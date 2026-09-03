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El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Los dos líderes, que mantuvieron su primer encuentro el miércoles por la noche durante la presentación previa del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico, celebrarán este jueves sus primeras conversaciones en Downing Street con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambos países

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El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral
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El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente francés, Emmanuel Macron, mantendrán este jueves sus primeras conversaciones bilaterales, con la migración a través del Canal de la Mancha y el apoyo a Ucrania como principales asuntos de la agenda, después de participar en Londres en la presentación del Tapiz de Bayeux junto al rey Carlos III.

Los dos líderes se reunieron por primera vez el miércoles por la noche durante la presentación previa de la exposición de la pieza en el Museo Británico, en un acto que ambas partes describieron como un símbolo de las relaciones positivas entre Reino Unido y Francia.

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Macron destacó durante su discurso el valor histórico del encuentro y expresó su deseo de que las próximas generaciones recuerden “la historia de dos países que, tras siglos de historia compartida, optaron por forjar un vínculo tan estrecho como los hilos de este bordado milenario”.

El presidente francés desempeñó durante casi una década un papel central en las gestiones para conseguir el préstamo del tapiz, una pieza del siglo XI que representa la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. La obra llegó a Londres en julio para una exposición cuyas entradas se agotaron.

Burnham calificó el préstamo como una oportunidad para abrir una nueva etapa en los vínculos bilaterales y habló de construir un “nuevo futuro... lleno de optimismo y esperanza”.

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El rey Carlos de Gran Bretaña y el presidente francés Emmanuel Macron asisten a un acto de presentación de la exposición del Tapiz de Bayeux, en el Museo Británico de Londres, Gran Bretaña, el 2 de septiembre de 2026. (Adrian Dennis/REUTERS)
El rey Carlos de Gran Bretaña y el presidente francés Emmanuel Macron asisten a un acto de presentación de la exposición del Tapiz de Bayeux, en el Museo Británico de Londres, Gran Bretaña, el 2 de septiembre de 2026. (Adrian Dennis/REUTERS)

La reunión de este jueves tendrá entre sus principales asuntos la cooperación para frenar el cruce de migrantes en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha. Burnham afirmó el miércoles ante periodistas franceses que ambos países mantienen una cooperación en esta materia.

“Hemos estado trabajando junto con el gobierno francés en materia de migración, y aún podemos lograr más juntos”, declaró.

Downing Street señaló que las conversaciones también abordarán el denominado “uso creciente de megaembarcaciones”, en referencia a embarcaciones de mayor tamaño y potencia que pueden utilizar las redes de tráfico de personas para facilitar los cruces hacia territorio británico.

Además, en las próximas semanas está previsto el despliegue de un “equipo de refuerzo” de 45 oficiales franceses en las playas para actuar frente a este tipo de operaciones, según informó Downing Street.

El Gobierno británico señaló el lunes que este verano se registró el menor número de pequeñas embarcaciones con migrantes que cruzaron el Canal de la Mancha desde 2019. Londres atribuyó ese resultado al acuerdo de cooperación policial con Francia.

Burnham, sin embargo, advirtió que ambos países deben mantener la presión sobre las redes de contrabando. “No podemos confiarnos. Las bandas de contrabandistas adaptan constantemente sus tácticas, y el Reino Unido y Francia deben responder con rapidez”, afirmó.

“Hemos estado trabajando junto con el gobierno francés en materia de migración, y aún podemos lograr más juntos”, declaró Burnham (REUTERS)
“Hemos estado trabajando junto con el gobierno francés en materia de migración, y aún podemos lograr más juntos”, declaró Burnham (REUTERS)

La guerra en Ucrania también ocupará un lugar central en las conversaciones. Macron resaltó el respaldo británico a Kiev y la participación de Londres en la Coalición de los Dispuestos a Ayudar a Ucrania.

“Eso importaba, al igual que importa nuestra acción conjunta dentro de la Coalición de los Dispuestos a Ayudar a Ucrania”, afirmó Macron durante su discurso en el Museo Británico.

El mandatario francés también destacó la cooperación entre ambos países en materia de información militar relacionada con los misiles de largo alcance SCALP, la versión francesa del sistema británico Storm Shadow.

Macron y el anterior primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvieron una relación estrecha y asumieron un papel de liderazgo dentro de la coalición de países que respaldan a Ucrania frente a Rusia. “Puede que hayamos tenido un cambio de primer ministro en Gran Bretaña, pero no ha habido un cambio de rumbo” respecto de Ucrania, sostuvo Burnham ante periodistas franceses.

La agenda bilateral también podría incluir la situación de Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz, según Downing Street.

En el plano europeo, Macron mantiene su defensa de una mayor soberanía de Europa frente a Estados Unidos y considera que el Reino Unido puede desempeñar un papel relevante pese a su salida de la Unión Europea.

La agenda bilateral también podría incluir la situación de Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz, según Downing Street (REUTERS)
La agenda bilateral también podría incluir la situación de Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz, según Downing Street (REUTERS)

“París y Londres no siempre coinciden”, pero “nos respetamos mutuamente y seguimos abiertos a debatir sobre todo, incluido el avance del restablecimiento de las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea”, afirmó el presidente francés.

Burnham, por su parte, expresó su intención de continuar el acercamiento entre Londres y Bruselas impulsado por su predecesor tras el Brexit, con el objetivo de favorecer el crecimiento económico británico.

“Creo que es importante que yo continúe con lo logrado por mi predecesor, quien tomó medidas para volver a acercarnos”, declaró.

El primer ministro también sostuvo que, una década después del Brexit, existe una demanda de mayor cooperación con la Unión Europea. “Creo que, diez años después del Brexit, la gente aquí está harta de la falta de visión y se da cuenta de que necesitamos trabajar más estrechamente”, afirmó.

(Con información de AFP)

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