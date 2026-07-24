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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La Chiqui y su nieta reúnen a destacados nombres del espectáculo, la literatura y el periodismo para debatir los temas de la actualidad y abrir la puerta a anécdotas y recuerdos

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Imagen partida muestra a Mirtha Legrand sonriendo en vestido azul a la izquierda y a Juana Viale en traje estampado rosa y naranja a la derecha.
Mirtha Legrand sonríe en su programa mientras Juana Viale posa en un set de televisión, creando una imagen que fusiona generaciones del entretenimiento argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el fin del Mundial 2026, y la gran actuación de la selección argentina que se quedó en la puerta de la cuarta estrella, la televisión del fin de semana retoma su programación. Luego de haber sufrido algunos cambios de acuerdo a los partidos de la Scaloneta, tanto Mirtha Legrand como Juana Viale vuelven a sus tradicionales mesazas con lo más variado del espectáculo y la actualidad nacional.

En La noche de Mirtha -sábado a las 21:30 por la pantalla de EL Trece-, la diva presentará una mesa ligada al mundo del espectáculo, la televisión y el fútbol, en unos días de agitación post Mundial. El actor chileno Benjamín Vicuña, una de las figuras más convocantes de la pantalla argentina, llega a la mesa con su trabajo en escena como respaldo: protagoniza Secreto en la Montaña, junto a Esteban Lamothe, en el Multiteatro. De esta manera, el chileno devuelve la gentileza ya que Mirtha asistió el jueves por la noche a la función de uno de los éxitos de la cartelera porteña.

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El periodista deportivo Gustavo López, voz habitual de ESPN y Radio La Red, aportará su mirada sobre lo que dejó el Mundial 2026 —disputado entre México, Estados Unidos y Canadá— y el presente del fútbol argentino tras la final perdida ante España y la reanudación de la actividad doméstica. La visita del periodista cobra relevancia en un contexto en el que las voces internacionales se expresan contra la Argentina.

Benjamín Vicuña con barba y pendiente, vestido con un traje azul a cuadros y camisa negra, hablando por un smartphone negro
Benjamín Vicuña visitará a Mirtha Legrand en su programa del sábado a la noche

La conductora Karina Mazzocco se suma a la mesa en un momento de transición profesional. Tras el cierre de A la Tarde en América TV a fines de mayo, viene de cumplir uno de los sueños de su vida al realizar un safari por Sudáfrica junto a su hijo Malek. Según contó en sus redes, es algo que habían imaginado cuando vieron juntos El Rey León, y pudieron cumplirlo muchos años después, mientras reconfigura su futuro.

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También estará el director José María Muscari, uno de los más inquietos y creativos de la escena teatral. Siempre pensando en su próximo espectáculo, su obra Sex, en cartel en el Gorriti Art Center, se consolida como uno de los títulos de mayor continuidad en el teatro porteño.

El domingo, a las 13:45, también por la señal de Constitución, Juana Viale recibirá en Almorzando con Juana a cinco invitados que recorren la literatura, la actuación, el humor, la gastronomía y el teatro. El escritor y guionista Eduardo Sacheri, autor de novelas llevadas al cine como El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y La odisea de los Giles, hablará también de su novela Demasiado lejos, una ficción ambientada en la época de la Guerra de Malvinas, un tema de agenda a raíz de lo ocurrido en el Mundial.

Sofia Morandi
Sofía Morandi, una de las protagonistas de Hairspray (Maximiliano Luna)

Criado en familia de artistas, hijo del recordado Chico Novarro, el actor, músico y director teatral Pablo Novak aporta una trayectoria que cruza diferentes aristas de la escena en décadas de oficio. La actriz, humorista e influencer Sofi Morandi, referente del universo digital, protagoniza Hairspray, lo que da muestra de su versatilidad en escena.

El actor y cantante Nico Maiques, recordado por su paso por Floricienta, será parte del nuevo proyecto teatral de Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, bajo la dirección de Carlos Kaspar. Además, la cocinera Ximena Sáenz, reconocida por su labor en los medios, llevará sus propias recetas a un espacio en el que la comida es parte fundamental de cada programa.

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