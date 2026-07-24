9 alimentos ricos en leucina: el aminoácido esencial para la masa muscular después de los 40

La leucina se incorpora a la dieta solo a través de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leucina, el aminoácido esencial que los músculos necesitan para no envejecer

Mantener la masa muscular después de los 40 años no es solo una cuestión estética: es una estrategia de longevidad respaldada por la ciencia. La leucina —un aminoácido esencial de cadena ramificada— ocupa un lugar central en ese proceso. A diferencia de otros nutrientes, el organismo no puede sintetizarla por sí solo, lo que hace que su obtención a través de la dieta sea indispensable.

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La Clínica Cleveland establece que los adultos necesitan 42 miligramos de leucina por cada kilogramo de peso corporal al día. Para alguien de 70 kilos, eso equivale a casi 3 gramos diarios. Pero el umbral se eleva con la edad: investigaciones publicadas en el National Institutes of Health (NIH) señalan que los adultos mayores necesitan entre 2,8 y 3 gramos de leucina por comida principal para estimular de manera óptima la síntesis de proteínas musculares, dado que la resistencia anabólica propia del envejecimiento reduce la eficiencia con que el músculo responde a los aminoácidos.

La leucina es un aminoácido esencial que ayuda a mantener la masa muscular después de los 40 años y el organismo solo la obtiene a través de la dieta.

El mecanismo detrás de ese efecto es el eje mTORC1: la leucina activa esta vía de señalización en el músculo esquelético, lo que desencadena la traducción de proteínas y frena la proteólisis, es decir, la degradación del tejido muscular. Un estudio publicado en PMC/NIH determinó que la adición de 4 a 5 gramos de leucina a las comidas regulares mejora significativamente la síntesis proteica muscular, incluso en personas de edad avanzada.

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La buena noticia es que no hace falta recurrir a suplementos ni a dietas exclusivamente carnívoras. Investigaciones publicadas en PMC demostraron que dietas vegetarianas, bien planificadas, pueden aportar hasta 11,7 gramos de leucina diarios, cubriendo con creces los requerimientos para el máximo desarrollo muscular. A continuación, los nueve alimentos más destacados por su concentración de este aminoácido.

1. Soja

La soja aporta una alta concentración de leucina en una fuente vegetal de proteína completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 3,5 gramos de leucina por cada 100 gramos, la soja supera en este nutriente a la carne vacuna. Es una legumbre antigua con un perfil nutricional excepcional: aporta proteínas completas, lecitina que actúa sobre el colesterol y fitoestrógenos con acción hormonal. Un análisis publicado en Frontiers in Nutrition (2025) confirmó que los alimentos a base de soja representan la fuente vegetal de mayor calidad proteica, con un índice PDCAAS de 1 —el máximo posible—, equivalente al de los huevos y los lácteos.

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2. Queso duro (parmesano)

El queso duro tipo parmesano suma leucina con gran densidad calórica y grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso parmesano aporta 3,4 gramos de leucina por cada 100 gramos, apenas por debajo de la soja y por encima de la pechuga de pollo, que ronda los 3 gramos. La Clínica Cleveland menciona al queso suizo entre los alimentos con mayor concentración de leucina por porción, con 3,9 gramos por taza. Por su contenido en grasas saturadas y densidad calórica, los especialistas recomiendan alternarlo con opciones más magras como la ricota o el queso cottage, que también aportan cantidades relevantes de este aminoácido.

3. Semillas de sésamo

Las semillas de sésamo aportan leucina junto con calcio, magnesio y zinc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos cucharadas de semillas de sésamo enteras (18 gramos) aportan 0,25 gramos de leucina. Un estudio comparativo de frutos secos y semillas publicado en PMC y enmarcado en los patrones de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificó a las semillas de sésamo negro como una fuente destacada de aminoácidos esenciales. Además de leucina, contienen calcio, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B. Investigaciones en humanos y animales documentaron su acción antiinflamatoria, su capacidad para regular la glucemia y su efecto sobre el colesterol.

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4. Huevos

Los huevos concentran leucina en una proteína de alta digestibilidad y perfil completo

Un huevo extra grande aporta 0,6 gramos de leucina. Investigaciones publicadas en PMC/NIH ubican al huevo entre los alimentos con mayor digestibilidad proteica y sin aminoácido limitante —es decir, contiene los 9 aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas para el organismo humano—. Además de leucina, el huevo concentra colina (fundamental para la función cerebral) y los antioxidantes luteína y zeaxantina, asociados a la salud ocular. La Clínica Cleveland los incluye entre las fuentes de leucina más accesibles y versátiles de la dieta cotidiana.

5. Semillas de zapallo (calabaza)

Las semillas de zapallo destacan por su aporte de leucina e isoleucina entre semillas y frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres cucharadas de semillas de zapallo aportan 0,65 gramos de leucina. Un análisis de composición de aminoácidos publicado en PMC —elaborado conforme a los patrones de referencia de la OMS/FAO/UNU— identificó a las semillas de zapallo crudas como la fuente más rica en leucina e isoleucina dentro del grupo de los frutos secos y semillas. Además de ese perfil aminoacídico, contienen vitamina E, grasas antiinflamatorias, fibra y minerales como magnesio, zinc, hierro y manganeso.

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6. Lentejas

Las lentejas combinan leucina con fibra y antioxidantes en una base vegetal accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de lentejas cocidas (198 gramos) aporta 1,3 gramos de leucina. La Healthline, con base en datos del USDA, destaca a las lentejas como una de las legumbres más ricas en este aminoácido. Un artículo publicado en PMC/NIH que compiló por primera vez los alimentos más ricos en leucina —con datos de las bases alimentarias del Instituto Europeo de Oncología (IEO) y del Consejo para la Investigación en Agricultura y el Análisis de la Economía Agraria (CREA) de Italia— incluyó a las lentejas entre las legumbres con mayor concentración del aminoácido. Su alto contenido en antioxidantes, fibra y proteína vegetal las convierte en uno de los alimentos más recomendados para incorporar leucina sin recurrir a fuentes animales.

7. Semillas de cáñamo

Las semillas de cáñamo aportan leucina y todos los aminoácidos esenciales con buena digestibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres cucharadas de semillas de cáñamo peladas (30 gramos) aportan 0,65 gramos de leucina. Un estudio publicado en PMC sobre el aislado proteico del cáñamo confirmó que estas semillas contienen todos los aminoácidos esenciales, con niveles particularmente altos de arginina, fenilalanina y tirosina, y una cantidad adecuada de leucina más isoleucina combinadas (5,21 gramos por cada 100 gramos de proteína aislada). Los niveles de aminoácidos esenciales satisfacen los patrones de referencia de la FAO/OMS para adultos. Su proteína tiene una digestibilidad del 80% al 90%, superior a la mayoría de las fuentes vegetales.

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8. Maníes (cacahuetes)

Los maníes aportan leucina junto con grasas saludables, vitamina E y minerales

Una porción de 100 gramos de maníes aporta 1,5 gramos de leucina, lo que los posiciona entre las mejores fuentes vegetales de este aminoácido. Un análisis de la Clínica Cleveland señala que una taza de maníes tostados llega a los 2,5 gramos de leucina. Además de ese perfil proteico, los maníes concentran vitamina E, grasas saludables, fibra y minerales como magnesio, potasio, zinc y cobre. La Healthline, con base en estudios del USDA, los destaca como uno de los alimentos más eficientes para alcanzar los requerimientos diarios de leucina dentro de una dieta predominantemente vegetal.

9. Espirulina

La espirulina concentra leucina en una microalga con alta proporción de proteína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos cucharadas de espirulina seca (14 gramos) aportan 0,69 gramos de leucina. La OMS denominó a esta microalga azul-verde como “superalimento” por su densidad nutricional: entre el 55% y el 70% de su peso seco es proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales. Un análisis publicado en PMC (2024) registró un contenido de leucina de entre 39,69 y 61,70 miligramos por gramo de espirulina, con una digestibilidad del 80% al 90%. Además de leucina, aporta calcio, potasio, magnesio, vitaminas del grupo B y antioxidantes con acción antiinflamatoria documentada.

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La leucina no actúa de forma aislada. Investigaciones publicadas en PubMed advierten que su efecto sobre la síntesis proteica muscular es máximo cuando se acompaña del resto de aminoácidos esenciales y de una fuente adecuada de carbohidratos. La vía mTORC1, que este aminoácido activa, responde mejor a la combinación de nutrientes que a dosis aisladas del aminoácido. Las guías internacionales para la prevención de la sarcopenia —entre ellas las del grupo PROT-AGE, citadas por estudios del NIH— recomiendan distribuir la ingesta de leucina en las tres comidas principales, con al menos 2,5 a 2,8 gramos por comida, acompañados de 25 a 30 gramos de proteína total.