Proteína y fibra en un solo plato: 4 alimentos vegetales para sumar a la dieta

La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 25 gramos diarios de fibra desde los 10 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las legumbres y la soja concentran proteína y fibra en una misma porción, una combinación que organismos internacionales y bases oficiales de composición de alimentos vinculan con una dieta equilibrada, mayor saciedad y un aporte nutricional más amplio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 25 gr diarios de fibra en personas mayores de 10 años y señala que una alimentación saludable debe incluir frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y fuentes magras de proteína.

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Las legumbres y la soja concentran proteína y fibra en una misma porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo reciente de EatingWell puso el foco en cuatro opciones de origen vegetal que reúnen esas dos características. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las legumbres secas aportan vitaminas y minerales, tienen larga vida útil y contribuyen a diversificar la dieta.

La OMS, a su vez, sostiene que una mayor presencia de proteínas vegetales puede aportar beneficios, sobre todo cuando desplazan parte del consumo de carne roja.

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1. Lentejas

Las lentejas se integran con facilidad en sopas, guisos, ensaladas y platos rápidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas forman parte del grupo de las legumbres y suelen aparecer en sopas, guisos, ensaladas y preparaciones rápidas. Según EatingWell, un cuarto de taza de lentejas secas aporta 12 gr de proteína y 5 gr de fibra. Ese perfil las ubica entre los alimentos vegetales con mayor densidad nutricional dentro de su categoría.

La FAO define a las legumbres como semillas comestibles de plantas leguminosas cultivadas para alimentación y subraya su valor para la nutrición y la seguridad alimentaria.

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En línea con ese marco, la OMS indica que los alimentos con fibra natural forman parte de los patrones alimentarios asociados con mejor salud general. Las lentejas, además, tienen un uso extendido por su facilidad de preparación y capacidad para integrarse en comidas principales sin necesidad de procesos complejos.

2. Porotos negros

Los porotos negros combinan proteína y fibra en porciones moderadas y sostienen comidas completas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los porotos negros destacan por su aporte de nutrientes en porciones moderadas. Media taza contiene cerca de 10 gr de proteína y 7 gr de fibra. Esa relación entre ambos nutrientes los convierte en una alternativa frecuente para reemplazar parcial o totalmente otras fuentes proteicas en platos cotidianos.

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La OMS remarca que muchas personas no consumen suficiente fibra y que una dieta diversa debe incluir alimentos vegetales mínimamente procesados. Dentro de ese grupo, las legumbres ocupan un lugar estable por su aporte de carbohidratos no refinados, proteínas y fibra. La FAO agrega que su larga conservación ayuda a reducir pérdidas de alimentos y facilita su incorporación regular en hogares y sistemas alimentarios.

3. Edamame

El edamame destaca por su equilibrio nutricional y por aportar proteína completa de origen vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edamame, que corresponde a la soja inmadura, aparece como una de las variantes vegetales con mejor equilibrio entre proteína y fibra. Según el texto difundido, media taza aporta 9 gr de proteína y 4 gr de fibra. A eso se suma un rasgo diferencial: la soja figura entre los alimentos vegetales que ofrecen proteína completa.

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La FoodData Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reúne datos analíticos y de referencia sobre composición de alimentos y funciona como una de las bases oficiales más utilizadas para verificar perfiles nutricionales.

Esa base respalda el uso de valores estandarizados para comparar alimentos y orientar elecciones dietarias. En paralelo, la OMS señala que las proteínas aportan los bloques estructurales necesarios para músculos, hormonas y enzimas, mientras que la fibra integra los componentes recomendados de una dieta saludable.

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4. Garbanzos

Los garbanzos aportan folato e hierro y se adaptan a preparaciones enteras, trituradas o tostadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos completan este grupo de alimentos de alta presencia en cocinas de distintas regiones. Según EatingWell, media taza de garbanzos cocidos ofrece 7 gramos de proteína y 6 gramos de fibra, además de micronutrientes como folato e hierro.

Su formato permite usarlos enteros, triturados o tostados, con aplicaciones que van desde platos calientes hasta ensaladas y pastas elaboradas con harina de garbanzo.

La FAO sostiene que las legumbres aportan nutrientes y cumplen un papel en sistemas alimentarios más resilientes, mientras que la OMS insiste en que la calidad de la dieta depende de la variedad de alimentos y de la presencia de ingredientes poco procesados. En ese esquema, los garbanzos conservan un lugar estable por su versatilidad y por la posibilidad de sumar fibra y proteína en una misma preparación.

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La combinación de estos cuatro alimentos responde a una demanda creciente por opciones vegetales con valor nutricional concreto. Según la OMS, entre 50 y 75 gr de proteína por día suelen cubrir las necesidades de una persona adulta con peso saludable en una dieta de 2.000 calorías, mientras que la recomendación de fibra para mayores de 10 años parte de 25 gr diarios.