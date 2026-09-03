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La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

El Xeneize eliminó al Fortín en la tanda desde los 12 pasos por los octavos de final de la Copa Argentina

Montero, el héroe Boca en la tanda de penales ante Vélez
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Boca Juniors eliminó a Vélez Sarsfield de la Copa Argentina en una definición para el infarto. En los 90 minutos igualaron 0-0, pero en el último suspiro del encuentro Dilan Godoy falló un penal (el remate dio en el palo) luego de una infracción de Álvaro Montero a Simón Escobar dentro del área. Y, en el duelo desde los 12 pasos, el colombiano se convirtió en héroe al contener los disparos de Elías Gómez y Thiago Silvero. Así, el 4-3 le permitió al Xeneize acceder a los cuartos de final, instancia en la que se medirá ante Racing.

El último lance fue el que abrió el debate. En primera instancia, no había dejado dudas. Montero se arrojó hacia su derecha y rechazó el intento del defensor Silvero. Sin embargo, Hernán Feler, relator de TyC Sports, encendió las alarmas.

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“En este último penal para mí Montero no está con los dos pies en la línea. Se adelantó, ¿eh?”, planteó. “El pie derecho lo tenía adelante. Hay que ver el izquierdo en el momento de la ejecución”, sumó el comentarista Ariel Senosian. El árbitro Sebastián Zunino no puso objeciones, pero tampoco fue convocado a revisar por el juez a cargo del VAR, José Carreras.

La jugada abrió un intenso debate en las redes. Sin embargo, al detenerse la imagen en el momento en el que Silvero impacta la pelota, el talón izquierdo está sobre la línea del arco.

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Según la Regla 14, en el momento exacto en que se golpea el balón, el arquero deberá tener:

  • Al menos una parte de uno de sus pies en contacto con la línea de meta, alineada verticalmente con ella o por detrás de esta.

Por lo tanto:

  • Puede tener uno o ambos pies sobre la línea.
  • Puede tener un pie por detrás de la línea.
  • Puede tener el pie elevado, siempre que alguna parte esté alineada verticalmente con la línea.
  • No puede tener ambos pies completamente adelantados respecto de la línea de meta.

Además, deberá permanecer entre los postes, frente al ejecutor y sin tocar los postes, el travesaño ni la red para distraerlo. A los fines de la regla esto es objetivo y no existe ninguna interpretación. En consecuencia, la acción no debió repetirse y Montero contuvo el remate dentro de los límites de las reglas.

el talón de álvaro montero en la línea
El talón de Álvaro Montero en la línea de gol

“El árbitro dirigió muy bien, si hubo un error no fue del árbitro. Vos me decís que se adelantó el arquero, no lo vimos, igual quiero decir que el árbitro dirigió muy bien durante los 90 minutos”, declaró Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, quien había expresado su furia por la actuación de los árbitros en el empate entre Vélez y Deportivo Riestra del último sábado. En aquel encuentro, le anularon mal un gol que debió haberle dado el triunfo al Fortín. Tras las fallas, la AFA decidió suspender a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos.

Ambos equipos volverán a jugar este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura. Boca visitará desde las 16.30 a Gimnasia de Mendoza, mientras que la V azulada recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21.15.

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