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Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

El entrenador xeneize explicó el motivo de la salida del capitán, se refirió a la exigencia del calendario ante San Pablo y solicitó que el cruce con los de Avellaneda se dispute tras la fecha FIFA

Luego de empatar sin goles en Córdoba, el Xeneize se impuso 4-3 por penales, gracias a su arquero Álvaro Montero que contuvo dos remates
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Rodolfo Arruabarrena destacó en la conferencia de prensa la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina, obtenida por penales ante Vélez Sarsfield en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El técnico xeneize se refirió al desgaste emocional de enfrentar a rivales duros en una seguidilla de partidos, contó qué le pasó a Leandro Paredes durante el partido que debió ser reemplazado a poco del final y a la relevancia que le asigna al torneo federal.

“Se sufre, del otro lado está Guillermo y Gustavo y después empiezan las cargadas”, bromeó Arruabarrena, en referencia a los Mellizos Barros Schelotto, entrenador y ayudante de campo de Vélez y ex compañeros suyos en Boca. El DT xeneize reconoció que hubiera preferido una definición sin sobresaltos: “Me gustaría ganar los partidos, entendemos que está esta oportunidad”.

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Consultado sobre el cambio de Leandro Paredes, quien abandonó la cancha sobre el final del encuentro por una molestia física, el entrenador fue contundente respecto al rol que ocupa el capitán dentro del equipo. “Fue una cuestión física, si Leandro está bien no lo saco porque es el capitán y nos genera muchas veces esas pausas que necesitamos, si no somos un equipo que vamos y vamos, pero fue un tema físico”, explicó.

Boca vs. Vélez, Copa Argentina
Arruabarrena destacó el triunfo de Boca Juniors ante Vélez por la Copa Argentina en los penales

En referencia a este cambio, el técnico también destacó el desempeño de los futbolistas que ingresaron desde el banco y asumieron la responsabilidad en la definición por penales. “Los chicos que entraron, Kevin Zenón y Carlos Palacios, en los penales asumieron la responsabilidad de patear y lo hicieron bien”, sostuvo.

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Arruabarrena remarcó que el cruce con Vélez ya forma parte del pasado y que la prioridad pasa por el compromiso que Boca disputará el próximo martes ante San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, aunque este viernes tendrá un duelo por el Torneo Clausura ante Gimnasia en Mendoza. “Ahora este partido es historia, tenemos que pensar en el próximo, evaluar a los chicos, poner lo mejor”, afirmó.

El entrenador también hizo referencia al proceso de adaptación del plantel bajo su conducción: “Necesito de todo el grupo, me están respondiendo de a poco, podemos tener un buen grupo, pero si no ganamos y quedamos afuera no sirve”, expresó, en un comentario que refleja las exigencias del calendario, con partidos cada tres días entre el torneo local, la Copa Argentina y la competencia continental.

El técnico repasó su primera experiencia al mando de Boca en esta competencia, cuando en 2015 condujo al club a la conquista de la Copa Argentina frente a Rosario Central. “Terminó con un quilombo, y Central eligió el referí”, recordó Arruabarrena, en alusión al polémico penal que el árbitro Diego Ceballos sancionó en aquella final por una infracción de Paulo Ferrari sobre Gino Peruzzi, ocurrida a más de un metro de distancia del área.

El Vasco se refirió a la "gran campaña de Boca" y que "terminó con un quilombo" por un polémico penal

Pese a la controversia de aquel antecedente, el entrenador remarcó el valor institucional que le asigna al certamen: “Es una copa que yo hace diez años ponía lo mejor y ahora también, porque te da prestigio y posibilidad de ir a la Copa Libertadores”. Y definió el objetivo del plantel para lo que resta del torneo: “Es un título y queremos llegar a la final y poder ganarla”.

El entrenador también dedicó parte de su exposición a destacar el comportamiento de los simpatizantes que acompañaron al plantel fuera de Buenos Aires. “Esto de ir afuera y el hincha de Boca tienen oportunidad de estar con los jugadores, el que saluden les viene bien”, sostuvo, y agregó que “el hincha de Boca sale de cualquier lado y estamos agradecidos por el apoyo”.

De cara a la siguiente instancia de la Copa Argentina, Boca enfrentará a Racing, equipo que había eliminado a Belgrano en la ronda anterior. Arruabarrena expresó su deseo respecto a la programación del encuentro: “Se vendrá Racing, esperemos que sea después de la fecha FIFA así descansamos todos”, en alusión al parate de selecciones que se prolongará del 21 de septiembre al 6 de octubre.

El técnico llega a este nuevo desafío tras un partido en el que Boca dominó gran parte de las acciones frente a Vélez, aunque no logró convertir en los noventa minutos reglamentarios. La definición se resolvió por penales, con dos atajadas del arquero Álvaro Montero, que le permitieron al Xeneize sellar su clasificación por 4 a 3 en la serie.

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