El Salvador

El Salvador registra más de 12,000 accidentes, experto pide nuevas reformas para frenar la crisis vial

Las cifras de siniestralidad revelan un preocupante incremento de lesionados y fallecidos en las carreteras salvadoreñas, mientras expertos plantean cambios legales y educativos para revertir la tendencia

Guardar
Google icon
Ante el incremento de siniestros y muertes, la propuesta de cambios en la normativa y mayor capacitación busca revertir la tendencia y mejorar la responsabilidad al volante (Cortesía: VMT).
Ante el incremento de siniestros y muertes, la propuesta de cambios en la normativa y mayor capacitación busca revertir la tendencia y mejorar la responsabilidad al volante (Cortesía: VMT).

El Salvador enfrenta una escalada en los siniestros viales, con 12,826 accidentes y 820 fallecidos registrados hasta el 23 de julio de 2026, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI).

En este contexto, el consultor en seguridad vial Benedicto Perlera expuso en entrevista radial con YSKL una serie de propuestas legislativas y educativas orientadas a reducir la siniestralidad, endurecer sanciones y fortalecer la cultura vial.

De acuerdo con datos oficiales de ONASEVI, el país ha experimentado un aumento del 10% en siniestros viales respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 11,709 a 12,826 accidentes. El número de lesionados subió un 24%, alcanzando 8,863 personas, y los fallecidos aumentaron en igual proporción, con 820 víctimas mortales frente a 663 del año anterior.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, Benedicto Perlera propuso que la renovación de licencias de conducir incluya una evaluación de conocimientos actualizados, más allá del examen visual. “Ahora cuesta más ir al mercado a comprar tomates que renovar la licencia, porque solamente te hacen con suerte el de la vista y te la entregan nuevamente”, señaló el consultor.

El experto subrayó la importancia de la formación continua, especialmente para quienes aprendieron a conducir hace años, sin acceso a las actualizaciones legales.

“Muchos conductores desconocen las ciento treinta multas en vigor desde 2024. Si les hago una evaluación sobre el cuadro de sanciones, el que más ha sacado son tres punto ochenta”, explicó Perlera en YSKL.

PUBLICIDAD

Benedicto Perlera, consultor en seguridad vial, durante su participación en el programa radial "Punto de Vista", donde propuso reformas para fortalecer la educación y la normativa de tránsito en El Salvador (Cortesía: YSKL).
Benedicto Perlera, consultor en seguridad vial, durante su participación en el programa radial "Punto de Vista", donde propuso reformas para fortalecer la educación y la normativa de tránsito en El Salvador (Cortesía: YSKL).

Seguro vehicular obligatorio y endurecimiento de sanciones

Otra de las propuestas centrales del consultor es establecer la obligatoriedad del seguro para todo vehículo, lo que permitiría una compensación más ágil en caso de accidente y reduciría la carga en los tribunales. Perlera argumentó que “el seguro más grande es ser prudente, diligente y estudiar lo que es las normas de tránsito”, pero reconoció la necesidad de un esquema que proteja tanto a víctimas como a conductores responsables.

En cuanto a las sanciones, el consultor instó a endurecer las penas para quienes conduzcan en estado de ebriedad, en especial si hay víctimas menores. “Si matan a un niño, por lo menos que le metan cadena perpetua a los bolos”, afirmó, y recordó que el artículo 147 ya contempla penas máximas de hasta quince años, aunque pidió una aplicación más rigurosa.

Desde la reforma de diciembre de 2024, El Salvador cuenta con 130 causales de multa, aunque, según el consultor, la mayoría de los conductores desconoce su contenido. La Policía y los gestores aplican sanciones administrativas para prevenir accidentes, pero muchas infracciones persisten, como circular con placas no visibles o deterioradas, lo que constituye una falta sancionable.

Perlera insistió en la relevancia de la conducción defensiva y el respeto estricto a las normas de tránsito, tanto en la señalización como en el mantenimiento del vehículo.

Agente de tránsito de espaldas con chaleco reflectante ilumina documentos de conductor en auto gris detenido, cono naranja y señal de STOP en la calle, ciudad de noche.
Benedicto Perlera propuso reformas que buscan modernizar la normativa de tránsito y mejorar la seguridad vial ante el aumento de accidentes en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo que, durante la entrevista, Perlera dirigió un llamado a la Asamblea Legislativa para que refuerce las iniciativas de educación y sanción vial. En su análisis, la prevención resulta más efectiva que la represión, aunque ambas son necesarias para mejorar la seguridad.

El consultor instó a la ciudadanía a informarse, cumplir la ley y ejercer la conducción con responsabilidad, especialmente en periodos de vacaciones, cuando los incidentes suelen incrementarse. Los datos de ONASEVI confirman la tendencia: el promedio diario de siniestros viales pasó de 57 en 2025 a 63 en 2026, y los lesionados aumentaron de 35 a 43 por día.

La situación descrita en la entrevista y respaldada por las estadísticas oficiales evidencia la urgencia de un cambio estructural en la seguridad vial salvadoreña, con énfasis en la educación, el endurecimiento de las sanciones y la inclusión social de todos los conductores.

Temas Relacionados

El SalvadorAccidentes de tránsitoAccidentesONASEVIReformas legales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empresarios de Honduras celebran alivio arancelario de EE.UU., pero advierten que aún hay sectores en riesgo

Honduras logró evitar un arancel adicional del 2.5 % a sus exportaciones hacia Estados Unidos, pero el sector privado advirtió que algunos productos todavía enfrentan una tarifa del 10 %, lo que podría afectar la generación de empleo y aumentar la migración

Empresarios de Honduras celebran alivio arancelario de EE.UU., pero advierten que aún hay sectores en riesgo

Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

La interrupción más prolongada se mantiene en El Estor, Izabal, y ya supera 24 horas, mientras Provial y la Policía de Caminos reportan cuatro cierres totales adicionales en Sacatepéquez, Villa Canales y Alta Verapaz

Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

Cuerpos desmembrados y acribillados entre los más de 150 delitos cometidos por uno de los criminales más peligrosos de Costa Rica

El arresto del líder conocido como “Diablo” reactiva la atención sobre expedientes por sicariato, tráfico de cocaína y crímenes usados como mensajes entre bandas, según reportes judiciales y de agencias internacionales.

Cuerpos desmembrados y acribillados entre los más de 150 delitos cometidos por uno de los criminales más peligrosos de Costa Rica

Rescatan sana y salva a niña de cinco años tras ser secuestrada en Santa Bárbara, Honduras

Tras horas de incertidumbre y exigencias millonarias a la familia, los agentes de la UNAS lograron rescatar a una menor de cinco años y a su niñera, quienes habían sido raptadas a bordo de una mototaxi y posteriormente abandonadas en la vía pública ante el inminente acorralamiento policial

Rescatan sana y salva a niña de cinco años tras ser secuestrada en Santa Bárbara, Honduras

Panamá reabre las cárceles a las visitas tras la fuga masiva de 195 reclusos en La Joyita

El acceso de familiares volverá de forma escalonada y estará sujeto a estrictos controles de ingreso, limitaciones para los visitantes y nuevas reglas de seguridad dentro de los penales.

Panamá reabre las cárceles a las visitas tras la fuga masiva de 195 reclusos en La Joyita

TECNO

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Acusan a ChatGPT de poner en riesgo la vida de un hombre por “consejos”de salud: el caso ya llegó a tribunales

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros

Comprar casas prefabricadas en Amazon desde USD 9.125: lo que debes saber de estas opciones de vivienda

Fotos, videos y documentos de WhatsApp pueden llenar la memoria de tu celular: aprende a eliminarlos fácilmente

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Cómo cambió la vida de Jason Kelce desde que Travis Kelce comenzó su relación con Taylor Swift

Siete años de guitarra a todo volumen: el insólito caso del hombre que terminó arrestado en Japón

Jon Bon Jovi preocupa en pleno regreso a los escenarios: suspendió un concierto por problemas de salud

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

MUNDO

Las 10 fronteras más largas del planeta

Las 10 fronteras más largas del planeta

La crisis en Ormuz y Bab el-Mandeb pone en jaque al comercio mundial y dispara la incertidumbre energética

Una aldea italiana comenzará a aplicar multas a los turistas que rompan las reglas

La prohibición del celular en tours organizados reordena la experiencia de viajar

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros