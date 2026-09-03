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Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea

El Profesor Molchanov está vinculado al Instituto Oceanográfico Shirshov, entidad sancionada por Estados Unidos y Ucrania. Según medios noruegos, el buque realizó durante varios años investigaciones en el lecho marino del archipiélago de Svalbard, en búsquedas de minerales

Noruega incautó un buque ruso a pedido de Ucrania por la anexión de Crimea (Créditos: Cruise Mapper)
Noruega incautó un buque ruso a pedido de Ucrania por la anexión de Crimea (Créditos: Cruise Mapper)
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Las autoridades de Noruega incautaron el miércoles el buque ruso Profesor Molchanov por orden de un tribunal, a pedido de la empresa estatal ucraniana Naftogaz, que busca cobrar parte de los más de 3.600 millones de euros que un tribunal arbitral de La Haya impuso a Rusia como compensación por activos expropiados en Crimea.

La medida se dictó en el marco de las gestiones de Naftogaz para ejecutar la indemnización por la confiscación de sus bienes en la península, anexada por Rusia pese a que Ucrania la considera parte de su territorio.

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“La Policía de Svalbard recibió una orden del Tribunal de Distrito de Nord-Troms y Senja para detener e incautar el buque ‘Profesor Molchanov’. Hoy han detenido el buque en Barentsburg”, declaró al diario noruego Aftenposten el jefe de operaciones de la Policía del archipiélago, Hakon Finstad.

El gobernador de Svalbard, Lars Fause, también confirmó el procedimiento. “El Tribunal de Distrito ordenó que el buque atracara en un lugar determinado por el gobernador, y se ha decidido que permanecerá atracado en Barentsburg hasta que el gobernador o el Tribunal de Distrito decidan lo contrario”, señaló a la radiotelevisión pública NRK. Fause afirmó que las autoridades locales prestarán “asistencia a los afectados por esta detención” y enviarán de regreso a los tripulantes y pasajeros: “También facilitaremos el regreso de la tripulación y los pasajeros a Rusia”.

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El gobernador sostuvo que buscará resolver el asunto en el archipiélago mediante contactos con las autoridades de Barentsburg, el segundo asentamiento más grande de Svalbard y una localidad habitada en su mayoría por ciudadanos rusos. “Pretendo abordar este asunto a nivel local, mediante la cooperación, el diálogo y la discusión con las autoridades de Barentsburg”, indicó. “En cuanto a política exterior, remito a Oslo”.

El buque ruso Profesor Molchanov (Europa Press)
El buque ruso Profesor Molchanov (Europa Press)

Fause también afirmó que explicó a las autoridades de la localidad los motivos de la incautación y las etapas que seguirán. “Si desean impugnar esa decisión, deben hacerlo ante el Tribunal de Distrito de Nord-Troms y Senja”, apuntó.

Svalbard forma parte de Noruega, aunque Rusia mantiene derechos para explotar recursos naturales en virtud de un acuerdo suscripto en 1920. Ese marco permite la presencia rusa en Barentsburg, donde Moscú conserva además representación diplomática.

El Profesor Molchanov está vinculado al Instituto Oceanográfico Shirshov, entidad sancionada por Estados Unidos y Ucrania. Según NRK, el buque realizó durante varios años investigaciones en el lecho marino cercano a las islas, con búsquedas de minerales.

La empresa estatal ucraniana Naftogaz destacó la incautación del buque ruso Profesor Molchanov por las autoridades de Noruega como parte de su estrategia para cobrar la indemnización impuesta a Rusia por la expropiación de activos en Crimea. En un comunicado, el Grupo Naftogaz agradeció a las autoridades noruegas “su colaboración para exigir responsabilidades a la Federación Rusa” y señaló que la medida se tomó a petición de la compañía.

Naftogaz vinculó el procedimiento con los esfuerzos internacionales para ejecutar el laudo arbitral que obtuvo junto con otras empresas del grupo contra Rusia por la “expropiación ilegal” de sus bienes en Crimea, territorio que Moscú anexó en 2014.

Un hombre pasa frente a la sede de la compañía energética estatal ucraniana Naftogaz en el centro de Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Un hombre pasa frente a la sede de la compañía energética estatal ucraniana Naftogaz en el centro de Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La compensación fijada por el tribunal asciende a unos 4.220 millones de dólares, más de 3.640 millones de euros, además de intereses y costas. La empresa ucraniana calificó la incautación como “otro paso importante para restablecer la justicia”.

El director ejecutivo interino del grupo, Sergi Fedorenko, afirmó que Rusia no puede evitar las consecuencias de la resolución mediante el incumplimiento del fallo. “Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir con un laudo arbitral internacional. Continuaremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo hasta que se pague la indemnización otorgada a Naftogaz y a otras empresas del Grupo Naftogaz”, declaró.

(Con informacón de Europa Press)

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