Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras a revisión situación económica y financiera por Standard & Poor’s

La delegación evaluará las condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales y sostendrá reuniones con el presidente Nasry Asfura

Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de Honduras de negativa a estable, manteniendo las calificaciones soberanas en 'BB-/B'. (foto de Archivo)
Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de Honduras de negativa a estable, manteniendo las calificaciones soberanas en 'BB-/B'. (foto de Archivo)
Guardar

La situación económica y financiera de Honduras será sometida nuevamente al análisis de Standard & Poor’s (S&P Global Ratings). La calificadora inició este martes 18 de agosto una visita oficial al país, que se extenderá hasta el miércoles 19, para actualizar su evaluación sobre la capacidad crediticia del Gobierno hondureño y sus perspectivas financieras.

Durante los dos días de reuniones, los representantes de la firma conocerán de primera mano la evolución de las principales variables que determinan el desempeño de la economía hondureña y los factores que pueden incidir en las finanzas públicas, el acceso al financiamiento y la confianza de los inversionistas.

PUBLICIDAD

La visita ocurre en un momento en que la evaluación de las agencias calificadoras es seguida de cerca por inversionistas, organismos financieros y mercados internacionales.

La revisión de S&P contempla cinco grandes componentes, uno de ellos es el perfil institucional y de gobernanza, que considera las condiciones institucionales y políticas que pueden influir en la capacidad del Gobierno para implementar sus políticas y cumplir sus compromisos. A este se suman el perfil económico, el perfil externo, el perfil fiscal y el perfil monetario.

La evaluación conjunta de estos elementos permite a la calificadora determinar la capacidad y las condiciones financieras del Estado para cumplir con sus obligaciones.

Alcances de las evaluaciones

En términos prácticos, la revisión busca establecer qué tan sólidos son los fundamentos económicos del país, cuáles son sus principales vulnerabilidades y qué perspectivas existen para la evolución de sus finanzas públicas y externas.

PUBLICIDAD

Como parte de su agenda en Honduras, la delegación de S&P tiene previsto reunirse con el presidente de la República, Nasry Asfura, así como con representantes del Congreso Nacional, integrantes del Gabinete Económico y representantes del sector privado.

La agenda de S&P en Honduras incluye reuniones con Nasry Asfura, el Congreso Nacional, el Gabinete Económico y representantes del sector privado.
La agenda de S&P en Honduras incluye reuniones con Nasry Asfura, el Congreso Nacional, el Gabinete Económico y representantes del sector privado.

Estos encuentros permitirán a los analistas conocer las perspectivas de las autoridades sobre la economía hondureña, las políticas fiscales y financieras, las prioridades gubernamentales y las condiciones para la inversión.

No obstante, El intercambio con el sector privado también permitirá conocer la percepción de los empresarios sobre el comportamiento de la economía, las condiciones para producir e invertir y los principales factores que afectan la actividad económica.

La información recopilada durante la visita será parte del proceso de análisis que realiza la calificadora antes de actualizar sus valoraciones sobre Honduras.

Quiénes integran la delegación

El equipo de S&P Global Ratings que participa en la visita está integrado por Daniela Brandazza, Manager; Patricio Cimberg, Associate Director; Víctor Santana, Associate Director, y Nicole Schmidt, Associate.

Su trabajo no se limita a revisar indicadores económicos aislados. La metodología de las agencias de calificación considera un conjunto amplio de factores que permiten establecer una visión integral sobre la capacidad de un Gobierno para responder por sus obligaciones financieras.

Una evaluación favorable puede contribuir a mejorar la percepción de riesgo de un país y facilitar sus condiciones de acceso al financiamiento. Por el contrario, una perspectiva negativa o una reducción de la calificación puede incrementar las preocupaciones de los inversionistas sobre la capacidad de pago o la estabilidad de las finanzas públicas.

La agenda de S&P en Honduras incluye reuniones con Nasry Asfura, el Congreso Nacional, el Gabinete Económico y representantes del sector privado.
La agenda de S&P en Honduras incluye reuniones con Nasry Asfura, el Congreso Nacional, el Gabinete Económico y representantes del sector privado.

En el caso de Honduras, la evaluación de S&P adquiere relevancia porque forma parte del seguimiento que las principales agencias internacionales realizan sobre la economía nacional.

El desempeño fiscal, el nivel de endeudamiento, la disponibilidad de financiamiento externo, la situación monetaria, el comportamiento de las reservas, el crecimiento económico y la fortaleza institucional son algunos de los elementos que pueden incidir en el análisis.

La política monetaria, el comportamiento de los precios, las condiciones cambiarias y la capacidad de las autoridades para responder ante presiones económicas forman parte del análisis de riesgo soberano.

La interacción entre política fiscal y política monetaria también resulta relevante para determinar la estabilidad macroeconómica.

Temas Relacionados

HondurasmonetariafinanzasdelegaciónNasryAsfuraSEFIN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua releva a Martín Rivas en la Dirección General de Ingresos tras quince años en el cargo

El Ejecutivo oficializó el 17 de agosto de 2026 la salida del jefe de la principal entidad tributaria mediante el Acuerdo Presidencial 115-2026 y nombró ese mismo día a Walter Petters Cuadra

Nicaragua releva a Martín Rivas en la Dirección General de Ingresos tras quince años en el cargo

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026

Las autoridades contabilizaron 13 víctimas mortales hasta julio, mientras que otras 17 mujeres sobrevivieron a ataques investigados como intentos de este delito.

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026

El retorno forzado: Honduras frente al reto del fin del TPS y la reintegración de miles de migrantes

El impacto no se limita a quienes viven en Estados Unidos, también alcanza a sus familias y comunidades en Honduras

El retorno forzado: Honduras frente al reto del fin del TPS y la reintegración de miles de migrantes

República Dominicana invierte más de 200 millones de pesos para modernizar el campo con maquinaria

La iniciativa comenzó en San Juan de la Maguana y prevé incorporar equipos y tecnología desde la preparación del terreno hasta la poscosecha, con el objetivo de bajar gastos y elevar la productividad

República Dominicana invierte más de 200 millones de pesos para modernizar el campo con maquinaria

Tribunal de San Salvador impone hasta 75 años de prisión a 131 integrantes de la MS-13

La Justicia salvadoreña aplicó severas penas a miembros de los Teclas Locos Salvatruchos, quienes operaban en La Libertad y enfrentaron cargos por delitos graves relacionados con armas, drogas y crimen organizado

Tribunal de San Salvador impone hasta 75 años de prisión a 131 integrantes de la MS-13

TECNO

Reddit al estilo Instagram: prueba nueva función de videos cortos verticales

Reddit al estilo Instagram: prueba nueva función de videos cortos verticales

Windows 11 dejará personalizar el menú del clic derecho para elegir qué opciones necesitamos realmente

El secreto de Steve Jobs para el éxito: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

Scroll infinito y notificaciones: las funciones de Instagram que quedaron en el centro del juicio contra Meta

WhatsApp nos hará más ‘emoji dependientes´con una actualización que dejará personalizar los chats

ENTRETENIMIENTO

El adiós de Frankie Muniz a Hayden Panettiere: “Tengo muchísimas historias y recuerdos increíbles”

El adiós de Frankie Muniz a Hayden Panettiere: “Tengo muchísimas historias y recuerdos increíbles”

Murió Laura Cardoso, una de las grandes figuras de las telenovelas brasileñas

La promesa que la expareja de Hayden Panettiere hizo tras su muerte: “Me aseguraré de que nuestra hija la recuerde”

Murió Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior e ícono de la moda en Francia

Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere antes de su muerte

MUNDO

Qatar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Qatar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Los envíos de químicos desde China sostienen el programa iraní de misiles balísticos

Andy Burnham respondió a Rusia que respalda “al 100%” a Ucrania tras las amenazas por el uso de drones británicos

Donald Trump dijo que no hay diálogo en curso ni previsto con Irán pero que el estrecho de Ormuz está “abierto y operativo”

Un primo de Bashar Al Assad fue condenado a muerte por crímenes contra la humanidad durante la guerra civil en Siria