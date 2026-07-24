El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

El Polaco compartió una foto de su transformación física y alborotó las redes

Con una trayectoria que lo ubica entre los artistas más importantes de la movida tropical de su generación, Ezequiel Cwirkaluk, conocido como El Polaco, se convirtió en una figura que va más allá de la música. Activo en sus redes sociales tanto por sus canciones como por su historial amoroso, el cantante suma a su vida pública un capítulo nuevo: el resultado de un proceso de cambio físico que decidió mostrar sin filtros y generó todo tipo de reacciones.

La imagen la subió él mismo a sus redes. Una selfie frente al espejo de un baño, sin remera, con el abdomen marcado, los brazos musculosos y los tatuajes que cubren buena parte de su cuerpo. La acompañó con la frase “De a poquito llegando a la meta”, una señal de que el trabajo viene de lejos y que el objetivo está cerca. Entre las miles de reacciones que alabaron la imagen, se destacó la de Barby Silenzi, su pareja y madre de su hija menor: “Ah buenooooooo”, escribió la bailarina: una frase exagerada y el emoji del fuego para que no quedara duda alguna de su aprobación. Y también de la actualidad de la relación.

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La foto que publicó El Polaco en sus redes sociales

El artista también subió una foto desde el escenario

El intercambio entre los dos tiene más capas de las que parece. La relación entre El Polaco y Barby arrancó en 2016 y desde entonces acumuló reconciliaciones, separaciones y escándalos mediáticos en proporciones casi iguales. El propio cantante lo reconoció en declaraciones a Bondi con una honestidad que sus seguidores ya le conocen: “Estamos bien, estamos juntos. Siempre nuestra relación fue así, medio que vamos y venimos, vamos y venimos”. A mediados de 2025 confirmaron una separación que parecía definitiva, pero en septiembre de ese año volvieron a aparecer juntos en una cena familiar, con gestos de complicidad que reavivaron las especulaciones. Barby, por su parte, había publicado en sus redes un mensaje romántico: “Amigos-compañeros-novios-amantes. Qué lindo encontrar todo en vos. Te amo”.

La selfie de El Polaco frente al espejo tampoco es la primera que genera ruido. En febrero de 2026, el cantante publicó una foto similar —torso desnudo, baño de hotel, cadenas doradas— y desató una ola de rumores de infidelidad cuando los usuarios detectaron el pie de una mujer en el reflejo de la bañera. Fue la propia Silenzi quien desactivó la polémica con humor: “Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas”. El cantante salió al cruce en sus historias de Instagram con un tono que rozaba la exasperación: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con el fondo de un pie y amantes apenas puedo con una”.

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El Polaco con Barby Silenzi y su hija Abril durante unas vacaciones por Miami

En enero de 2026, con rumores de crisis como telón de fondo, El Polaco y Barby apostaron por un viaje familiar a los parques temáticos de Disney, en Estados Unidos, junto a Abril. La llegada quedó documentada en un video que ambos compartieron en Instagram: los mostraba corriendo por turnos desde el aeropuerto hasta el castillo de Cenicienta en Magic Kingdom, con “Hakuna Matata” de fondo. Las postales se multiplicaron durante los días siguientes —desayunos con wafles con forma de Mickey, fotos frente al monumento a Walt Disney, momentos de relax en la habitación del hotel— y construyeron la imagen de una familia que, pese a los vaivenes, encuentra en esos momentos compartidos su punto de equilibrio.

El cumpleaños de Abril, que en junio de 2026 cumplió 6 años, fue otra ocasión en que ambos mostraron su costado más afectuoso. El Polaco publicó una foto de la niña en un espacio de juegos junto al mensaje “Feliz cumple a mi princesa más chiquita, mi geminiana hermosa. Papi te ama”, escribió el artista que también es padre de Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita y de Alma, nacida de su vínculo con Valeria Aquino.

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El posteo de El Polaco y la reacción de Barby Silenzi