Cómo llegar a 100 gramos de proteína al día sin depender de batidos ni barras

Los 100 gramos de proteína al día se instalaron como una meta frecuente entre personas físicamente activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proteína ganó espacio en la conversación sobre alimentación cotidiana, en parte por la expansión de productos específicos y en parte por la idea de que una ingesta más alta puede acompañar objetivos de masa muscular, recuperación y saciedad.

En ese contexto, el número de 100 gramos de proteína al día aparece cada vez más como una meta simple de recordar, sobre todo entre personas físicamente activas.

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Ese objetivo suele quedar asociado a batidos, barras y suplementos, cuando el punto central no siempre pasa por sumar productos diseñados para ese fin, sino por cómo se organiza la alimentación a lo largo del día.

La nutricionista Rhiannon Lambert señaló que distribuir la proteína a lo largo del día puede favorecer la síntesis de proteína muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, el problema no es la ausencia total de proteína, sino la concentración de casi toda la ingesta en una sola comida.

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De acuerdo con un artículo de Women’s Health UK que recogió las recomendaciones de la nutricionista Rhiannon Lambert, fundadora de la clínica Rhitrition, distribuir la proteína a lo largo del día puede ser más útil que “compensar” al final de la jornada, sobre todo para sostener la síntesis de proteína muscular.

Esa mirada desplaza el foco desde el suplemento hacia los hábitos concretos.

Repartir la ingesta cambia la lógica del día

Lambert advirtió que una de las principales dificultades para alcanzar una ingesta alta de proteína no está en la cena, sino en el arranque de la jornada y en las comidas intermedias. Desayunos muy livianos, almuerzos improvisados y meriendas poco sustanciosas hacen que la última comida cargue con casi toda la exigencia nutricional del día.

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Lambert advirtió que el desayuno y las comidas intermedias suelen concentrar la principal dificultad para alcanzar una ingesta alta de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, Lambert sostuvo que la evidencia disponible sugiere beneficios al distribuir la proteína de forma más pareja a lo largo del día, en particular para favorecer la síntesis de proteína muscular. La observación no apunta solo a cuánto se consume, sino también a cuándo se incorpora.

Lambert planteó que existe una forma más efectiva de llegar al objetivo sin depender de batidos ni barras. Según su enfoque, esos productos pueden resultar convenientes en momentos puntuales o para aportar variedad, pero no son indispensables para cubrir las necesidades diarias.

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Los 100 gramos no son una regla para todas las personas

El artículo también introdujo una precisión clave: 100 gramos por día no constituyen una prescripción universal. En el Reino Unido, la ingesta de referencia para adultos está fijada en 0,75 gramos por kilo de peso corporal, una base que ubica, por ejemplo, a una mujer de 72 kilos en torno a 54 gramos diarios y a una de 60 kilos alrededor de 45 gramos.

Women’s Health UK destacó que llegar a 100 gramos de proteína no exige depender de batidos, barras ni suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese umbral, de todos modos, funciona como recomendación mínima general y no contempla por sí solo situaciones de mayor demanda física.

Lambert señaló que las personas que entrenan fuerza con regularidad pueden beneficiarse de consumos más altos, en un rango de 1,2 a 1,6 gramos por kilo, para acompañar el crecimiento muscular y la recuperación.

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También indicó que una ingesta por encima de la referencia puede ayudar a preservar masa muscular durante etapas de descenso de peso. Aun así, Lambert planteó que el número redondo de 100 gramos funciona sobre todo como un ejemplo práctico para adultos activos, no como una meta obligatoria para toda la población.

Las necesidades individuales cambian según el tamaño corporal, la edad, el nivel de actividad, los objetivos y el estado de salud. Esa aclaración evita convertir una orientación útil en una regla cerrada.

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En el Reino Unido, la referencia general para adultos se ubica en 0,75 gramos de proteína por kilo de peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de hábito pasa por las comidas habituales

Uno de los ejes del enfoque de Lambert es pensar la proteína desde alimentos de consumo corriente y no desde fórmulas especiales.

La lógica de esa recomendación consiste en incluir una fuente significativa de proteína en el desayuno, el almuerzo, la cena y una o dos colaciones, en lugar de intentar reunir la mayor parte de la ingesta en pocas horas.

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Lambert no presenta esa estrategia como una obligación, sino como un enfoque más simple para quienes buscan llegar a una cifra determinada sin modificar toda su rutina ni depender de suplementos.

En esa línea, sostiene que si la proteína aparece desde la primera comida, la cena deja de cargar con “todo el peso” del objetivo diario.

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Las personas que entrenan fuerza con regularidad pueden beneficiarse de una ingesta de proteína de 1,2 a 1,6 gramos por kilo para acompañar el crecimiento muscular y la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista también corrige una idea extendida: que un snack rico en proteína equivale necesariamente a una barra industrializada. Desde esa perspectiva, la alternativa puede construirse con alimentos cotidianos, siempre que el patrón general del día incluya fuentes consistentes en distintos momentos.

La relevancia de este enfoque radica en que traslada la discusión desde el producto hacia la planificación alimentaria. Lambert sostuvo que los batidos y las barras pueden facilitar la tarea cuando falta tiempo, pero no son esenciales para alcanzar 100 gramos de proteína diarios.

El hábito más útil, según su recomendación, es repartir la ingesta en varias comidas y sostenerla con alimentos comunes. Al mismo tiempo, advirtió que la cantidad ideal no puede separarse del cuerpo, el estilo de vida y los objetivos de cada persona.