Crimen y Justicia
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Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara un perito clave para Cosachov y Díaz

Se trata del toxicológico que formó parte de la Junta Médica. También está citado el nefrólogo, que dará detalles de sus conclusiones del caso de Diego

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Diego Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con las declaraciones de los peritos de la Junta Médica. Para este martes citaron a declarar al toxicólogo Carlos Damin y el nefrólogo Hernán Trimarchi.

El primero de ellos es clave para los imputados Agustina Cosachov (psiquiatra) y Carlos Díaz (psicólogo) que asistieron a la audiencia para escuchar las conclusiones del perito que hablará sobre si encontró drogas de abuso o medicamentos en el cuerpo del Diez.

14:01 hsHoy

Declara el nefrólogo Hernán Trimarchi

“Yo tenía que evaluar el tema renal. Lo que hice fue circunscribirme a eso”, comenzó explicando el perito a los jueces sobre su trabajo en la Junta Médica organizada para evaluar al muerte de Diego Maradona.

El experto dijo que, al ser convocado, tomó contacto con toda la prueba de la causa, audios, chats, historias clínicas y otros documentos. Y que, a partir de entonces, empezó a trabajar para sacar sus conclusiones"

“Al día de hoy ratifico el contenido de la junta. La raíz es esa”, aseguró.

13:55 hsHoy

Fernando Burlando expuso un audio sobre el neurocirujano Luque

Al comienzo de la jornada, el abogado Burlando pidió exponer un audio que Luque le mandó a un profesional de Ipensa, en septiembre de 2020. En el mensaje, el neurocirujano le pedía unos “estudios básicos de chequeo” cardiológicos para hacerle al Diez.

El médico le sugería hacerle unos de mayor complejidad, como uno de perfusión, que evalúa cómo llega la sangre y el oxígeno al músculo del corazón. Y se usa para diagnosticar enfermedades coronarias.

Luque, sin embargo, le dijo que no porque era muy invasivo y le explicó que prefería hacerle un electro y algo “más general”.

13:45 hsHoy

Comienza la audiencia: declaran nuevos peritos

El debate comenzó pasadas las 10:30. A diferencia de otras jornadas, estuvieron presentes Luque, Cosachov y Díaz, los tres integrantes del equipo médico personal de Maradona.

El neurocirujano asiste a todas las jornadas, mientras que la psiquiatra y el psicólogo solo lo hacen ocasionalmente. Esta vez, la audiencia es importante para ellos por el testimonio del toxicólogo.

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