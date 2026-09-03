Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

La participante del reality, que se caracterizó por sus actos nudistas dentro de la casa, aceptó quitarse la ropa junto a conductora en su ciclo (Cortá por Lozano/ Telefe)

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Pincoya habló de su desnudez en TV y Vero Lozano hizo la entrevista sin ropa junto a ella. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada fue invitada al programa de la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) en una nota que se emitió con la imagen difuminada, mientras ambas conversaban desnudas sobre nudismo, sexualidad, exposición del cuerpo y la repercusión que ese perfil desinhibido tuvo dentro y fuera del reality.

La entrevista retomó uno de los rasgos más comentados del paso de Pincoya por la casa: su naturalidad para mostrarse sin ropa, incluso en escenas dentro de la pileta y en el confesionario. En ese marco, Lozano abrió la charla con una definición directa sobre la relación de ambas con el desnudo. “Lo tuyo es el desnudo, lo mío también, Pinco, quiero que lo sepas”, le dijo la conductora. La invitada respondió con una idea que atravesó buena parte de la conversación: “La libertad”.

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Pincoya y Vero Lozano conversaron desnudas en una entrevista emitida con la imagen difuminada (Cortá por Lozano, Telefe)

Durante la nota, la chilena explicó que su actitud frente al cuerpo no responde a una provocación sino a una elección personal asociada a la comodidad y a la falta de inhibiciones. “Uno ya cuando tiene su edad ya no tiene miedo a nada. Te lanzas nomás”, señaló. Más adelante, sintetizó esa posición con otra frase: “Yo soy libre”.

La conductora recogió ese planteo y lo fue llevando hacia distintos aspectos de su vida cotidiana, desde su experiencia en el mar y en la pileta hasta su forma de vivir la intimidad. En uno de los pasajes más comentados, la conductora comentó: “Desnudo y con calcetines es como que tira un poco para atrás”, después de que la ex jugadora dijera que en la intimidad prefiere “con luz” y “sin calcetines”.

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Vero Lozano entrevistó a Pincoya en una nota atípica, sin ropa, que giró sobre sexualidad, cuerpo e intimidad

Otro de los ejes de la entrevista fue la incursión de la jugadora en plataformas para adultos. La exparticipante dijo que actualmente tiene perfiles activos, aunque remarcó que no publica material explícito y que planea cerrar esa etapa. “Yo estoy en esas páginas igual. Pero ahora lo voy a cerrar”, afirmó.

En ese mismo tramo, explicó qué tipo de imágenes comparte y cuál es el límite que se impone. “No muestro nada la ‘casita’”, sostuvo, luego de detallar que busca insinuar más que exhibir. También insistió en que concibe esas fotos como un registro estético. “Tampoco son burdas mis fotos, son unas fotos muy lindas”, dijo.

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La exparticipante de Gran Hermano habló sobre nudismo, libertad y exposición del cuerpo durante su paso por la TV

La conversación también avanzó sobre la reacción de su entorno más cercano. Pincoya contó que la decisión de posar para ese tipo de contenidos generó sorpresa en su familia, especialmente en su madre. Según relató, antes de concretar la sesión les avisó que iba a hacerlo y encontró resistencia inmediata. “Mi mamá casi ahí mismo quedó botada en el piso”, dijo al recordar ese momento.

También reveló cuál fue la respuesta de su marido, Rodrigo, cuando finalmente tomó la decisión. “Lo único que te voy a decir, que sean unas fotos bonitas, que sean artísticas, porque los primeros que te deben de ir a ver van a ser tus haters”, relató sobre la recomendación que recibió. Aun así, aclaró que él no se siente cómodo con ese costado público suyo. “A él no le gusta que yo haga estas cosas”, reconoció.

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La participante chilena, una de las favoritas para ganar la temporada, quedó fuera del reality frente a la jugadora uruguaya (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Hacia el final, Vero Lozano le pidió un mensaje para las personas que no se animan a mostrarse tal como son. La respuesta de Pincoya fue una defensa abierta de la autonomía sobre el propio cuerpo y una crítica a los prejuicios sociales. “Atrévase nomás. Tiene que atreverse de hacer todo lo que quiera, porque nadie revive de la tumba”, afirmó.

En esa misma línea, agregó que la condena moral no debería recaer sobre la exhibición del cuerpo sino sobre conductas violentas o abusivas. “No se asuste de mostrar su cuerpo”, sostuvo. Y cerró con una definición personal sobre la imagen corporal: “A pesar de que no tengo un cuerpo hegemónico, me siento la mujer más hermosa”.

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