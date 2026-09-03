Mundo

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

Los proyectos, en línea con las demandas de la UE, apuntan a sancionar no solo a quienes llevan adelante el hecho ilícito, sino también a organizadores, beneficiarios y dueños de las estructuras que captan personal y atacan operaciones de pago y cuentas bancarias

Ucrania, Volodímir Zelensky, nombró este domingo a Anatoli Krivonozhko como nuevo comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Archivo)
Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, envió el miércoles a la Rada Suprema dos proyectos de ley para reforzar la lucha contra los fraudes financieros en línea y adaptar la normativa del país a exigencias de la Unión Europea. La iniciativa llega después de que el Parlamento rechazara dos proyectos impositivos vinculados al desbloqueo de fondos europeos.

Una de las propuestas prevé endurecer la respuesta contra los centros de llamadas fraudulentos, sus mecanismos de captación de trabajadores y las estafas que afectan a pagos y cuentas bancarias. “La responsabilidad por los centros de llamadas fraudulentos debe ser clara y estricta: no solo para aquellos que llevan a cabo el trabajo de estos centros de llamadas, sino también para aquellos que los organizan, se benefician de ellos y son sus propietarios”, afirmó el mandatario ucraniano.

PUBLICIDAD

El segundo proyecto propone una responsabilidad “más estricta” para quienes organicen esquemas de fraude mediante instrumentos bancarios, entre ellos el uso de las denominadas “mulas de dinero”, personas que reciben o transfieren fondos ilícitos a través de sus cuentas. “A nivel de regulación bancaria interna, deben tomarse las medidas apropiadas y ajustarse los algoritmos para otorgar a los bancos una mayor capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y las empresas, y de prevenir que las cuentas se utilicen para la evasión fiscal o el lavado de los ingresos procedentes de actividades ilegales”, añadió Zelensky.

El inquilino del Palacio Mariyinski sostuvo que las dos iniciativas buscan aplicar disposiciones de la legislación de la Unión Europea contempladas en los acuerdos con los socios del país. “Pido a los diputados que examinen estos proyectos de ley sin demora”, indicó.

PUBLICIDAD

Volodimir Zelensky
La iniciativa de Zelensky llegó después de que el Parlamento rechazara dos proyectos impositivos vinculados al desbloqueo de fondos europeos (Archivo)

En paralelo, respecto a la guerra, Zelensky anunció el miércoles que el país actualizará su sistema de alerta antiaérea y adoptará dos niveles de advertencia según el tipo de amenaza, ante el aumento de los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades.

El nuevo esquema distinguirá entre alertas amarillas, que en general señalarán ataques con drones, y alertas rojas, destinadas a advertir sobre misiles, incluidos los balísticos o los lanzamientos a gran escala. “Se revisarán los sistemas para alertar al público sobre las amenazas existentes”, afirmó el mandatario vía redes sociales.

“Por regla general, un nivel amarillo indicará un ataque con drones, mientras que un nivel rojo indicará una amenaza de misiles, incluida la amenaza de ataques balísticos o a gran escala”, explicó el mandatario.

Las normas modificadas reducirán el toque de queda en Kiev. Además, durante las alertas amarillas funcionará con normalidad una línea de metro que cruza el río Dniéper, que divide a la capital en dos partes.

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, bomberos apagan un incendio tras un ataque ruso con misiles en Kiev, Ucrania, el 1 de septiembre de 2026 (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)
En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, bomberos apagan un incendio tras un ataque ruso con misiles en Kiev, Ucrania, el 1 de septiembre de 2026 (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Hasta ahora, el metro suspendía el cruce del río durante cualquier alerta aérea, una situación que afectó la circulación en la ciudad. Desde la semana pasada, drones de propulsión a reacción atacaron Kiev y sus alrededores y provocaron hasta una docena de alertas diarias, con impacto en comercios y actividades económicas.

Zelensky atribuyó el cambio a “las tácticas cambiantes de Rusia” y al “uso de drones para desgastar la vida civil en nuestras ciudades y perturbar la actividad económica normal en todo el país”.

Desde la mañana del miércoles, las sirenas antiaéreas sonaron ocho veces en la capital, que tiene cerca de tres millones de habitantes. Zelensky informó antes que los ataques rusos dejaron al menos 10 heridos. Los drones alcanzaron varios puntos de Kiev, entre ellos un edificio universitario durante el horario de clases. “Afortunadamente, los estudiantes estaban en el refugio: 160 estudiantes”, indicó el presidente ucraniano.

(Con información de Europa Press y AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVolodimir ZelenskyUcraniaUnión EuropeaUERada Suprema

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará pero advirtió: “Estamos preparados para otro ataque”

El mandatario habló desde el Despacho Oval tras la segunda ronda de bombardeos en tres días, afirmó que se inutilizaron radares y medios para minar el paso de Ormuz

Donald Trump aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará pero advirtió: “Estamos preparados para otro ataque”

Israel advirtió que responderá “con gran fuerza” si Irán vuelve a atacar

El ministro de Defensa, Israel Katz, vincula el riesgo al inicio de Rosh Hashaná el 11 de septiembre, mientras Israel se mantiene al margen del nuevo choque militar entre Washington y Teherán

Israel advirtió que responderá “con gran fuerza” si Irán vuelve a atacar

La nutria gigante, conocida como guardiana de los ríos, se suma a la lista de especies migratorias amenazadas

El área ocupada por este mamífero semiacuático se redujo drásticamente desde el norte de Venezuela hasta Argentina, y hoy se concentra principalmente en el río Amazonas y en los humedales del Pantanal

La nutria gigante, conocida como guardiana de los ríos, se suma a la lista de especies migratorias amenazadas

La Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

La jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, dijo que se trabaja en hasta 1.600 medidas para limitar la producción de misiles y cerrar vías de evasión con componentes extranjeros

La Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

El Consejo de Cooperación del Golfo condenó los ataques de Irán contra Baréin, Kuwait y Jordania

El organismo, que agrupa a seis países árabes del golfo Pérsico, respalda a los tres Estados atacados y advierte de una amenaza directa a la seguridad regional tras la represalia iraní por un bombardeo de EE UU que dejó 18 muertos en Irán

El Consejo de Cooperación del Golfo condenó los ataques de Irán contra Baréin, Kuwait y Jordania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigan la desaparición de una mujer en Catarmarca: la familia sospecha de su ex y la Justicia indagó a tres camioneros

Investigan la desaparición de una mujer en Catarmarca: la familia sospecha de su ex y la Justicia indagó a tres camioneros

El incendio de un camión de productos congelados obliga a cortar la AP-7 y provoca hasta 13 kilómetros de retenciones

Encontraron muerto a un hombre en Entre Ríos y sospechan que se trató de un crimen

Manu Sánchez regresa a La 1 con novedades en ‘El perro andaluz’: nuevos colaboradores y sus primeros invitados

Robaban motos y las mostraban en redes sociales: los detenidos tienen 15, 17 y 19 años

DEPORTES

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

ENTRETENIMIENTO

George Clooney, León de Oro Honorífico en el Festival de Venecia: “Las historias siempre son peligrosas para la gente que trafica con el miedo”

George Clooney, León de Oro Honorífico en el Festival de Venecia: “Las historias siempre son peligrosas para la gente que trafica con el miedo”

Los hermanos Russo aseguran que no tenían un guion cerrado cuando comenzaron a rodar ‘Vengadores: Doomsday’: “Nos dejamos llevar por la improvisación”

Anya Taylor-Joy revela el inesperado costo de la fama: “Me llevó tiempo no sentirme perseguida”

Julia Louis-Dreyfus aseguró que “fue aterrador” recibir el diagnóstico de cáncer de mama: “Te hace mirar la vida desde una lente distinta”

George Clooney se sorprendió por la falta de películas en los festivales: “Se producen cada vez menos”