción de 100 gramos de yogur natural entero aporta:

  • 61 calorías
  • 3,47 gramos de proteínas 121 miligramos de calcio
  • 95 miligramos de fósforo
  • 155 miligramos de potasio.

En una taza de 245 gramos, ese aporte asciende a 8,5 gramos de proteínas y 296 miligramos de calcio, además de cantidades relevantes de vitamina B2 y vitamina B12. Los valores pueden variar según el tipo de producto, en especial por el contenido de azúcar agregado, grasa y fermentos utilizados.

Mano sostiene una cuchara sobre un tazón de yogur, granola y frutos rojos. En la mesa hay huevos revueltos, tocino, tostadas y jugo de naranja.
La evaluación del yogur completo ganó peso frente al foco en la grasa saturada y sumó el llamado efecto matriz alimentaria, que contempla fermentación, proteínas, calcio, bacterias y estructura del alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas piden cautela porque los estudios no demuestran causalidad

Ivey subrayó que buena parte de la información reunida proviene de estudios observacionales. Ese tipo de trabajo permite detectar patrones, pero no confirmar que un alimento sea por sí mismo el responsable de un beneficio determinado.

Los resultados pueden estar influidos por otros factores, como la calidad general de la dieta, la actividad física, los hábitos cotidianos y las condiciones socioeconómicas. Por esa razón, la revisión evita presentar al yogur como una solución aislada dentro de la alimentación.

El análisis también advierte que no todos los productos disponibles comparten las mismas características. Hay versiones con mayor aporte de proteínas, otras con azúcares añadidos, perfiles grasos distintos y combinaciones bacterianas que varían de una marca a otra.

La investigación apunta a definir qué variedad puede servir más en cada caso

Frente a esa diversidad, los autores no fijan una cantidad universal de porciones ni una única opción válida para toda la población. La propuesta, según Ivey, es considerar este alimento como parte de un patrón alimentario equilibrado, ya sea en desayunos con fruta y cereales integrales, como colación o en preparaciones saladas a base de versiones naturales.

Cuenco de yogur griego con frambuesas, arándanos, moras y semillas de chía; almendras, nueces y tela verde sobre mesa de madera clara.
Los especialistas advirtieron que no todos los productos de yogur son iguales y que la investigación busca definir qué variedad, bacterias y etapa de la vida pueden ofrecer más ventajas dentro de una nutrición personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las preguntas abiertas se centra en el papel de las bacterias presentes en cada variedad. Las cepas microbianas difieren ampliamente entre sí y podrían generar efectos distintos según la edad, el estado de salud y las necesidades de cada persona.

Las investigaciones en curso buscan avanzar hacia esquemas de nutrición personalizada que permitan determinar qué tipo de yogur, con qué bacterias y en qué etapa de la vida podría ofrecer mayores ventajas. Ese campo todavía requiere más ensayos comparativos, pero ya refleja un cambio de enfoque en la forma de estudiar este alimento.

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