Las estadísticas oficiales contabilizan 17 tentativas de femicidio durante los primeros siete meses del año, frente a nueve en igual período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los femicidios aumentaron 44% en Panamá durante los primeros siete meses de 2026, al pasar de nueve víctimas en igual período de 2025 a 13 este año. Pero las estadísticas revelan otro incremento aún mayor: las tentativas de femicidio crecieron 89%, de nueve a 17 víctimas, según el último informe del Ministerio Público.

Ambas cifras muestran dimensiones distintas de una misma violencia. Mientras 13 mujeres fueron asesinadas en hechos clasificados como femicidios, otras 17 sobrevivieron a ataques investigados como tentativas.

En conjunto, 30 mujeres fueron víctimas de femicidios consumados o intentados entre enero y julio, sin incluir otras 10 muertes violentas de mujeres que recibieron una clasificación diferente.

PUBLICIDAD

La tentativa significa que el delito comenzó a ejecutarse, pero no llegó a consumarse por causas ajenas a la voluntad de quien lo ejecutaba. Aplicado al femicidio, supone que la mujer sobrevivió a una conducta que, conforme a la investigación fiscal, estaba dirigida a provocar su muerte bajo las circunstancias que configuran este delito.

Panamá registró 13 víctimas de femicidio entre enero y julio de 2026, según cifras preliminares del Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las tentativas resulta particularmente significativo porque casi duplicaron las registradas durante los primeros siete meses del año pasado. Frente al incremento de 44% observado en los femicidios consumados, el salto de 89% de los intentos evidencia una mayor cantidad de mujeres que estuvieron expuestas a agresiones potencialmente mortales.

PUBLICIDAD

Marzo fue hasta ahora el mes más letal para las mujeres, con cuatro femicidios, seguido de junio con tres. Febrero y mayo registraron dos víctimas cada uno, mientras enero y abril contabilizaron una. En julio no se incorporaron nuevos femicidios, aunque las autoridades reportaron una tentativa y dos muertes violentas.

En las tentativas, enero sobresale con siete víctimas, más de un tercio de las registradas hasta julio. Febrero, marzo, mayo y junio tuvieron dos casos cada uno, mientras abril y julio contabilizaron uno respectivamente. La distribución evidencia que los ataques investigados como intentos de femicidio se han mantenido presentes durante todos los meses de 2026.

PUBLICIDAD

Las estadísticas también muestran que la violencia alcanza a mujeres de prácticamente todas las edades. Entre los 13 femicidios aparecen una víctima de 10 a 14 años y otra de 15 a 17, además de mujeres jóvenes y adultas. Tres de las víctimas tenían entre 35 y 39 años, el grupo con mayor incidencia.

La situación de las menores adquiere otra dimensión al revisar las tentativas. Dos niñas de entre cinco y nueve años aparecen entre las 17 víctimas que sobrevivieron, mientras cuatro mujeres tenían entre 18 y 24 años. También hubo casos entre mujeres de mayor edad, incluidas dos víctimas en el rango de 70 a 74 años.

PUBLICIDAD

Las armas de fuego fueron utilizadas en seis de los 13 femicidios registrados, mientras que las armas blancas aparecen en ocho de las 17 tentativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los episodios de violencia contra una menor que mayor conmoción provocó este año ocurrió en La Locería, en el corregimiento de Betania. Una niña de 10 años esperaba dentro de un automóvil junto con familiares, cerca de la Escuela República de Japón, cuando hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra el vehículo.

La menor recibió un disparo en la cabeza y posteriormente murió en el Hospital Santo Tomás. Su padrastro, quien era el presunto objetivo del ataque, también falleció, mientras la madre resultó herida. El hombre había sobrevivido semanas antes a otro atentado y la niña terminó siendo víctima mortal de una acción violenta aparentemente dirigida contra un tercero.

PUBLICIDAD

Otro caso fue el asesinato de una mujer de 39 años ocurrido en abril en Calzada Larga, Caimitillo. La víctima murió por asfixia presuntamente a manos de su expareja dentro de su residencia y el crimen ocurrió en presencia de sus hijos menores de edad, de acuerdo con el Ministerio Público.

El caso generó especial preocupación porque la mujer mantenía una medida de protección contra el presunto agresor. Las autoridades judiciales ordenaron la detención provisional del investigado mientras avanzaba el proceso, colocando nuevamente bajo discusión la capacidad de las medidas de protección para impedir que las amenazas y agresiones escalen hasta convertirse en ataques mortales.

PUBLICIDAD

Las víctimas de femicidio registradas durante 2026 abarcan desde menores de edad hasta una mujer de 80 años o más (Foto Difusión)

Otro episodio investigado como femicidio ocurrió el 7 de junio en Patio Limoso, Cerro Cocobolo, en el distrito de San Miguelito. Varios hombres llegaron al sector y dispararon contra dos mujeres: una murió y otra resultó herida, en un hecho que dio lugar a investigaciones por femicidio, tentativa de femicidio y asociación ilícita.

Las autoridades señalaron que el ataque estuvo relacionado con una venganza y que los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas por su condición de mujeres. Varias personas fueron vinculadas posteriormente a la investigación y quedaron bajo detención provisional, mientras la Fiscalía continuó reconstruyendo la participación de los sospechosos en el ataque.

PUBLICIDAD

En Chiriquí también se registró en junio el asesinato de una mujer atacada con arma blanca presuntamente por su expareja en David. El hecho volvió a poner el foco sobre las medidas preventivas porque existía una orden de alejamiento contra el supuesto agresor, pese a la cual el ataque terminó con la muerte de la víctima.

Geográficamente, Panamá y San Miguelito registran tres femicidios cada uno, seguidos por Chiriquí y Panamá Oeste con dos respectivamente. Coclé, Colón y Veraguas contabilizan uno cada uno. San Miguelito muestra el mayor incremento, al pasar de un femicidio en 2025 a tres durante el período analizado de 2026.

PUBLICIDAD

Las tentativas presentan una distribución más amplia. Chiriquí, Darién, Panamá y Panamá Oeste acumulan tres víctimas cada uno, mientras San Miguelito y Veraguas registran dos y Coclé una. De esta forma, los 17 intentos de femicidio se distribuyen en siete áreas geográficas, y no exclusivamente en los principales centros urbanos.

San Miguelito pasó de un femicidio en los primeros siete meses de 2025 a tres en 2026, el mayor incremento porcentual registrado por área geográfica. EFE/ Bienvenido Velasco

El tipo de arma utilizada también diferencia ambos fenómenos. Las armas de fuego estuvieron presentes en seis de los 13 femicidios, seguidas por la asfixia mecánica con tres casos y las armas blancas con dos. En las tentativas, en cambio, las armas blancas encabezan las estadísticas con ocho víctimas, mientras cuatro fueron atacadas con armas de fuego.

El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avanzan las investigaciones de los fiscales, una precisión importante porque un hecho puede ser reclasificado durante el proceso. Sin embargo, el balance hasta julio mantiene una tendencia clara: aumentaron los femicidios y crecieron todavía con mayor intensidad los ataques en los que las mujeres lograron sobrevivir.