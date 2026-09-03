Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Archivo)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, envió el miércoles a la Rada Suprema dos proyectos de ley para reforzar la lucha contra los fraudes financieros en línea y adaptar la normativa del país a exigencias de la Unión Europea. La iniciativa llega después de que el Parlamento rechazara dos proyectos impositivos vinculados al desbloqueo de fondos europeos.

Una de las propuestas prevé endurecer la respuesta contra los centros de llamadas fraudulentos, sus mecanismos de captación de trabajadores y las estafas que afectan a pagos y cuentas bancarias. “La responsabilidad por los centros de llamadas fraudulentos debe ser clara y estricta: no solo para aquellos que llevan a cabo el trabajo de estos centros de llamadas, sino también para aquellos que los organizan, se benefician de ellos y son sus propietarios”, afirmó el mandatario ucraniano.

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El segundo proyecto propone una responsabilidad “más estricta” para quienes organicen esquemas de fraude mediante instrumentos bancarios, entre ellos el uso de las denominadas “mulas de dinero”, personas que reciben o transfieren fondos ilícitos a través de sus cuentas. “A nivel de regulación bancaria interna, deben tomarse las medidas apropiadas y ajustarse los algoritmos para otorgar a los bancos una mayor capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y las empresas, y de prevenir que las cuentas se utilicen para la evasión fiscal o el lavado de los ingresos procedentes de actividades ilegales”, añadió Zelensky.

El inquilino del Palacio Mariyinski sostuvo que las dos iniciativas buscan aplicar disposiciones de la legislación de la Unión Europea contempladas en los acuerdos con los socios del país. “Pido a los diputados que examinen estos proyectos de ley sin demora”, indicó.

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La iniciativa de Zelensky llegó después de que el Parlamento rechazara dos proyectos impositivos vinculados al desbloqueo de fondos europeos (Archivo)

En paralelo, respecto a la guerra, Zelensky anunció el miércoles que el país actualizará su sistema de alerta antiaérea y adoptará dos niveles de advertencia según el tipo de amenaza, ante el aumento de los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades.

El nuevo esquema distinguirá entre alertas amarillas, que en general señalarán ataques con drones, y alertas rojas, destinadas a advertir sobre misiles, incluidos los balísticos o los lanzamientos a gran escala. “Se revisarán los sistemas para alertar al público sobre las amenazas existentes”, afirmó el mandatario vía redes sociales.

“Por regla general, un nivel amarillo indicará un ataque con drones, mientras que un nivel rojo indicará una amenaza de misiles, incluida la amenaza de ataques balísticos o a gran escala”, explicó el mandatario.

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Las normas modificadas reducirán el toque de queda en Kiev. Además, durante las alertas amarillas funcionará con normalidad una línea de metro que cruza el río Dniéper, que divide a la capital en dos partes.

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, bomberos apagan un incendio tras un ataque ruso con misiles en Kiev, Ucrania, el 1 de septiembre de 2026 (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Hasta ahora, el metro suspendía el cruce del río durante cualquier alerta aérea, una situación que afectó la circulación en la ciudad. Desde la semana pasada, drones de propulsión a reacción atacaron Kiev y sus alrededores y provocaron hasta una docena de alertas diarias, con impacto en comercios y actividades económicas.

Zelensky atribuyó el cambio a “las tácticas cambiantes de Rusia” y al “uso de drones para desgastar la vida civil en nuestras ciudades y perturbar la actividad económica normal en todo el país”.

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Desde la mañana del miércoles, las sirenas antiaéreas sonaron ocho veces en la capital, que tiene cerca de tres millones de habitantes. Zelensky informó antes que los ataques rusos dejaron al menos 10 heridos. Los drones alcanzaron varios puntos de Kiev, entre ellos un edificio universitario durante el horario de clases. “Afortunadamente, los estudiantes estaban en el refugio: 160 estudiantes”, indicó el presidente ucraniano.

(Con información de Europa Press y AFP)