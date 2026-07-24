LeBron James dejó Los Angeles Lakers tras ocho temporadas y jugará en Philadelphia 76ers a los 41 años: “No voy por el dinero”

Sorpresa en la NBA: LeBron James dejó Los Angeles Lakers como agente libre y acordó su llegada a Philadelphia 76ers en uno de los traspasos más impactantes del último tiempo en la liga de baloncesto más importante del mundo. El dueño de cuatro anillos de campeón culminó su paso por la franquicia de California después de ocho temporadas y, a los 41 años, buscará un nuevo desafío en el tramo final de su carrera.

Según informó ESPN, el vínculo que lo unirá con la institución de Pensilvania será de dos años a cambio de ocho millones de dólares y se transformará en la cuarta camiseta de su trayectoria, luego de sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. Al cabo del primer año, James tendrá la potestad de decidir si cumplirá el segundo o se convierte en agente libre sin restricciones.

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El estadounidense anunció esta elección en un extenso mensaje a través de su cuenta personal de X (antes, Twitter): “Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato”.

Este movimiento de los Sixers apuesta a reforzar una plantilla que acaba de adquirir a principios de julio a Jaylen Brown, MVP de las Finales de la NBA de 2024, sumado a la presencia del MVP de la NBA de 2023 Joel Embiid. Cabe destacar que la entidad cayó en las semifinales de la Conferencia Este en la última temporada tras perder 4-0 ante New York Knicks, que se quedó con el título tras imponerse a San Antonio Spurs.

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LeBron James se perdió el inicio de la última temporada debido a una ciática (Créditos: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

LeBron James intentará dejar atrás una mala temporada a nivel individual en los Lakers porque, según repasó New York Post, se perdió los primeros 14 partidos por una ciática y, sobre el final del curso, fue la tercera opción del plantel por detrás de Luka Doncic y Austin Reaves en el mejor momento del equipo. En su 23° año en la NBA, promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias, 6,1 rebotes y 1,2 robos. El conjunto angelino fue eliminado en las semifinales de la Conferencia Oeste después de caer 4-0 contra Oklahoma City Thunder.

El coach de Philadelphia 76ers, Nick Nurse, tendrá el privilegio de dirigir a uno de los basquetbolistas más importantes de toda la historia con un palmarés colectivo e individual envidiable. El máximo anotador histórico de la NBA se quedó con el trofeo de campeón en cuatro oportunidades con dos conquistas en Miami Heat (2012 y 2013), una en Cleveland Cavaliers (2016) y la restante en Los Angeles Lakers (2020). En todas las definiciones fue elegido como MVP de las Finales.

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También fue el Jugador Más Valioso de la NBA en 2009, 2010, 2012 y 2013. Fue seleccionado en 22 ocasiones para ser parte del All-Star Game y obtuvo tres medallas doradas con los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2024, sumado a una presea de bronce en Atenas 2004. En ese año cayó contra Argentina en semifinales y le ganó a Lituania para quedarse con el tercer lugar.

Ganó tres medallas doradas con los Estados Unidos en los JJOO de 2008, 2012 y 2024

EL COMUNICADO COMPLETO DE LEBRON JAMES

Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y tengo más que dar.

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Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había podido no tener idea de qué hacer y tomarme un tiempo real para simplemente pensar. He tenido unos meses increíbles con todas las personas que amo tratando de descifrarlo todo Fuera. Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento?

Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria, otro campeonato.

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Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más.

Gracias LA. Miami siempre amaré y el noreste de Ohio siempre será hogar.