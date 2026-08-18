Un hombre vivió más de 10 años con un tumor de 15 centímetros en el rostro y se lo extirparon con planificación 3D

Alejandro Pérez convivió durante 14 años con un osteofibroma en el rostro que llegó a dificultarle la alimentación (Captura de video: YouTube)

Guardar

Durante 14 años, Alejandro Pérez convivió con una masa que crecía en uno de los huesos de su rostro. El avance de la lesión llegó a dificultarle una actividad cotidiana como alimentarse y también lo expuso a comentarios de personas que desconocían su situación.

A los 41 años, el agricultor encontró atención especializada en el Hospital de Tercer Nivel Montero, en Santa Cruz de Bolivia. Un equipo multidisciplinario de la institución médica logró retirar un tumor de aproximadamente 15 centímetros y reconstruir la región afectada mediante una intervención que incorporó planificación virtual e impresión de modelos en 3D.

PUBLICIDAD

Un tumor óseo de grandes dimensiones

Los especialistas determinaron que se trataba de un osteofibroma, un tumor óseo benigno descrito por el equipo médico como altamente agresivo debido a su crecimiento y al tamaño que alcanzó en el maxilar superior.

El cirujano maxilofacial Jorge Tórrez explicó a medios regionales que la enfermedad no estaba relacionada con el consumo de sustancias y señaló que, después de retirar la lesión, el paciente no necesitaba quimioterapia ni radioterapia.

PUBLICIDAD

El equipo médico determinó que el osteofibroma era un tumor óseo benigno, aunque su crecimiento comprometió el maxilar superior (Captura de video: YouTube)

El principal desafío consistía en extraer la masa, eliminar la porción ósea comprometida y reconstruir el área. Para preparar la operación, los profesionales utilizaron una tomografía computarizada que permitió reproducir digitalmente la anatomía del paciente.

Sobre esa representación trabajaron la intervención y utilizaron biomodelos y guías de corte para anticipar los pasos necesarios dentro del quirófano.

La preparación se extendió durante aproximadamente dos semanas. Según el cirujano, este método permitió obtener una intervención más corta y predecible.

La intervención reunió a especialistas de Cirugía Maxilofacial, Oncología, Cardiología y Traumatología para extraer la lesión y colocar un injerto de cadera (Captura de video: YouTube)

Según detalló en un comunicado el Hospital de Tercer Nivel Montero, la cirugía duró cerca de tres horas y media, frente a las más de seis horas que puede demandar una intervención de características similares sin ese nivel de planificación.

PUBLICIDAD

Un procedimiento con cuatro especialidades

La intervención requirió la participación de distintas áreas médicas. Además de la extracción de la masa, fue necesario retirar el segmento óseo deteriorado y reconstruirlo mediante un injerto obtenido de la cadera del propio paciente.

El procedimiento involucró a profesionales de Cirugía Maxilofacial, Oncología, Cardiología y Traumatología. Junto a Jorge Tórrez participaron el cirujano oncólogo Leonardo Jiménez, el cardiólogo Álvaro Rodríguez y médico residente Luis Ardaya.

PUBLICIDAD

La cirugía en Montero utilizó planificación virtual e impresión de modelos en 3D, una modalidad realizada por primera vez en el norte cruceño (Captura de video: YouTube)

El equipo también estuvo integrado por la anestesióloga Elizeth García, la enfermera Julieta Huallpa y la instrumentista Doris Vedia. El cirujano destacó la participación conjunta de los cuatro especialistas y señaló que todos pertenecían al hospital de tercer nivel de Montero.

Una lesión que creció durante más de una década

El paciente nació en la provincia Linares, en Potosí, y llegó a Santa Cruz cuando tenía siete años. Después regresó a la Villa Imperial para trabajar en la minería de Porco. En esa etapa conoció a Zenaida Rodríguez Puma, con quien formó una familia de cuatro hijos.

PUBLICIDAD

En 2016, ambos regresaron a Santa Cruz. Desde entonces, se dedicó a la agricultura y la cría de ganado en Las Brechas 47, comunidad 10 de Noviembre, perteneciente al municipio de El Puente.

Alejandro Pérez convivió durante 14 años con un osteofibroma en el rostro que llegó a dificultarle la alimentación (Captura de video: YouTube)

La lesión apareció hace aproximadamente 14 años y durante gran parte de ese tiempo no le provocó dolor. Sin embargo, en los últimos dos años aumentó de tamaño con mayor rapidez y comenzó a dificultarle acciones cotidianas, especialmente comer, una situación que describió a los medios locales como una de las principales molestias que le ocasionaba.

PUBLICIDAD

Ante el avance de la lesión, inició un recorrido por distintos centros sanitarios. Finalmente, a través de la Red de Salud de la provincia Ñuflo de Chávez, recibió una referencia para ser atendido en el hospital montereño.

Atención cubierta por el sistema público

Tres días después del procedimiento, el agricultor recibió el alta médica. Durante un control posterior, los profesionales constataron una evolución favorable. “Mucho mejor, gracias a Dios. Los doctores son excelentes”, expresó Pérez a los medios locales.

PUBLICIDAD

La atención fue cubierta por el Sistema Único de Salud (SUS) de Bolivia. La familia afrontó algunos gastos externos vinculados con materiales específicos, entre ellos las placas elaboradas en centros especializados.

El Hospital de Tercer Nivel Montero retiró una masa ósea de 15 centímetros y reconstruyó la región afectada (Captura de video: YouTube)

El director del hospital, David Llanos, presentó la intervención como una muestra del nivel de especialización alcanzado por la institución. La gerente Jaqueline Rojas señaló que el objetivo de incorporar tecnología consiste en facilitar una atención digna y permitir que los pacientes recuperen su salud.

PUBLICIDAD

El coordinador de la Red de Salud de la provincia Obispo Santisteban, Juan Saavedra, confirmó que se trató de la primera cirugía con planificación 3D realizada en Montero y el norte cruceño.

Tras la intervención, el paciente regresó a su comunidad para continuar con su recuperación y retomar progresivamente sus actividades junto a su familia.