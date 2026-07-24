Salud

Los 3 hábitos saludables para evitar el dolor de hombros

El sedentarismo, las malas posturas y la sobrecarga por trabajo o deporte explican por qué esta molestia crece en adultos. Las formas para proteger la articulación

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Hombre de perfil con una superposición de radiografía de su torso. Se observan huesos del hombro, brazo y columna vertebral con un área rojiza en el hombro.
El dolor de hombros aumentó en adultos por el sedentarismo, las malas posturas y la sobrecarga funcional del trabajo o el deporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en los hombros representa una de las molestias musculoesqueléticas más frecuentes en la población adulta, con impacto directo en la calidad de vida y en la capacidad para realizar tareas cotidianas. Diversos informes médicos de la Mayo Clinic indican que la prevalencia de este cuadro ha ido en aumento debido al sedentarismo, a las malas posturas y a la sobrecarga funcional derivada del trabajo o la práctica deportiva.

La articulación del hombro, por su amplitud de movimiento y complejidad anatómica, resulta especialmente vulnerable a lesiones, microtraumatismos y procesos inflamatorios. Frente a este panorama, los especialistas coinciden en que la prevención basada en hábitos saludables constituye la mejor estrategia para evitar el dolor y preservar la movilidad.

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A continuación, se detallan tres hábitos validados por la evidencia científica que ayudan a evitar el dolor de hombros, junto con información sobre sus causas y el papel de la alimentación.

Los 3 hábitos saludables para evitar el dolor de hombros

1. Mantener una rutina de ejercicios específicos

La American Academy of Orthopaedic Surgeons recomienda realizar ejercicios de movilidad y fortalecimiento de los músculos del manguito rotador y la escápula. Esta rutina incluye movimientos suaves de elevación y rotación, así como ejercicios de resistencia con bandas elásticas. Estas prácticas mejoran la estabilidad articular y disminuyen la incidencia de lesiones. Dedicar al menos 15 minutos diarios a ejercicios adaptados al nivel de cada persona contribuye a la prevención del dolor.

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2. Corregir la postura en actividades cotidianas

Una postura adecuada durante el trabajo, el descanso y la práctica deportiva es fundamental. La Harvard Medical School señala que mantener los hombros alineados y evitar posiciones forzadas por largos períodos previene sobrecargas musculares y articulares. Mantener los hombros alineados y evitar posiciones forzadas es clave para prevenir lesiones musculares y articulares.

El uso de sillas ergonómicas, la regulación de la altura de las pantallas y pausas activas frecuentes durante la jornada laboral reducen la presión sobre la articulación.

3. Evitar movimientos repetitivos y cargas excesivas

El exceso de peso y los movimientos repetidos sobre el hombro incrementan el riesgo de lesiones. La Johns Hopkins Medicine aconseja limitar la elevación frecuente de objetos pesados y alternar tareas para distribuir el esfuerzo muscular. La prevención de sobrecargas favorece una mejor salud articular.

Esta medida es especialmente relevante en empleos que requieren esfuerzo físico constante, como la construcción o el trabajo en fábricas.

Espalda superior de una persona desde atrás, con una mano tocando el hombro izquierdo. El hombro izquierdo tiene un brillo rojo y contornos óseos.
Evitar movimientos repetitivos y cargas excesivas baja el riesgo de lesiones en el hombro, en especial en trabajos de esfuerzo físico constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué tengo dolor de hombros

El dolor en los hombros puede deberse a múltiples causas: lesiones deportivas, sobreuso, artritis, tendinitis, bursitis o microtraumatismos repetidos. Según la Mayo Clinic, el 70% de los casos de dolor en el hombro se relacionan con alteraciones en los tendones del manguito rotador. Las malas posturas, los movimientos bruscos y la falta de fortalecimiento muscular incrementan la vulnerabilidad de esta articulación.

La edad y la presencia de enfermedades reumáticas aumentan la probabilidad de padecer dolores crónicos. Una consulta médica permite identificar el origen del dolor y establecer un plan de tratamiento adecuado. Es fundamental no automedicarse y evitar ejercicios sin supervisión profesional, ya que podrían agravar la lesión y retrasar la recuperación.

Qué comer para ayudar a evitar el dolor de hombros

La alimentación también juega un rol en la salud articular. El National Institutes of Health (NIH) subraya que una dieta rica en omega-3, antioxidantes, vitamina C y proteínas favorece la regeneración de los tejidos y reduce la inflamación. Alimentos como pescado azul, frutos secos, aceite de oliva, frutas, verduras y legumbres aportan nutrientes esenciales para el mantenimiento del cartílago y los tendones.

Además, mantener un peso corporal saludable disminuye la carga sobre las articulaciones, lo que contribuye a evitar el dolor de hombros y otras molestias musculoesqueléticas.

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