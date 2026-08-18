Salud
Agregar Infobae enGoogle

La rutina simple de 30 minutos que puede mejorar la memoria a partir de los 60 años

Diversos estudios lograron establecer que tres actividades cotidianas pueden ser determinantes en la salud cognitiva. Sin tecnología ni especialistas, cómo sumar estas acciones en el día a día

Adulto mayor caucásico, con audífono, sentado en un sillón resolviendo un crucigrama en una mesa de madera, con estanterías y ventanas al fondo.
La ciencia respalda una rutina de 30 minutos que combina lectura, escritura y cálculo para preservar la salud cognitiva en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Treinta minutos al día, un lápiz, papel y algunas cuentas simples: eso es todo lo que propone una rutina que puede traducirse en mejoras concretas en la memoria y el razonamiento en personas mayores de 60 años. Sin aplicaciones, sin equipamiento especial y sin salir de casa.

Una investigación publicada en Educational Gerontology siguió durante 12 semanas a adultos mayores de 59 años con quejas de memoria, pero sin diagnóstico de demencia. Al cabo de ese período, el puntaje cognitivo promedio de los participantes pasó de 12,73 a 13,26 sobre 15, con mejoras concentradas principalmente en tareas ligadas al recuerdo. Varios participantes también refirieron una percepción favorable de su propia memoria en comparación con el año previo.

PUBLICIDAD

Qué propone la rutina y cómo está organizada

El esquema evaluado, llamado StrongerMemory, divide la sesión diaria en tres bloques de 10 minutos, cada uno orientado a activar funciones cognitivas distintas. Los participantes podían elegir los materiales y las consignas dentro de cada bloque, lo que le da al programa cierta flexibilidad para adaptarse a intereses personales.

Seis adultos mayores, tres hombres y tres mujeres, sentados alrededor de una mesa, con libros, cuadernos, lápices y tazas.
Leer, escribir y calcular a diario son las tres acciones que la investigación vincula con mejoras en la memoria y el razonamiento después de los 60 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura en voz alta fue pensada para involucrar al mismo tiempo el procesamiento visual, la comprensión verbal y la producción oral. La escritura a mano suma coordinación motora fina y organización de ideas, dos procesos que exigen actividad cognitiva sostenida. El tercer bloque, de cálculo simple, apunta a la concentración y al razonamiento lógico básico.

PUBLICIDAD

El estudio señaló que ese conjunto de actividades estimula la corteza prefrontal, la región del cerebro asociada con la memoria de trabajo —la capacidad de retener información en uso inmediato—, la atención, la organización de conductas y la resolución de problemas. Esa área concentra varias de las funciones que tienden a mostrar cambios con el paso de los años.

Por qué este tipo de práctica puede tener efecto

Una de las explicaciones que aparece en la literatura científica es la de la reserva cognitiva: la capacidad del cerebro para sostener funciones pese al envejecimiento, gracias a redes neuronales más robustas o estrategias más eficientes para resolver tareas. La repetición de actividades que exigen atención, lenguaje, coordinación y cálculo podría contribuir a reforzar esos circuitos.

Primer plano de una mujer mayor de pelo blanco sonriendo, mirando y tocando una tablet que muestra una aplicación de entrenamiento cognitivo en un interior.
Un programa de ejercicios cognitivos cotidianos mostró resultados favorables en adultos mayores con quejas de memoria tras 12 semanas de práctica regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en British Journal of Sports Medicine encontró que intervenciones regulares orientadas a estimular el cerebro pueden asociarse con mejoras en la cognición general y la memoria en adultos mayores. Los beneficios documentados no dependen de una única práctica, sino de la regularidad y la combinación de estímulos.

Esa línea de evidencia se amplía con otros enfoques. Un ensayo aleatorizado publicado en el Journal of the American Medical Directors Association (conocido como el estudio START) evaluó el efecto de tres minutos diarios de entrenamiento cognitivo computarizado en más de 6.500 adultos de 50 años o más durante seis semanas. Los participantes que completaron el programa mostraron mejoras en pensamiento, memoria y atención frente al grupo de control, con ganancias especialmente notorias en atención. Los investigadores señalaron que, aunque los efectos individuales fueron moderados, su impacto a escala poblacional puede ser considerable.

Por su parte, un estudio de largo plazo de 20 años difundido por Science Daily en 2026 encontró que adultos mayores de 65 que completaron entre cinco y seis semanas de entrenamiento de velocidad de procesamiento visual redujeron un 25% su riesgo de desarrollar demencia respecto al grupo sin intervención, un resultado que los autores describieron como el único con efecto estadísticamente significativo entre los enfoques evaluados.

El valor de StrongerMemory reside, en parte, en su sencillez. La rutina no requiere equipamiento especial ni grandes cambios en la vida cotidiana, lo que la vuelve viable para programas comunitarios, espacios de acompañamiento a personas mayores o iniciativas domésticas. Educational Gerontology detalló que esa accesibilidad fue uno de los rasgos que los propios participantes valoraron al concluir las 12 semanas del programa.

Temas Relacionados

Adultos mayoresMemoriaDeterioro cognitivoSalud cerebralNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Registran aumentos de enfermedades cardíacas en mujeres: las razones y síntomas de alarma

Los datos de 2026 revelan que el riesgo estuvo subdiagnosticado, y que el embarazo, la edad y el metabolismo son variables clave en el origen del problema

Registran aumentos de enfermedades cardíacas en mujeres: las razones y síntomas de alarma

Qué verduras suman prebióticos a la alimentación, según dos expertos

La nutrición moderna propone un cambio de paradigma para fortalecer las bacterias beneficiosas del organismo y prioriza la variedad de plantas comunes sobre los artículos procesados

Qué verduras suman prebióticos a la alimentación, según dos expertos

Semillas de chía vs. Avena: cuál es mejor para la salud intestinal

Especialistas y organismos de referencia analizan qué aporta cada alternativa y en qué puntos una cuenta con mayor apoyo de la investigación

Semillas de chía vs. Avena: cuál es mejor para la salud intestinal

Anemia infantil: cómo la falta de hierro puede manifestarse en los chicos

El déficit puede instalarse de manera silenciosa y afectar distintas funciones del organismo a medida que progresa. Mayo Clinic detalla los grupos más expuestos y las pautas de prevención

Anemia infantil: cómo la falta de hierro puede manifestarse en los chicos

La papaya gana protagonismo por su perfil nutricional y sus posibles beneficios digestivos

Una especialista analizó las características de esta fruta tropical y señaló los nutrientes y compuestos que sostienen su presencia creciente en contenidos de alimentación saludable

La papaya gana protagonismo por su perfil nutricional y sus posibles beneficios digestivos

DEPORTES

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

Mayores de 50, comunidad y competición: el costado social del Waterpolo Master 2026 que reunió varias generaciones en Rosario

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

TELESHOW

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

El método más eficaz para el desarrollo del habla en bebés, según un reciente estudio