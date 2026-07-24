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La bronca de Franco Colapinto por su accidente en las prácticas del Gran Premio de Hungría: “Perdí la parte trasera”

El argentino explicó en detalle su golpe contra los muros: rompió el alerón de su Alpine y no pudo completar su primera sesión del fin de semana en la Fórmula 1

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Franco Colapinto no logró completar un buen día viernes de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría al estrellarse en la segunda práctica libre de la jornada. El argentino, que le cedió su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron en la FP1, terminó su participación a falta de media hora de actividad en la FP2 al protagonizar un accidente en la última curva del Hungaroring.

Tras el golpe, Colapinto no pasó por el corralito de prensa, según informó el periodista de ESPN Juan Fossaroli, aunque Alpine difundió un comunicado con sus declaraciones en las que explicó el accidente. “Ha sido un día bastante corto. Creo que los coches de este año, con tan poca carga aerodinámica, son más difíciles de conducir. Y un circuito como este, con tan poco agarre, se hace bastante complicado. Por supuesto, perdí la mañana, así que no ha sido lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos”, argumentó el pilarense.

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Para completar, el argentino de 23 años se mostró desilusionado por el arranque del fin de semana en Hungría: “No ha sido un buen día, ni un comienzo ideal. También perdí bastante tiempo en pista. Ahora voy a intentar centrarme en lo que podemos aprender e intentar mejorar de cara a mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche esté en un mejor punto para la sesión de mañana”.

accidente de Colapinto
Colapinto dejó la pista en el auto médico por protocolo (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

El accidente se produjo a los 27 minutos de la FP2 y la sesión se interrumpió con bandera roja para acondicionar la pista tras el impacto. En un giro en el que estaba consumando un tiempo notable, Colapinto intentó tomar la última curva (13) a la derecha, pero perdió el control de su monoplaza y golpeó con la parte trasera contra la contención. “Estoy bien”, avisó rápidamente por la radio del equipo. El Alpine del pilarense sufrió daños en el alerón trasero.

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Al llegar a los pits, Franco mantuvo un intercambio con el asesor Flavio Briatore, mientras el equipo evaluaba lo sucedido. En la primera práctica, el argentino había sido reemplazado por Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies.

La mala noticia para Alpine es que viene de un fuerte accidente de Pierre Gasly en el Gran Premio de Bélgica. El corredor francés destrozó su monoplaza en Spa-Francorchamps al impactar contra las contenciones en la salida de las eses del segundo sector. “De repente, perdí el control por completo. Debí de haber perdido la tracción trasera”, explicó entonces por la radio del equipo.

La actividad en pista no dejó grandes sensaciones para Alpine, ya que sus pilotos se quejaron del rendimiento del vehículo a lo largo de las dos sesiones. Pierre Gasly finalizó 14° en la FP2 a más de medio segundo de los primeros diez lugares. En un nuevo fin de semana en el que la escudería francesa no llevó actualizaciones, Racing Bulls podría arrebatarle el quinto lugar del Campeonato de Constructores: Liam Lawson se ubicó 7° y Arvid Lindblad, 10°.

El Gran Premio de Hungría continuará el sábado a las 07:30 (hora argentina) con las últimas prácticas libres. Esta será clave para Franco Colapinto, ya que deberá aclimatarse a la pista y al monoplaza. La clasificación dará inicio a las 11:00 y la carrera principal del domingo en el Hungaroring comenzará a las 10:00.

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