Salud

Cáncer de cabeza y cuello: cómo identificar las señales tempranas para consultar al médico

En Infobae en Vivo, el jefe de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas de la UBA se refirió al aumento de caso vinculados al VPH y detalló los síntomas más frecuentes

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Entrevista a Diego Sinagra, jefe del Departamento de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas de la UBA

En una entrevista exclusiva realizada en Infobae a las Nueve, el especialista Diego Sinagra advirtió que los casos de cáncer de cabeza y cuello vinculados al Virus del Papiloma Humano (VPH) están creciendo, especialmente entre los jóvenes, y explicó cuáles son los síntomas y señales de alerta que exigen una consulta inmediata con el médico.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el jefe de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas de la UBA precisó: “En nuestra estadística hospitalaria más del 60 % de los pacientes concurre con tumores ya avanzados”.

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Sinagra subrayó que esto complica tanto la curación como las opciones de tratamientos posibles: “No solamente la cirugía, sino también la radioterapia y los tratamientos con drogas oncológicas”.

Los síntomas y señales que exigen una consulta médica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cáncer de cabeza y cuello vinculado al VPH aumenta entre los jóvenes, según el Hospital de Clínicas de la UBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinagra puntualizó que el cáncer de cabeza y cuello puede desarrollarse en áreas como el labio, la boca, la garganta y la laringe.

“Básicamente, cuando tiene alguna úlcera o lesión en la boca que tarda más de una semana o diez días en curarse. Si se asocia a sangrado, molestia o dolor, hay que ir rápidamente al médico”, detalló.

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Además, recomendó estar atentos a la aparición de un nódulo cervical, dificultad para hablar o tragar, y cualquier cambio persistente en la cavidad oral.

El jefe del Departamento de Cirugía Oncológica remarcó: “Los pacientes saben cuando tienen algo raro en su cuerpo. Lo que no hay que hacer es retardar el diagnóstico. La primer causa de postergar la consulta suele ser el miedo”.

El avance del VPH y los factores de riesgo

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Una úlcera o lesión en la boca que no cura en una semana o diez días exige una consulta médica por cáncer de cabeza y cuello (Freepik)

El especialista advirtió: “El cáncer de cabeza y cuello es el séptimo más frecuente a nivel mundial y ahora está aumentando en personas más jóvenes”. Señaló que el VPH es hoy uno de los principales factores asociados al crecimiento de estos diagnósticos.

Consultado sobre otros factores de riesgo, Sinagra insistió: “No hay que olvidarse del tabaco y del alcohol en exceso, que son dos situaciones que aumentan la probabilidad de tener estos tumores”.

Explicó que “fumar un paquete por día puede aumentar de dos a cinco veces la probabilidad de cáncer de cavidad oral, y el alcohol hasta cuatro veces”. Al combinarse ambos, “pueden aumentar hasta veinte veces la probabilidad de tener cáncer en la cavidad oral”.

El mal estado de la higiene bucal también fue mencionado como un factor: “Eso cambia la flora de la cavidad oral y puede generar un tumor”, advirtió el médico.

El acceso a la salud y el rol de la inteligencia artificial

El tabaco, el alcohol en exceso y la mala higiene bucal aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y cuello y de cáncer de cavidad oral
El tabaco, el alcohol en exceso y la mala higiene bucal aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y cuello y de cáncer de cavidad oral

Respecto a las demoras en los turnos y atención del sistema sanitario, aseguró: “En el Clínicas tratamos de acelerar al máximo todo lo que dependa de la parte médica para que el paciente tenga el tratamiento en tiempo y forma”.

Recomendó realizar controles anuales con el odontólogo, ya que “muchos pacientes llegan derivados porque al odontólogo algo le llamó la atención”.

Sobre la inteligencia artificial, el cirujano explicó: “La inteligencia artificial tiene un rol importantísimo en cirugía, especialmente en la reconstrucción facial. Por ejemplo, toma el molde del maxilar para que después de la cirugía la cara no quede deformada”. Consideró que la IA también ayuda en la prevención: “Todo lo que al paciente lo ponga en alerta siempre va a ayudar”.

Respecto a la vacuna contra el VPH, Sinagra aclaró: “La vacuna está en el calendario de los adolescentes y es preventiva. No cura una enfermedad ya existente, pero previene tumores asociados al virus tanto en la orofaringe como en el ámbito ginecológico y urinario”.

La entrevista completa sobre cáncer de cabeza y cuello

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  • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar
  • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet
  • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan
  • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
  • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
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