Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Oscar Martínez opinó de la polémica de Rosalía

La controversia que envolvió a la final del Mundial entre Argentina y España se intensificó en redes sociales, donde figuras internacionales como Rosalía se convirtieron en el centro de la discusión. El episodio no solo generó debates deportivos, sino que trascendió al plano cultural y artístico, afectando la imagen de artistas y la relación entre aficionados de ambos países.

El reconocido actor Oscar Martínez, radicado hace años en España, ofreció una mirada crítica sobre el fenómeno a Teleshow: “Esto deja una mancha muy fea y le da pasto a los que nos están criticando con esa fiereza”, sostuvo el protagonista de El ciudadano ilustre, distanciándose de las conductas que generaron malestar tras el partido. Para el actor, el clima de rivalidad y los gestos que se viralizaron no solo empañan el resultado deportivo, sino que alimentan una imagen negativa en el exterior. “El costo es que evidentemente hay gente muy herida y no se lo van a perdonar tan fácil. Pero bueno, hay que hacerse cargo de lo que se dice, punto. Sea de la índole que sea”.

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La polémica se desató cuando Rosalía, reconocida cantante española, compartió en sus redes un video de Mia Khalifa celebrando la victoria de España, acompañado del mensaje: “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”. La frase, interpretada como una burla hacia los jugadores argentinos, provocó una oleada de críticas en Argentina, justo antes de la llegada de la artista a Buenos Aires para dar cuatro conciertos en medio de su gira mundial.

Oscar Martínez sostuvo que las redes sociales amplificaron la polémica entre Argentina y España con mensajes tóxicos, perfiles anónimos y fanatismo

Muchos usuarios expresaron su descontento en redes sociales, pidiendo incluso la devolución de entradas para los próximos conciertos de Rosalía en el país. Incluso se suspendió un tributo sinfónico que se iba a realizar en Córdoba. La reacción fue tan fuerte que la cantante debió aclarar su postura: “Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, publicó en una historia, intentando calmar los ánimos.

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Martínez fue aún más preciso al marcar su posición: “Es una pena, eso tampoco me representa como argentino”. Con estas palabras, el actor diferenció su identidad de las acciones colectivas que generaron controversia, subrayando la importancia de la responsabilidad individual frente a los hechos que alcanzan trascendencia pública.

Rosalía quedó en el centro de la polémica después de compartir un video sobre la victoria de España con un mensaje que fue interpretado como una burla a Argentina

En este contexto, la polémica por la actitud de los jugadores argentinos —acusados de “entradas durísimas”, “agresiones injustificadas” y de dar la espalda a los españoles durante la premiación— se mezcló con el debate sobre la responsabilidad pública de las celebridades a la hora de tomar partido en cuestiones sensibles.

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El episodio tras la final del Mundial llevó a una escalada de mensajes cruzados entre Argentina y España, con el foco puesto en la conducta de los protagonistas y el impacto de sus gestos en la percepción pública. Las disculpas públicas de Rosalía no evitaron que el tema se mantuviera vigente en la conversación digital.

Rosalia: "Solo tengo amor por la Argentina"

La situación generó una discusión más amplia sobre el rol de las redes sociales y la velocidad con la que una acción puede desencadenar reacciones internacionales inesperadas. El caso de Rosalía, quien se prepara para su gira por Latinoamérica, evidenció cómo un simple repost puede afectar la relación entre artistas y su público, especialmente cuando el clima social está marcado por la rivalidad deportiva y la sensibilidad nacionalista.

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La polémica tras la final entre España y Argentina dejó consecuencias inmediatas: la cancelación de presentaciones de Rosalía y una ola de debates encendidos en redes sociales. Para Oscar Martínez, la reacción pública fue desproporcionada y generada principalmente por el entorno digital. “Rosalía se equivocó, digamos, entre comillas, ¿no? Tiene que hacerse cargo de lo que dijo y de lo que hizo. Ahora está retrocediendo en chancletas como puede, pero la verdad es que estuvo mal”, afirmó el actor.

El episodio provocó una avalancha de comentarios en Internet, donde el clima tóxico predominó sobre el debate racional. Martínez no duda al citar al escritor Umberto Eco y su reflexión sobre lo nocivas que pueden ser las redes: “La invasión de los necios. Y es verdad. Suelen ser muy tóxicas, porque mucho resentido, mucho fanático, mucho descerebrado, mucho ignorante, encuentra la posibilidad de decir lo que quiera”.

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Rosalía, un repost y la final Argentina-España: del video de Mia Khalifa a las devoluciones de entradas y la grieta en redes

La controversia disparó en muchos seguidores la reacción espontánea a devolver las entradas, lo que, según el entrevistado, era un desenlace probable dada la sensibilidad social tras la final. “A días de ir a la Argentina hacer esa declaración de esa naturaleza, con la gente tan sensible como está, podía tener estas consecuencias”, sostuvo. Para Martínez, la cantante deberá aprender de la experiencia, ya que: “Es muy joven. Esperemos que aprenda”.

El clima virtual exacerbó la situación. “La bola esta que vos decís es propia de las redes, tergiversar o tomar una palabra, o extractar algún comentario, o simplemente tirar mala leche. Son muy tóxicas las redes. Muy tóxicas”, reiteró Martínez, quien insistió en el carácter efímero de estas polémicas digitales.

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En el centro del conflicto, las redes sociales funcionaron como caja de resonancia y distorsión. La mayoría de los ataques y reacciones surgieron de perfiles anónimos, fanáticos y usuarios con poco interés en el diálogo. “Básicamente creo que es eso”, concluyó Martínez sobre el fenómeno.

Oscar Martínez está radicado en España con su pareja Marina Borensztein

En este panorama, el actor de Relatos Salvajes destaca que la relación entre argentinos y españoles se mantiene sólida a pesar del escándalo. “Hay decenas de posteos de gente española notoria y no tanto también, que hablan muy bien de la Argentina, que recuerdan el vínculo entrañable que hemos tenido a lo largo de toda la historia, el vínculo cultural, incluso económico”, describió el actor a Teleshow.

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Pese a la controversia mediática, la conexión histórica entre ambos países sigue vigente. “España le compra a Argentina más de lo que Argentina le vende a España. Tenemos un superávit favorable. Pero aparte de eso, hay un intercambio permanente en todos los órdenes”, analizó Martínez sobre el presente. Y se refirió también al pasado común entre ambos países. “Y hay un afecto, mucha de la gente que recuerda, o que aunque no lo haya vivido, sabe que la Argentina, en la década del 50 o finales del 40, le dio una mano muy, muy grande a España, enviando trigo, carne, etcétera, cuando aquí se morían de hambre”.

Para quienes se preguntan si la relación bilateral quedó dañada, Martínez responde que la mayoría no se siente reflejada por las voces extremas. “Un tarado no representa la totalidad de la sociedad española como un tarado o un grupo de tarados no representan a la sociedad argentina en su conjunto”, sintetizó.

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La polémica, aunque intensa, comenzó a diluirse en los días posteriores y no afectó de manera profunda los lazos entre ambos pueblos. Este fenómeno fue alimentado por el efecto amplificador de las plataformas sociales, pero no trascendió a la vida cotidiana ni a los vínculos reales.

Martínez destacó la conducta de la selección argentina en la final a pesar de las críticas (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sobre la conducta de la selección argentina tras la final, Martínez subrayó el contraste entre la actitud previa y los hechos posteriores: “El grado de representatividad que tuvieron todos estos muchachos, liderados por dos personas, que son Scaloni y Messi. Siempre fueron moderados, nunca se agrandaron en el triunfo, nunca gastaron a un rival, fueron respetuosos con todo el mundo”.

Sin embargo, la agresión física de algunos jugadores argentinos contra sus pares españoles empañó el saldo deportivo. “Me parece que es una mácula que lamentablemente arruinó en buena medida todo lo que se había hecho antes. No me alcanza con que es la calentura, es un partido de fútbol. Sí, es un partido de fútbol, pero no están en un potrero”, comparó.

La derrota significó una fuerte decepción personal. “Tuve que digerir esa derrota que me dolió mucho”, confesó Martínez. El actor remarcó la importancia de la autocrítica y de no perder perspectiva ante episodios aislados, por más mediáticos que sean. “Creo que se va a ir debilitando y que va a primar la cordura, porque esto es una locura”, concluyó Martínez para Teleshow.