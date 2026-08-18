Aumentan los casos de gota entre los hombres jóvenes: los científicos investigan el papel de la dieta y la genética

Los casos de gota aumentaron entre hombres jóvenes y crecieron más del 20% entre las personas de 10 a 24 años en las últimas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un dolor intenso en el dedo gordo del pie puede convertirse en una señal de una enfermedad que durante siglos estuvo asociada con los banquetes de la realeza.

La gota, una forma de artritis inflamatoria causada por la acumulación de cristales de ácido úrico, está adquiriendo una presencia creciente entre hombres jóvenes, mientras especialistas intentan determinar por qué cada vez más personas desarrollan la afección a edades tempranas.

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El fenómeno también comenzó a ocupar un lugar inesperado en las redes sociales. En TikTok, los contenidos identificados con el tema acumulan cientos de millones de visualizaciones y reúnen desde experiencias personales hasta recomendaciones sobre alimentación y tratamientos.

Un médico examina el pie de un paciente que presenta hinchazón y enrojecimiento en el dedo gordo, síntomas de gota en un consultorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un análisis citado por Men’s Health, una parte importante de esos consejos carece de respaldo médico, lo que puede dificultar el acceso a una atención adecuada.

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Un dolor que puede aparecer de forma repentina

La gota ocurre cuando el ácido úrico se acumula en el organismo y forma cristales con una estructura similar a pequeñas agujas. Estos depósitos suelen concentrarse en las extremidades y pueden desencadenar episodios de dolor intenso, inflamación y sensibilidad.

Los ataques suelen comenzar durante la noche y pueden extenderse entre cuatro y doce horas. Las molestias posteriores pueden permanecer durante semanas. En etapas avanzadas también pueden aparecer depósitos debajo de la piel y en las articulaciones, además de cálculos renales.

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Especialistas investigan la relación de la gota con la obesidad, la diabetes, los trastornos cardiovasculares, el síndrome metabólico y el sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reumatólogo Brian Mandell, de Cleveland Clinic, explicó a Men’s Health que el dolor de la enfermedad suele ser “muy intenso”. La experiencia puede afectar la movilidad y las actividades cotidianas, especialmente cuando los episodios aparecen de manera recurrente.

Una enfermedad asociada históricamente con la riqueza

Durante siglos, la gota quedó vinculada con las clases privilegiadas. El consumo abundante de alimentos y alcohol entre miembros de la realeza contribuyó a consolidar la denominación de “enfermedad de los reyes”.

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Registros históricos mencionados por Men’s Health señalaron posibles casos entre figuras como Carlos V de España, Felipe II, Enrique VII, Enrique VIII, Ana Estuardo y Jorge IV de Inglaterra. Un estudio publicado en The Lancet Rheumatology también encontró indicios de una transmisión familiar de la enfermedad.

La asociación entre la afección, la alimentación y la riqueza persistió durante siglos. Incluso en la cultura popular moderna, la gota suele aparecer relacionada con el sobrepeso y utilizada como recurso humorístico.

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El aumento entre los hombres jóvenes

Las cifras actuales muestran un panorama diferente al estereotipo histórico. Según los datos citados por Men’s Health, más de 6 millones de hombres y 3 millones de mujeres padecen gota en Estados Unidos. Entre las personas de 10 a 24 años, los casos aumentaron más del 20% durante las últimas décadas.

Los casos de gota aumentaron entre hombres jóvenes y crecieron más del 20% entre las personas de 10 a 24 años en las últimas décadas (Freepik)

Las proyecciones realizadas por otra investigación de The Lancet Rheumatology estiman un incremento mundial del 70% para 2050. Parte del crecimiento podría explicarse por una mejor detección médica, aunque los especialistas también investigan otros factores.

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Entre ellos aparecen la obesidad, la diabetes, los trastornos cardiovasculares y el síndrome metabólico. La resistencia a la insulina y el sedentarismo también forman parte de las líneas de investigación relacionadas con el incremento de los diagnósticos.

La alimentación ocupa otro lugar central. Investigaciones citadas en el análisis encontraron asociaciones entre la enfermedad y el consumo de fructosa, alimentos ultraprocesados, carnes rojas y mariscos. El alcohol, especialmente la cerveza y las bebidas de alta graduación, también puede desencadenar episodios.

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TikTok, una fuente de información con riesgos

El crecimiento de las conversaciones digitales convirtió a la gota en un fenómeno visible en redes sociales. Expertos consultados por Men’s Health señalaron que TikTok reúne más de 170.000 publicaciones bajo la etiqueta #gout y que los videos analizados por investigadores de Nueva Zelanda superaban los 426 millones de visualizaciones.

TikTok concentra millones de visualizaciones sobre gota, pero un análisis advirtió que gran parte de los consejos sobre alimentación, remedios caseros y tratamientos carece de respaldo médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece en la calidad de la información. Solo el 24% de las personas que hablaban sobre la enfermedad en los videos analizados eran profesionales de la salud. El estudio detectó recomendaciones inexactas relacionadas con supuestos tratamientos mediante alimentación o remedios herbales.

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El reumatólogo Mandell advirtió que mejorar la alimentación, perder peso y realizar actividad física puede disminuir la frecuencia y la intensidad de los episodios, aunque no elimina la enfermedad. También cuestionó los remedios caseros difundidos en redes sociales.

El jugo de cereza, por ejemplo, podría reducir los niveles de urato, aunque el especialista señaló que el efecto no sería suficiente para la mayoría de quienes padecen gota.

Tratamientos médicos y factores genéticos

El manejo de la enfermedad puede incluir medicamentos específicos. La colchicina se utiliza para controlar ataques y también puede administrarse durante períodos prolongados para prevenir episodios graves. El alopurinol se emplea diariamente para reducir la producción de ácido úrico.

El consumo de jugo de cereza aparece entre las recomendaciones compartidas en redes para reducir los niveles de urato en personas con gota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también investigan el componente hereditario. Mandell explicó a Men’s Health que existen múltiples factores relacionados con quién desarrolla niveles elevados de ácido úrico y quién presenta brotes, entre ellos la genética. La capacidad de los riñones para eliminar esa sustancia puede variar entre individuos.