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Donald Trump dijo que no hay diálogo en curso ni previsto con Irán pero que el estrecho de Ormuz está “abierto y operativo”

El presidente norteamericano agregó que el bloqueo naval a los puertos persas se mantiene vigente, poco después de publicar un mapa en el que definía al crucial paso comercial marítimo como “territorio de EEUU”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no hay conversaciones en curso ni previstas entre su país e Irán, e insistió en que el bloqueo de sus puertos sigue vigente.

No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán”, indicó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

Y agregó: “El bloqueo naval se mantiene en plena vigencia. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”.

Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump

Más temprano, Trump insistió en denominar al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense”, al postear una imagen en su red Truth Social con esta denominación.

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En ella se ve un mapa de la zona que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el estrecho de Ormuz y el texto “NUEVO territorio de Estados Unidos”, acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Ya el pasado viernes Trump aseguró que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” tras “derrotar a Irán”, elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio.

Así está el estrecho de Ormuz este 18 de agosto (captura Reuters/Marine Traffic)
Así está el estrecho de Ormuz este 18 de agosto (captura Reuters/Marine Traffic)

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, declaró Trump entonces en un mítin político en Long Island, Nueva York.

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Unos días antes el mandatario estadounidense ya mencionó la idea de que Estados Unidos se “quede” el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.

Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió el miércoles pasado Trump en su red Truth Social, asegurando que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

Captura de tuit de Donald Trump. Imagen de mapa azul con el estrecho de Ormuz, golfo Pérsico e Irán, titulado 'Nuevo Territorio de Estados Unidos'
Donald Trump presentó un mapa donde el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, aparece demarcado como nuevo territorio de Estados Unidos

Ayer, 17 de agosto, venció el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en el mayor punto de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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