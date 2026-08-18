Honduras a revisión situación económica y financiera por Standard & Poor’s

Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de Honduras de negativa a estable, manteniendo las calificaciones soberanas en 'BB-/B'. (foto de Archivo)

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La situación económica y financiera de Honduras será sometida nuevamente al análisis de Standard & Poor’s (S&P Global Ratings). La calificadora inició este martes 18 de agosto una visita oficial al país, que se extenderá hasta el miércoles 19, para actualizar su evaluación sobre la capacidad crediticia del Gobierno hondureño y sus perspectivas financieras.

Durante los dos días de reuniones, los representantes de la firma conocerán de primera mano la evolución de las principales variables que determinan el desempeño de la economía hondureña y los factores que pueden incidir en las finanzas públicas, el acceso al financiamiento y la confianza de los inversionistas.

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La visita ocurre en un momento en que la evaluación de las agencias calificadoras es seguida de cerca por inversionistas, organismos financieros y mercados internacionales.

La revisión de S&P contempla cinco grandes componentes, uno de ellos es el perfil institucional y de gobernanza, que considera las condiciones institucionales y políticas que pueden influir en la capacidad del Gobierno para implementar sus políticas y cumplir sus compromisos. A este se suman el perfil económico, el perfil externo, el perfil fiscal y el perfil monetario.

La evaluación conjunta de estos elementos permite a la calificadora determinar la capacidad y las condiciones financieras del Estado para cumplir con sus obligaciones.

Alcances de las evaluaciones

En términos prácticos, la revisión busca establecer qué tan sólidos son los fundamentos económicos del país, cuáles son sus principales vulnerabilidades y qué perspectivas existen para la evolución de sus finanzas públicas y externas.

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Como parte de su agenda en Honduras, la delegación de S&P tiene previsto reunirse con el presidente de la República, Nasry Asfura, así como con representantes del Congreso Nacional, integrantes del Gabinete Económico y representantes del sector privado.

La agenda de S&P en Honduras incluye reuniones con Nasry Asfura, el Congreso Nacional, el Gabinete Económico y representantes del sector privado.

Estos encuentros permitirán a los analistas conocer las perspectivas de las autoridades sobre la economía hondureña, las políticas fiscales y financieras, las prioridades gubernamentales y las condiciones para la inversión.

No obstante, El intercambio con el sector privado también permitirá conocer la percepción de los empresarios sobre el comportamiento de la economía, las condiciones para producir e invertir y los principales factores que afectan la actividad económica.

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La información recopilada durante la visita será parte del proceso de análisis que realiza la calificadora antes de actualizar sus valoraciones sobre Honduras.

Quiénes integran la delegación

El equipo de S&P Global Ratings que participa en la visita está integrado por Daniela Brandazza, Manager; Patricio Cimberg, Associate Director; Víctor Santana, Associate Director, y Nicole Schmidt, Associate.

Su trabajo no se limita a revisar indicadores económicos aislados. La metodología de las agencias de calificación considera un conjunto amplio de factores que permiten establecer una visión integral sobre la capacidad de un Gobierno para responder por sus obligaciones financieras.

Una evaluación favorable puede contribuir a mejorar la percepción de riesgo de un país y facilitar sus condiciones de acceso al financiamiento. Por el contrario, una perspectiva negativa o una reducción de la calificación puede incrementar las preocupaciones de los inversionistas sobre la capacidad de pago o la estabilidad de las finanzas públicas.

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La agenda de S&P en Honduras incluye reuniones con Nasry Asfura, el Congreso Nacional, el Gabinete Económico y representantes del sector privado.

En el caso de Honduras, la evaluación de S&P adquiere relevancia porque forma parte del seguimiento que las principales agencias internacionales realizan sobre la economía nacional.

El desempeño fiscal, el nivel de endeudamiento, la disponibilidad de financiamiento externo, la situación monetaria, el comportamiento de las reservas, el crecimiento económico y la fortaleza institucional son algunos de los elementos que pueden incidir en el análisis.

La política monetaria, el comportamiento de los precios, las condiciones cambiarias y la capacidad de las autoridades para responder ante presiones económicas forman parte del análisis de riesgo soberano.

La interacción entre política fiscal y política monetaria también resulta relevante para determinar la estabilidad macroeconómica.