Se activó la disputa por la sucesión de Axel Kicillof en el peronismo: recorridas y actos en la agenda hacia 2027

Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Julio Alak

Finalizado el mundial, el peronismo activó en la provincia de Buenos Aires el debate hacia la elección del año que viene y la negociación por la sucesión del gobernador Axel Kicillof, quien no podrá se reelecto en los próximos comicios y buscará consolidar su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para construir una candidatura presidencial.

Como se sabe, hay varios nombres dando vueltas dentro de Fuerza Patria para ir por una candidatura a la gobernación. Algunos ya cruzaron la bandera de largada. Uno de ellos es Jorge Ferraresi, intendente en uso de licencia de Avellaneda. Otra es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. El intendente de La Plata, Julio Alak, acelerará los movimientos a partir de este domingo. El llamado Grupo AFA, que nuclea a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), busca expandirse.

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Los intendentes del Grupo AFA y el jefe comunal de Navarro, Facundo Diz, que forma parte del MDF de Kicillof

Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura bonaerense, suma respaldo de algunos intendentes del interior y, subido a la gestión de la obra pública provincial —en épocas de escasez de recursos y ejecución— combina recorridas por su función como ministro con construcción local desde los PJ locales en varios de los distritos que visita.

Sin reelección a la vista, el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, explora entre los planes a mediano plazo medir, nuevamente, una instalación bonaerense: tiene algunos frentes tormentosos por delante. Intermanente, el diputado provincial Facundo Tignanelli trabaja en una construcción de corte cristinista en el distrito de mayor volumen político y electoral del país. El otro tema fue la decisión de la Cámara Nacional de Casación que revocó el sobreseimiento del intendente de La Matanza, imputado por presunto abuso sexual, y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, reinstalada como querellante en la causa.

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En tanto, por ahora, La Cámpora y el kirchnerismo mantienen el hermetismo en la discusión electoral bonaerense.

Hay otro nombre, acaso tapado, pero con gestión encima y que estará en la negociación por una candidatura provincial, y es el del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. El jefe comunal del distrito de la Primera Sección Electoral apuesta a un esquema de unidad y mantiene diálogo con todos los sectores del peronismo. Llegó a la intendencia en 2015 tras destronar a Jesús Cariglino, uno de los últimos barones del conurbano, quien gobernó el distrito durante 20 años; de hecho, fue el único intendente que tuvo hasta ese momento Malvinas Argentinas. Por ahora, Nardini mantiene una agenda localista, pero en el distrito dan por hecho que más temprano que tarde saldrá a recorrer. En algunas rutas de la provincia aparecieron carteles promocionando su candidatura.

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carteles de Leo Nardini en las rutas bonaerenses

Algunos de los posibles candidatos ya iniciaron o iniciarán esta semana un raid post mundial. El primero fue Ferraresi. Este miércoles dio el puntapié inicial a una serie de visitas a distritos gobernados por fuerzas no peronistas. La primera parada fue Tres de Febrero, cuya intendencia corresponde políticamente a La Libertad Avanza, bajo la estructura del senador bonaerense Diego Valenzuela. Hoy, el distrito está gobernado interinamente por Rodrigo Aybar.

Ferraresi encabezó un “Encuentro de la Militancia” junto a la diputada provincial, Ana Luz Balor. La legisladora trabajará en la construcción para ser el nombre del MDF para disputar la intendencia en el municipio libertario. “Vamos a ayudarla”, admiten cerca del intendente de Avellaneda en uso de licencia.

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Según reconstruyó Infobae, en su charla en Tres de Febrero, Ferraresi planteó la necesidad de que los municipios aumenten sus recursos propios por sobre la recaudación coparticipable. Puso el ejemplo de cómo cambió esa ecuación en Avellaneda. Contó que al llegar a la intendencia, los recursos de carácter coparticiables eran del 25% y hoy son de alrededor del 8%. Por eso, deslizó que hay que cambiar la base tributaria de los municipios.

Para salir a recorrer, el equipo del intendente armó un esquema de cómo es la recaudación tributaria de los 135 municipios. Lo hicieron, contaron a este medio, a partir de los informes de la rendición de cuentas de cada distrito. En la hoja de ruta, aparecen visitas a San Nicolás y Chivilcoy la semana que viene; San Miguel el 5 de agosto; Tandil el 14 de agosto; y Necochea el 15 del próximo mes.

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Del encuentro que organizaron Ferraresi y la diputada Ana Luz Balor también participó el cosecretario general de la CGT Octavio Argüello

“Aumentar los recursos propios fue lo que nos permitió hacer 17 polideportivos, por ejemplo”, contó el intendente en uso de licencia. Sobrevoló la discusión interna cuando preguntó cuál era el principal problema que tiene la sociedad. La respuesta, a grandes rasgos, fue la situación económica hogareña. Allí, Ferraresi planteó que “para algunos compañeros el problema es otro” y que para atacar la situación económica primero hay que resolver otras cuestiones. Fue una mención elíptica a la campaña Cristina Libre y al posicionamiento kirchnerista de que, para enfrentar al modelo de Javier Milei, hay que hacerlo con la ex presidenta libre y, en el mejor de los casos, candidata.

Mariel Fernández también buscará iniciar su raid luego de este domingo cuando encabece un acto homenaje a Evita al cumplirse 74 años del fallecimiento de la líder del movimiento justicialista. Será una misa primero, para luego terminar con una marcha de antorchas performática por las calles. Convocó a un acto desde la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Cursó invitaciones a intendentes y dirigentes de distintos sectores: entre ellos, a Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Según pudo saber este medio, el gobernador no participará de esa actividad. El kirchnerismo enviará representantes.

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La intendenta de Moreno, Mariel Fernández

Además del acto de este domingo, Fernández tiene previsto expandir sus recorridas, que por el momento están en el radar del conurbano. Por eso, en los próximos meses habrá paradas en Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata: grandes ciudades por fuera de la zona AMBA.

Quien sí tendrá la foto con Kicillof el 26 de julio, cuando se cumplan 74 años del fallecimiento de Evita, será el intendente de La Plata, Julio Alak. El jefe comunal de la capital bonaerense tiene entre sus planes futuros estar en la discusión del peronismo por la gobernación bonaerense. El domingo hará un acto homenaje a Evita en la Plaza Moreno. El gobernador confirmó asistencia. Se espera presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales y sindicales.

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