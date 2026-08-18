Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara un perito clave para Cosachov y Díaz

Diego Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con las declaraciones de los peritos de la Junta Médica. Para este martes citaron a declarar al toxicólogo Carlos Damin y el nefrólogo Hernán Trimarchi.

El primero de ellos es clave para los imputados Agustina Cosachov (psiquiatra) y Carlos Díaz (psicólogo) que asistieron a la audiencia para escuchar las conclusiones del perito que hablará sobre si encontró drogas de abuso o medicamentos en el cuerpo del Diez.