República Dominicana invierte más de 200 millones de pesos para modernizar el campo con maquinaria

La iniciativa arranca con más de RD$200 millones en seis zonas agrícolas, con equipos, capacitación y financiamiento para pequeños y medianos productores en una apuesta por más eficiencia y menos gastos (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

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El Gobierno de República Dominicana puso en marcha el Programa Nacional de Mecanización (PRONAMEC) con una inversión superior a RD$200 millones (aproximadamente a USD $3,404,255) para mecanizar la producción agropecuaria, reducir costos, elevar la productividad y recortar la dependencia de mano de obra extranjera, en una estrategia que comenzó en San Juan de la Maguana y que apunta a extenderse a distintas regiones productivas del país.

La agropecuaria representa cerca del 5.6% del Producto Interno Bruto, genera alrededor del 8.8% del empleo nacional y aporta aproximadamente el 11.8% de las exportaciones, según informó el Ministerio de Agricultura de República Dominicana al presentar el programa. La cartera planteó que la mecanización busca impactar una actividad con peso directo en la producción, el trabajo y el comercio exterior.

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El lanzamiento fue encabezado por el presidente Luis Abinader en la provincia de San Juan.

La primera etapa arranca en seis zonas productivas

La primera fase lleva tecnología al terreno con parcelas demostrativas en San Juan, Valverde, La Vega, Constanza, Arenoso y Las Matas de Santa Cruz para ajustar soluciones según cada cultivo (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, explicó que la primera fase se desarrollará con parcelas demostrativas de mecanización. El esquema inicia en San Juan y continuará en Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso.

En esos puntos, las maquinarias serán llevadas directamente a los campos para hacer demostraciones, capacitar a los productores y definir qué tecnologías se ajustan mejor a cada cultivo y a cada región. El funcionario sostuvo que el objetivo central es “producir más, producir mejor y reducir costos”.

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Durante el acto, el ministro afirmó: “Hoy no hemos venido simplemente a presentar un programa. Estaremos poniendo en marcha una verdadera transformación del campo dominicano”. También definió la hoja de ruta de PRONAMEC en tres acciones: enseñar, financiar y expandir.

El Ministerio de Agricultura trabajará al mismo tiempo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y empresas distribuidoras para formar operadores y mecánicos especializados. La meta es que los productores conozcan las tecnologías, aprendan a utilizarlas y las incorporen de manera efectiva a sus actividades.

La iniciativa arranca con más de RD$200 millones en seis zonas agrícolas, con equipos, capacitación y financiamiento para pequeños y medianos productores en una apuesta por más eficiencia y menos gastos (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

La segunda etapa estará enfocada en facilitar el acceso a equipos mediante financiamientos flexibles con respaldo del Banco Agrícola, BANDEX y la banca privada. Ese esquema estará dirigido a pequeños y medianos productores para que puedan adquirir maquinarias adaptadas a sus necesidades.

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Para los pequeños productores, el programa también prevé esquemas asociativos y cooperativos para compartir equipos y bajar costos. La tercera etapa llevará la transformación a escala nacional mediante el fortalecimiento y la modernización de PROSEMA, con una ampliación progresiva de los servicios de maquinaria que ofrece el ministerio.

El programa se presenta como respuesta a la falta de mano de obra

Según detalló el funcionario, en cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela es posible mecanizar alrededor del 90% del proceso. En plátano y banano, por su mayor complejidad, la meta es superar el 60% mediante una planificación adecuada de las siembras.

La primera fase incluye parcelas demostrativas en San Juan, Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso, según el Ministerio de Agricultura (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

El proceso, agregó, continuará hacia otros cultivos, entre ellos vegetales, tubérculos y frutales. PRONAMEC contempla toda la cadena productiva: preparación del terreno, siembra mecanizada, manejo del cultivo, recolección y poscosecha.

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El acto, que tuvo lugar este sábado, reunió a autoridades del Gobierno, representantes de organismos vinculados al sector agropecuario, organizaciones agrícolas y productores de la provincia de San Juan.